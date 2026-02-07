  • Спортс
  • Тарасова о проблемах Гуменника из-за авторских прав: «Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали западную музыку и никогда не платили, потому что брали частями»
Тарасова о проблемах Гуменника из-за авторских прав: «Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали западную музыку и никогда не платили, потому что брали частями»

Тарасова раскритиковала возможный запрет Гуменнику на музыку в программе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала возможный запрет фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку из фильма «Парфюмер» в короткой программе.

Сообщалось, что из-за проблем с авторскими правами на Олимпиаде-2026 в Милане команда Гуменника может вернуться к «Дюне» – постановке прошлого сезона.

«Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили, потому что брали частями, кусками. Было понятно, что Петя поедет. И только за один день определились, что нельзя выступать с этой музыкой? В Пекине на отборочном соревновании он выступал с этой музыкой! Как же так? Гады!» – сказала Тарасова.

https://t.me/lapidarnst/5450
Жуков пишет, что проблемы возникли «внезапно», когда правообладатель выяснил, что под нее будет кататься фигурист из России
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
https://t.me/lapidarnst/5450 Жуков пишет, что проблемы возникли «внезапно», когда правообладатель выяснил, что под нее будет кататься фигурист из России
А у фигуриста из России свосем нет федерации и тренерского штаба и постановщика программы. Которые и должны были связаться ЗАРАНЕЕ !!! с правообладателем и обговорить ситуацию. Или : "Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили"
Ответ Кура - Лисица
А у фигуриста из России свосем нет федерации и тренерского штаба и постановщика программы. Которые и должны были связаться ЗАРАНЕЕ !!! с правообладателем и обговорить ситуацию. Или : "Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили"
А это вопрос к Сихарулидзе. Надо же, у тебя есть два спортсмена. Причем они известны с сентября. Неужели нельзя было все перепроверить, зная какое отношение может быть?
Зато в Италию попрется
Странные рассуждения. Если у музыки есть авторские права, то неважно какую часть ты берешь - плати.
Ответ Katerina Sunny
Странные рассуждения. Если у музыки есть авторские права, то неважно какую часть ты берешь - плати.
Только вот раньше этого не требовалось. Если бы дело было в правах, то это бы выяснилось еще в Пекине на предварительных прокатах. Здесь же чисто русофобия. Потому и отозвали в самый неудобный момент.
Ответ Евгений Попов_1117066089
Только вот раньше этого не требовалось. Если бы дело было в правах, то это бы выяснилось еще в Пекине на предварительных прокатах. Здесь же чисто русофобия. Потому и отозвали в самый неудобный момент.
Проблемы с правами не только у Гуменника.
Перестаньте звонить этой пожилой женщине. Как раньше уже нет. Или кататься надо под Мусорского и Чайковского. И работать в ногу со временем.
Строго говоря, то "что так делали всегда", не значит, что так можно делать сегодня.
Меняются правила.

Некоторые спортсмены мирового топ-уровне в этом сезоне меняли музыку к программам по причине отсутствия прав на её использование.
Почему наша сторона решила, что нас это не коснётся - большая загадка, а скорее всего, просто безалаберность.
Ужасная ситуация.
Ответ Olga.t
Строго говоря, то "что так делали всегда", не значит, что так можно делать сегодня. Меняются правила. Некоторые спортсмены мирового топ-уровне в этом сезоне меняли музыку к программам по причине отсутствия прав на её использование. Почему наша сторона решила, что нас это не коснётся - большая загадка, а скорее всего, просто безалаберность. Ужасная ситуация.
Потому что разрешение было согласовано и только сейчас правообладатели отозвали свое разрешение только российскому атлету.
Ответ Адриана
Потому что разрешение было согласовано и только сейчас правообладатели отозвали свое разрешение только российскому атлету.
Разрешение для Петра было согласовано?
Если бы это было действительно так, вряд ли бы они имели право отозвать его за несколько дней до ОИ.
ТАТ отстала от жизни чего-то. В том и дело, что с оригиналами, хоть и частями, проблем меньше всего сейчас, плати и используй. A всякие "частями", каверы и т д попадают под запрет, т к требуют разрешения автора или правообладателя.
Ответ Lennuci
ТАТ отстала от жизни чего-то. В том и дело, что с оригиналами, хоть и частями, проблем меньше всего сейчас, плати и используй. A всякие "частями", каверы и т д попадают под запрет, т к требуют разрешения автора или правообладателя.
Думаешь дело в деньгах? :) Дело в том что это обычная оголтелая русофобия. В Китае на отборе прокат был и в случае реально проблем с правами там бы все и выяснилось. А не за несколько дней до выступления.
Почему только сейчас это выяснилось? Ну как всегда, дурдом с этими олимпиадами. Гады это ещё мягко сказано. Будет две прошлогодних Дюны, если что) Верю в Петю. Он спокойный мальчик, перенастроится.
Ответ juliaft@yandex.ru
Почему только сейчас это выяснилось? Ну как всегда, дурдом с этими олимпиадами. Гады это ещё мягко сказано. Будет две прошлогодних Дюны, если что) Верю в Петю. Он спокойный мальчик, перенастроится.
Почему почему. Очевидно же. Выбрали максимально неудобный момент.
Ответ Евгений Попов_1117066089
Почему почему. Очевидно же. Выбрали максимально неудобный момент.
какой же это треш, сидеть и ждать момента, чтобы подгадить
Надо искать спонсоров, готовых оплатить авторам
Ответ Tatiana Klm
Надо искать спонсоров, готовых оплатить авторам
Там такая позиция, что договариваться бесполезно
Ответ Tatiana Klm
Надо искать спонсоров, готовых оплатить авторам
Тут явно принципиальная позиция нагадить. Было бы дело в правах - еще раньше все выяснилось, в Пекине на предварительных прокатах. Но сделали именно так как сделали. Игры уже стартовали, прямо перед перелетом.
Знала что нибудь то придумают,как допинг Валиевой.
Ответ Зулфира Мухаметшина
Знала что нибудь то придумают,как допинг Валиевой.
ну допинг Валиевой никто не придумывал
Ответ Зулфира Мухаметшина
Знала что нибудь то придумают,как допинг Валиевой.
Она принимала допинг и поплатилась. Никто ничего не придумывал
Потому что всегда использование западной музыки было рекламой западной музыки со стороны знаменитости в ФК. А сейчас - это уже антиреклама и страна под санкциями, зачем правообладателю такие проблемы?
