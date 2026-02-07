Гуменник может сменить музыку к короткой программе на Олимпиаде из-за авторских прав. О проблеме узнали за день-два до отлета в Милан

Гуменник может сменить музыку к программе на Олимпиаде из-за авторских прав.

Российский фигурист Петр Гуменник может сменить музыку для короткой программы на Олимпиаде-2026.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмен может выступить с прошлогодней программой под саундтрек из фильма «Дюна» – вместо «Парфюмера». Такой вариант сейчас рассматривают в штабе Гуменника.

Причиной называется ситуация с авторскими правами, проверка которых ужесточилась в нынешнем сезоне. Согласно источникам «СЭ», есть сложности с согласованием «Парфюмера» в Международном олимпийском комитете (МОК).

Источник РИА Новости, близкий к ситуации, также сообщает , что о проблеме авторских прав команда фигуриста узнала за день-два до отлета в Милан. Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко планируют отправиться в столицу Игр в ночь на 8 февраля.

Отмечается, что вопрос с правами теоретически еще можно решить в экстренном порядке, но это может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков.

Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 10 февраля Гуменник выйдет на лед с короткой программой, а 13-го – с произвольной.