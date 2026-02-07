«Правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета». Мама Гуменника об авторских правах на музыку из «Парфюмера» к Олимпиаде

Мама Гуменника подтвердила, что у фигуриста отозвали разрешение на музыку к ОИ.

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника , высказалась о проблемах с авторскими правами перед Олимпиадой-2026 в Милане.

Ранее стало известно, что Гуменник может сменить короткую программу «Парфюмер» на «Дюну» прошлого сезона, если музыку не удастся согласовать в экстренном порядке.

«Известно, что правообладатели отозвали разрешение именно для русского атлета», – написала мама спортсмена, ее слова приводит телеграм-канал figurexing.

Под фрагменты из саундтрека к фильму «Парфюмер» также выступает американский дуэт Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко в произвольном танце. Они заявлены на Олимпиаду-2026.

Гуменник выступит с короткой программой в Милане 10 февраля.