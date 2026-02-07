Авербух об открытии Олимпиады-2026 в Италии: «По-прежнему никому не удается дотянуться до уровня, который был показан нами в Сочи»

Авербух об открытии Олимпиады: никому не удается дотянуться до уровня Сочи-2014.

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух оценил открытие Олимпиады-2026 в Италии.

Церемония проходила 6 февраля в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо.

«Посмотрел открытие Олимпиады. Хочу сказать, что по-прежнему никому не удается дотянуться до уровня, объема и масштаба, который был показан в Сочи нами. С художественной точки зрения для меня открытие Олимпиады-2026 было намного сильнее, чем в Париже [в 2024 году], где была дикая какофония.

Здесь чувствовалась гармония. Я бы похвалил режиссера и команду, которая работала над этой церемонией. Она была и зимней, и тактичной, и деликатной, и интеллигентной. Безусловное ощущение несправедливости от отсутствия нас на этой Олимпиаде не могло не покидать, но как человеку, занимающемуся большими церемониями, мне было обязательно это посмотреть. Ставлю высокую оценку», – сказал Авербух.