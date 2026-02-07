Тарасова о проблемах Гуменника из-за авторских прав: «Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали западную музыку и никогда не платили, потому что брали частями»
Тарасова раскритиковала возможный запрет Гуменнику на музыку в программе.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала возможный запрет фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку из фильма «Парфюмер» в короткой программе.
Сообщалось, что из-за проблем с авторскими правами на Олимпиаде-2026 в Милане команда Гуменника может вернуться к «Дюне» – постановке прошлого сезона.
«Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили, потому что брали частями, кусками. Было понятно, что Петя поедет. И только за один день определились, что нельзя выступать с этой музыкой? В Пекине на отборочном соревновании он выступал с этой музыкой! Как же так? Гады!» – сказала Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Жуков пишет, что проблемы возникли «внезапно», когда правообладатель выяснил, что под нее будет кататься фигурист из России
Зато в Италию попрется
Меняются правила.
Некоторые спортсмены мирового топ-уровне в этом сезоне меняли музыку к программам по причине отсутствия прав на её использование.
Почему наша сторона решила, что нас это не коснётся - большая загадка, а скорее всего, просто безалаберность.
Ужасная ситуация.
Если бы это было действительно так, вряд ли бы они имели право отозвать его за несколько дней до ОИ.