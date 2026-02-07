Гуменник может сменить музыку к короткой программе на Олимпиаде из-за авторских прав. О проблеме узнали за день-два до отлета в Милан
Российский фигурист Петр Гуменник может сменить музыку для короткой программы на Олимпиаде-2026.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмен может выступить с прошлогодней программой под саундтрек из фильма «Дюна» – вместо «Парфюмера». Такой вариант сейчас рассматривают в штабе Гуменника.
Причиной называется ситуация с авторскими правами, проверка которых ужесточилась в нынешнем сезоне. Согласно источникам «СЭ», есть сложности с согласованием «Парфюмера» в Международном олимпийском комитете (МОК).
Источник РИА Новости, близкий к ситуации, также сообщает, что о проблеме авторских прав команда фигуриста узнала за день-два до отлета в Милан. Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко планируют отправиться в столицу Игр в ночь на 8 февраля.
Отмечается, что вопрос с правами теоретически еще можно решить в экстренном порядке, но это может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков.
Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 10 февраля Гуменник выйдет на лед с короткой программой, а 13-го – с произвольной.
У испанского фигуриста Сабата, который катает под музыку из мультфильма про миньонов , такая же проблема перед Олимпиадой появилась. Вроде как разрешили оставить после скандала, который фанаты подняли.
П.С. а какие гарантии, что и Дюну не запретят?🤕
Ну, зато у нас Тарпищев у другие официальные лица-мандарины в Милан уехали и в ус не дуют.
Не она ли главный тренер Петра?
Если бы такое случилось с Петросян, тут бы уже Тутберидзе распяли
Не Дайнеко что ли должна была позаботиться о правах?
А то и визу Пете не сделали и почему то он всех спрашивает, а не тренер
И билеты куплены впритык, теперь еще и это
Если даже это обязанность федерации, то тренер должна их трясти и требовать
Но согласовать музыку для трансляции чудом пробившегося на главный и единственный старт четырехлетия фигуриста в чем была проблема: ресурсов не хватило, средств, а может просто не занимались? Как это вообще случилось?..
На будущее, в олимпийский сезон надо брать или классику, или национальных авторов. Вчера японский и китайский танцевальные дуэты выступали под национальную музыку - фиг под копаешься.