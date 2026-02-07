7

Роднина об открытии Олимпиады-2026: «Мне кажется, было ощущение праздника спорта»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила открытие зимних Игр-2026.

 Церемония прошла 6 февраля в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо.

«Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять.

Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все – это важное событие. Из трех своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», – рассказала Роднина.

«Планирую следить за фигурным катанием на Олимпиаде, насколько это получится по времени. Впереди рабочая неделя. Не получится отмести житейские дела. Глядеть буду. По крайней мере, за результатами точно буду следить. Что касается фаворитов в командном соревновании, это то, что я не очень смотрю и не очень люблю», – также отметила Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Какие восторги, прямо взахлёб. Прямо даже попахивает иноагентом 😁
Депутатка Роднина годами самозабвенно нахваливает все иностранное и хает отечественное. Странно что Минюсту это совсем не интересно, он за блогерами гражданскими гоняется
Депутатка Роднина годами самозабвенно нахваливает все иностранное и хает отечественное. Странно что Минюсту это совсем не интересно, он за блогерами гражданскими гоняется
А также ей совсем не интересны российские старты, а вот открытие Олимпиады ну очень интересное зрелище.
Если даже тебе это показалось, то так оно и было.
Родниной все что импортное "праздник" и "глядеть буду" ))
Вы абсолютно правы, Ирина, вам кажется!
