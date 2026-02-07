  • Спортс
Гуменник может сменить музыку к короткой программе на Олимпиаде из-за авторских прав. О проблеме узнали за день-два до отлета в Милан

Российский фигурист Петр Гуменник может сменить музыку для короткой программы на Олимпиаде-2026.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмен может выступить с прошлогодней программой под саундтрек из фильма «Дюна» – вместо «Парфюмера». Такой вариант сейчас рассматривают в штабе Гуменника.

Причиной называется ситуация с авторскими правами, проверка которых ужесточилась в нынешнем сезоне. Согласно источникам «СЭ», есть сложности с согласованием «Парфюмера» в Международном олимпийском комитете (МОК).

Источник РИА Новости, близкий к ситуации, также сообщает, что о проблеме авторских прав команда фигуриста узнала за день-два до отлета в Милан. Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко планируют отправиться в столицу Игр в ночь на 8 февраля.

Отмечается, что вопрос с правами теоретически еще можно решить в экстренном порядке, но это может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков.

Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 10 февраля Гуменник выйдет на лед с короткой программой, а 13-го – с произвольной.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Самое время, да! Мастера планирования.
Ответ Matilda17
Самое время, да! Мастера планирования.
Можно ещё подождать, минут за 30 до выступления поменять!
Ответ Matilda17
Самое время, да! Мастера планирования.
А при чём тут мастера планирования? Вам лишь бы накинуть? Там у многих проблемы с лицензиями и узнают все об этом в последний момент.
Вообще, очень интересно, как проходит это согласование музыки с МОК. Можно было бы подумать, что это безалаберность отдельных тренеров/федераций, но у Луны Хендрикс та же проблема. Просто все музыкальные композиции известны с начала сезона, про жёсткую проверку авторских прав все знали, это правообладатели так долго отвечают на запросы или МОК тормозит с решениями?
Ответ unknownman
Вообще, очень интересно, как проходит это согласование музыки с МОК. Можно было бы подумать, что это безалаберность отдельных тренеров/федераций, но у Луны Хендрикс та же проблема. Просто все музыкальные композиции известны с начала сезона, про жёсткую проверку авторских прав все знали, это правообладатели так долго отвечают на запросы или МОК тормозит с решениями?
Скорее всего и то и то
Начинается. Поэтому можно понять, когда фигуристы берут заезженную проверенную музыку.
Ответ Katerina Sunny
Начинается. Поэтому можно понять, когда фигуристы берут заезженную проверенную музыку.
Щербакова выступала под "Парфюмера", никаких проблем не было. :) Нельзя сказать, что под эту музыку никто не выступал.
Ответ alexnew
Щербакова выступала под "Парфюмера", никаких проблем не было. :) Нельзя сказать, что под эту музыку никто не выступал.
Не выступала под Парфюмера Щербакова на Олимпиаде.
Это полный провал Isu, который занимается какой угодно ерундой, кроме решения очевидно назревшей проблемы с правами на музыку.
У испанского фигуриста Сабата, который катает под музыку из мультфильма про миньонов , такая же проблема перед Олимпиадой появилась. Вроде как разрешили оставить после скандала, который фанаты подняли.
Ответ Goga
Это полный провал Isu, который занимается какой угодно ерундой, кроме решения очевидно назревшей проблемы с правами на музыку. У испанского фигуриста Сабата, который катает под музыку из мультфильма про миньонов , такая же проблема перед Олимпиадой появилась. Вроде как разрешили оставить после скандала, который фанаты подняли.
Комментарий скрыт
Ответ Goga
Это полный провал Isu, который занимается какой угодно ерундой, кроме решения очевидно назревшей проблемы с правами на музыку. У испанского фигуриста Сабата, который катает под музыку из мультфильма про миньонов , такая же проблема перед Олимпиадой появилась. Вроде как разрешили оставить после скандала, который фанаты подняли.
Вот АБСОЛЮТНО согласна насчет тех, в чей адрес должны быть вопросы. ISU одна из самых одиозных спортивных структур.
Спортс, напишите, пожалуйста, статью об этом нововведении, как это происходит и почему так накоротке? Если бы это были 1-2 спортсмена, можно было бы списать на их нерасторопность, но уже несколько аналогичных новостей за последнее время. Это же такая нервотрепка, не знать, что будешь катать через несколько дней...
П.С. а какие гарантии, что и Дюну не запретят?🤕
Ответ PourContre
Спортс, напишите, пожалуйста, статью об этом нововведении, как это происходит и почему так накоротке? Если бы это были 1-2 спортсмена, можно было бы списать на их нерасторопность, но уже несколько аналогичных новостей за последнее время. Это же такая нервотрепка, не знать, что будешь катать через несколько дней... П.С. а какие гарантии, что и Дюну не запретят?🤕
Вероятно, от авторов Дюны они получили разрешение.а от автора музыки из Парфюмера решили не спрашивать.
Ответ PourContre
Спортс, напишите, пожалуйста, статью об этом нововведении, как это происходит и почему так накоротке? Если бы это были 1-2 спортсмена, можно было бы списать на их нерасторопность, но уже несколько аналогичных новостей за последнее время. Это же такая нервотрепка, не знать, что будешь катать через несколько дней... П.С. а какие гарантии, что и Дюну не запретят?🤕
У Рыбина спросили, так что с Дюной все ок
Почему данный вопрос вылез только на олимпиаде что у Петра, что у Луны? Кто контролирует это? Безобразие полное!!! Это несправедливо по отношению к спортсменам, так подставлять их на главном старте!!!
Ответ MashaV
Почему данный вопрос вылез только на олимпиаде что у Петра, что у Луны? Кто контролирует это? Безобразие полное!!! Это несправедливо по отношению к спортсменам, так подставлять их на главном старте!!!
Спортсмен и его команда контролируют. Миньоны тоже только на прошлой неделе проблемой стали.
Ответ MashaV
Почему данный вопрос вылез только на олимпиаде что у Петра, что у Луны? Кто контролирует это? Безобразие полное!!! Это несправедливо по отношению к спортсменам, так подставлять их на главном старте!!!
Скорее всего правообладатели долго отвечали
Жесть. Дайнеко поседеет еще не доехав до Милана. А на самом деле, не смешно. Этим должны были заняться сразу после отбора, а не сидя на чемоданах в аэропорту.
Ну, зато у нас Тарпищев у другие официальные лица-мандарины в Милан уехали и в ус не дуют.
Ответ Lennuci
Жесть. Дайнеко поседеет еще не доехав до Милана. А на самом деле, не смешно. Этим должны были заняться сразу после отбора, а не сидя на чемоданах в аэропорту. Ну, зато у нас Тарпищев у другие официальные лица-мандарины в Милан уехали и в ус не дуют.
Да уж, она и так нервничает всё время
Ответ Lennuci
Жесть. Дайнеко поседеет еще не доехав до Милана. А на самом деле, не смешно. Этим должны были заняться сразу после отбора, а не сидя на чемоданах в аэропорту. Ну, зато у нас Тарпищев у другие официальные лица-мандарины в Милан уехали и в ус не дуют.
меня удивляет, с Дайнеко никогда ничего не спрашивают, а только сочувствуют
Не она ли главный тренер Петра?
Если бы такое случилось с Петросян, тут бы уже Тутберидзе распяли
Не Дайнеко что ли должна была позаботиться о правах?
А то и визу Пете не сделали и почему то он всех спрашивает, а не тренер
И билеты куплены впритык, теперь еще и это
Если даже это обязанность федерации, то тренер должна их трясти и требовать
ФФКР не судится за юниоров, за МС нейтральных спортсменов – отношения не ухудшить бы.
Но согласовать музыку для трансляции чудом пробившегося на главный и единственный старт четырехлетия фигуриста в чем была проблема: ресурсов не хватило, средств, а может просто не занимались? Как это вообще случилось?..
Ответ 4est
ФФКР не судится за юниоров, за МС нейтральных спортсменов – отношения не ухудшить бы. Но согласовать музыку для трансляции чудом пробившегося на главный и единственный старт четырехлетия фигуриста в чем была проблема: ресурсов не хватило, средств, а может просто не занимались? Как это вообще случилось?..
А ещё косяк с пробой Валиевой туда же.
Ответ 4est
ФФКР не судится за юниоров, за МС нейтральных спортсменов – отношения не ухудшить бы. Но согласовать музыку для трансляции чудом пробившегося на главный и единственный старт четырехлетия фигуриста в чем была проблема: ресурсов не хватило, средств, а может просто не занимались? Как это вообще случилось?..
а у них все отлично.они занимаются организацией игр дружбы
ну да в Пекине осенью прав не было))))
Ответ islay
ну да в Пекине осенью прав не было))))
Не первый раз катает программу, странно, что только сейчас возник вопрос.
А раньше нельзя было сообщить? Сообщили бы уж сразу после проката 10 февраля, что возникли проблемы с авторскими правами, поэтому аннулируем ваш результат.
На будущее, в олимпийский сезон надо брать или классику, или национальных авторов. Вчера японский и китайский танцевальные дуэты выступали под национальную музыку - фиг под копаешься.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
А раньше нельзя было сообщить? Сообщили бы уж сразу после проката 10 февраля, что возникли проблемы с авторскими правами, поэтому аннулируем ваш результат. На будущее, в олимпийский сезон надо брать или классику, или национальных авторов. Вчера японский и китайский танцевальные дуэты выступали под национальную музыку - фиг под копаешься.
Насчёт российской музыки--согласна. Это и само собой напрашивалось в сегодняшней ситуации
Ответ Алёна Вода
Насчёт российской музыки--согласна. Это и само собой напрашивалось в сегодняшней ситуации
Ага. А потом бы сказали: русское - нет, так как культура отмены русской культуры, и вообще - это пропаганда, давление, всем некомфортно.
