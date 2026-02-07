Евгений Плющенко: «Костылева – спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей»

Плющенко: Костылева – спортсменка с железным чемпионским характером.

Евгений Плющенко высказался о победе Елены Костылевой на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Тяжелая неделя была. Шли в атаку без лутцев и флипов. У Лены болела и продолжает болеть нога. Уже 1,5 месяца нет этих прыжков в тренировочном процессе. Хотя без них сложно быть на пьедестале.

У нас было на подготовку с ней ровно 25 дней. Всего 25, но каких! Как она работала! Как она хотела вернуть весь свой контент!

На первенстве у нас в этот раз не было даже права на малейшую ошибку. Только при наличии в короткой программе акселя в 3,5 оборота, а в произвольной только чистые пять ультра-си – лишь этот расклад нам давал победу.

Мы это знали – и она это сделала !

Не ради, а вопреки всему, что приходило в ее жизни. Спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей!

Двукратная чемпионка России среди юниоров – наша Елена Костылева!

Очень рад, что два года подряд этот титул завоеван Леной с командой «Ангелов Плющенко», – написал Плющенко.