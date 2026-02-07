Евгений Плющенко: «Костылева – спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей»
Евгений Плющенко высказался о победе Елены Костылевой на первенстве России среди юниоров в Саранске.
«Тяжелая неделя была. Шли в атаку без лутцев и флипов. У Лены болела и продолжает болеть нога. Уже 1,5 месяца нет этих прыжков в тренировочном процессе. Хотя без них сложно быть на пьедестале.
У нас было на подготовку с ней ровно 25 дней. Всего 25, но каких! Как она работала! Как она хотела вернуть весь свой контент!
На первенстве у нас в этот раз не было даже права на малейшую ошибку. Только при наличии в короткой программе акселя в 3,5 оборота, а в произвольной только чистые пять ультра-си – лишь этот расклад нам давал победу.
Мы это знали – и она это сделала !
Не ради, а вопреки всему, что приходило в ее жизни. Спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей!
Двукратная чемпионка России среди юниоров – наша Елена Костылева!
Очень рад, что два года подряд этот титул завоеван Леной с командой «Ангелов Плющенко», – написал Плющенко.
Вот тут нечем гордиться
Если такое происходит в другом штабе, это осуждается, а тут гордость, и тренер оказывается умеет работать, и ведет бережно
157 баллов за 5 уси, мамИра, наверное, в коме.
Я начинаю понимать Лену. Её любят только за квады и золотые медали. Когда этого нет, то не любят, и это выставляется напоказ. Загнанная на квады. Я вот не вижу никакой драмы у Риты Базылюк. Выступает по силам, видно, что психологически всӗ в порядке. Квады будут возвращать без истерик и по мере сил.
Теперь, когда Лена будет драться, я буду на её стороне.
Я восхищена другим - Лениным здоровьем, которое каким-то образом тянет уже который год постоянную затренированность на травмах.
О графике подготовки там тоже ничего не слышали, нагрузки, ясное дело, абсолютно не равномерные. Даже при более осторожном и грамотном подходе девочки травмируются, выбывая на сезон и более.
Так что главное - физическое здоровье. Какой бы там настрой ни был, он не поможет, если нет здоровья. Похвалим Ленин организм и отдадим ему должное 👏