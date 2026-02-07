«Правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета». Мама Гуменника об авторских правах на музыку из «Парфюмера» к Олимпиаде
Мама Гуменника подтвердила, что у фигуриста отозвали разрешение на музыку к ОИ.
Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, высказалась о проблемах с авторскими правами перед Олимпиадой-2026 в Милане.
Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.
«Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета», – написала мама спортсмена, ее слова приводит телеграм-канал figurexing.
Под фрагменты из саундтрека к фильму «Парфюмер» также выступает американский дуэт Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко в произвольном танце. Они заявлены на Олимпиаду-2026.
Гуменник выступит с короткой программой в Милане 10 февраля.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: figurexing
Надо же, искали-искали и нашли возможность нагадить.
Но вопросы к Сихарулидзе огромные - ты с сентября знал кто будет выступать. Почему не проверили этот момент?
🤦🏽♀️
Особенно про Глейха ввернули забавно. Он сюда вообще никакого отношения не имеет, лишь бы накинуть.
Понимаю, конечно, что мама всё на свете знает, но нужны комментарии всё же официальных лиц.
Если кто-нибудь из них под таким давлением возьмет какую-нибудь медаль, я буду рыдать
А наш ФФКР опять прохлопал ушами.
У стольких фигуристов в сезоне была эта проблема, но наши посчитали, что прокатит.
Ну как так можно???
А вас не учили не хамить людям?
Прочитайте весь текст, а не только заголовок.
Музыка вне политики? Музыка общемировое достояние и любая музыка не должна подвергаться дискриминации? Три ха-ха!
Вот вам и удар в спину, откуда не ждали. За наивность приходится платить. Дождались критического момента и подло ударили, когда уже так сложно всё менять, хотя целый сезон катался, можно было раньше возмутиться и запретить.