Тарасова о проблемах Гуменника из-за авторских прав: «Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали западную музыку и никогда не платили, потому что брали частями»

Тарасова раскритиковала возможный запрет Гуменнику на музыку в программе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала возможный запрет фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку из фильма «Парфюмер» в короткой программе.

Сообщалось, что из-за проблем с авторскими правами на Олимпиаде-2026 в Милане команда Гуменника может вернуться к «Дюне» – постановке прошлого сезона.

«Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили, потому что брали частями, кусками. Было понятно, что Петя поедет. И только за один день определились, что нельзя выступать с этой музыкой? В Пекине на отборочном соревновании он выступал с этой музыкой! Как же так? Гады!» – сказала Тарасова.