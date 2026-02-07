  • Спортс
Авербух об открытии Олимпиады-2026 в Италии: «По-прежнему никому не удается дотянуться до уровня, который был показан нами в Сочи»

Авербух об открытии Олимпиады: никому не удается дотянуться до уровня Сочи-2014.

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух оценил открытие Олимпиады-2026 в Италии.

Церемония проходила 6 февраля в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо.

«Посмотрел открытие Олимпиады. Хочу сказать, что по-прежнему никому не удается дотянуться до уровня, объема и масштаба, который был показан в Сочи нами. С художественной точки зрения для меня открытие Олимпиады-2026 было намного сильнее, чем в Париже [в 2024 году], где была дикая какофония.

Здесь чувствовалась гармония. Я бы похвалил режиссера и команду, которая работала над этой церемонией. Она была и зимней, и тактичной, и деликатной, и интеллигентной. Безусловное ощущение несправедливости от отсутствия нас на этой Олимпиаде не могло не покидать, но как человеку, занимающемуся большими церемониями, мне было обязательно это посмотреть. Ставлю высокую оценку», – сказал Авербух.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Зачем постоянно подходить с такой сравнительной позицией? Почему просто нельзя оценить и порадоваться ..)
Ну церемония и правда была не очень. Как-то "на отвали" все сделали. Хотя итальянцам есть что показать и рассказать.
Да ладно Вам))
деньги на очередные шоу сами себя не найдутЪ 😏
А мне открытие очень понравилось, было красиво и интересно. И задумка с олимпийским огнём тоже новая, молодцы.
А Авербух, если сам себя не похвалит, никто не похвалит.
Мне тоже очень понравилось.
На очередной гранд наговорил бизнес патриот.
Если честно две самые крутые Олимпиады с точки зрения церемония открытия это правда Сочи-2014 и Пекин-2008. Потрясающий уровень!
Потрясающий уровень трат госсредств.
Кто бы спорил. В соотношении цена/качество лучше всех был Лондон-2012. Без шика, но с юмором и потрясающей самоиронией) Не ожидала от англичан, они обычно от собственной исторической важности аж надуваются.
Он явно не смотрел. Отличное открытие получилось, а главное, без всяких извращений как в Париже. Только безголосая Мэрайя Кери была лишней.
Пальмы смотрят, как на брата,
Я в носках и... сланцах, правда.
Сочи, ты — любовь, зараза,
Приезжать хочу сто раз я!
И не говорите, Илья Изяславич, так никто и не додумался через отверстие в стенке мухлевать с пробами атлетов, так опозориться уметь надо
Авербух же сам был продюсером сочинского открытия ои.
как обычно, хвалит себя любименького
Мне больше всех запомнилось открытие пекинских летних.
Самые допинговые игры для Китая
