«Правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета». Мама Гуменника об авторских правах на музыку из «Парфюмера» к Олимпиаде

Мама Гуменника подтвердила, что у фигуриста отозвали разрешение на музыку к ОИ.

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, высказалась о проблемах с авторскими правами перед Олимпиадой-2026 в Милане.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.

«Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета», – написала мама спортсмена, ее слова приводит телеграм-канал figurexing.

Под фрагменты из саундтрека к фильму «Парфюмер» также выступает американский дуэт Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко в произвольном танце. Они заявлены на Олимпиаду-2026.

Гуменник выступит с короткой программой в Милане 10 февраля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: figurexing
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
logoсборная России
При такой позиции правообладателя договариваться невозможно, ничего не сделаешь.
Надо же, искали-искали и нашли возможность нагадить.

Но вопросы к Сихарулидзе огромные - ты с сентября знал кто будет выступать. Почему не проверили этот момент?
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
При такой позиции правообладателя договариваться невозможно, ничего не сделаешь. Надо же, искали-искали и нашли возможность нагадить. Но вопросы к Сихарулидзе огромные - ты с сентября знал кто будет выступать. Почему не проверили этот момент?
Так может и проверяли и проблем не было. А здесь просто решили нагадить.
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
При такой позиции правообладателя договариваться невозможно, ничего не сделаешь. Надо же, искали-искали и нашли возможность нагадить. Но вопросы к Сихарулидзе огромные - ты с сентября знал кто будет выступать. Почему не проверили этот момент?
Ему некогда он лицом светит на турнире прыжков.
Нет слов. Предлагаю еще десять раз в речах повторить: «Давайте помнить, что мы все равны».
🤦🏽‍♀️
Ответ Yasenka
Нет слов. Предлагаю еще десять раз в речах повторить: «Давайте помнить, что мы все равны». 🤦🏽‍♀️
Предлагаю помнить следующее- "Формально при отсутствии прав на музыку кататься под нее запрещено везде."-мне очень странно,что наша ФФКР,Глейх и штаб Петра об этом впервые в жизни узнали и сейчас будет новая серия сотрясания рук не про конкретную суть-Вы готовились на ОИ-эти вопросы,что заранее не могли согласовать, тем более они коснулись спортсменов из других стран,в том числе Канады и иже с ними.
Ответ Дружба11
Предлагаю помнить следующее- "Формально при отсутствии прав на музыку кататься под нее запрещено везде."-мне очень странно,что наша ФФКР,Глейх и штаб Петра об этом впервые в жизни узнали и сейчас будет новая серия сотрясания рук не про конкретную суть-Вы готовились на ОИ-эти вопросы,что заранее не могли согласовать, тем более они коснулись спортсменов из других стран,в том числе Канады и иже с ними.
А Вы досконально знаете, как было дело? Написано же - отозвали конкретному атлету. Спортсмены из США выступают с этой музыкой без проблем. Вполне может быть, что все было в порядке, а в последний момент отозвали - не рассматривали такую опцию?

Особенно про Глейха ввернули забавно. Он сюда вообще никакого отношения не имеет, лишь бы накинуть.
Стыд и позорище правообладателям и МОК.
Ответ Дарья Виноградова
Стыд и позорище правообладателям и МОК.
А МОК причём? Просто так?
Ответ Дарья Виноградова
Стыд и позорище правообладателям и МОК.
А МОК при чем?
===отозвали разрешение именно для русского атлета=== А вот с такой формлировкой это уже дискриминация по национальному признаку. МОК поощряет?
Ответ Marya Y
===отозвали разрешение именно для русского атлета=== А вот с такой формлировкой это уже дискриминация по национальному признаку. МОК поощряет?
Это уже у Тарпищева, который там с Ковентри пирует, надо спросить. Та вчера на открытии полчаса соловьем заливалась о том, как мы все равны и должны помогать друг другу.
Ответ Marya Y
===отозвали разрешение именно для русского атлета=== А вот с такой формлировкой это уже дискриминация по национальному признаку. МОК поощряет?
МОК как обычно абстрагируется. Скажет, что это не в его компетенции.
А почему об этом говорит мама, а не представители фигуриста, офивиальные лица?
Понимаю, конечно, что мама всё на свете знает, но нужны комментарии всё же официальных лиц.
Ответ KoHb B canorax
А почему об этом говорит мама, а не представители фигуриста, офивиальные лица? Понимаю, конечно, что мама всё на свете знает, но нужны комментарии всё же официальных лиц.
да им нечего сказать
Ответ KoHb B canorax
А почему об этом говорит мама, а не представители фигуриста, офивиальные лица? Понимаю, конечно, что мама всё на свете знает, но нужны комментарии всё же официальных лиц.
да какая разница ниче они не скажут внятного
Петя без музыки, Аделя без тренера.
Если кто-нибудь из них под таким давлением возьмет какую-нибудь медаль, я буду рыдать
Ответ sanni
Петя без музыки, Аделя без тренера. Если кто-нибудь из них под таким давлением возьмет какую-нибудь медаль, я буду рыдать
Нас бьют, надо летать!
Ответ sanni
Петя без музыки, Аделя без тренера. Если кто-нибудь из них под таким давлением возьмет какую-нибудь медаль, я буду рыдать
+++
Пример американской пары с музыкой "Парфюмера" ни о чем не говорит, они могли решить этот вопрос заранее (заплатить, договориться).
А наш ФФКР опять прохлопал ушами.
У стольких фигуристов в сезоне была эта проблема, но наши посчитали, что прокатит.
Ну как так можно???
Ответ Olga.t
Пример американской пары с музыкой "Парфюмера" ни о чем не говорит, они могли решить этот вопрос заранее (заплатить, договориться). А наш ФФКР опять прохлопал ушами. У стольких фигуристов в сезоне была эта проблема, но наши посчитали, что прокатит. Ну как так можно???
Читать умеем? )) «Правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета»
Ответ ezhik38
Читать умеем? )) «Правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета»
Умеем.
А вас не учили не хамить людям?
Прочитайте весь текст, а не только заголовок.
ах, какие прекрасные люди с красивыми лицами и гуманитарными ценностями, — подумали индейцы при виде конкистадоров
Ответ lightrip
ах, какие прекрасные люди с красивыми лицами и гуманитарными ценностями, — подумали индейцы при виде конкистадоров
"Апокалипто" пересмотрели?
Вот вам и аукнулась любовь к иностранным композициям. Почему нельзя использовать раймштайн? Да вот почему, получите и распишитесь.
Музыка вне политики? Музыка общемировое достояние и любая музыка не должна подвергаться дискриминации? Три ха-ха!
Вот вам и удар в спину, откуда не ждали. За наивность приходится платить. Дождались критического момента и подло ударили, когда уже так сложно всё менять, хотя целый сезон катался, можно было раньше возмутиться и запретить.
Это фашизм со стороны правообладателей.
