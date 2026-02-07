Илья Малинин: «Овечкин поддерживал меня на протяжении последних лет карьеры. Для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться»

Американский фигурист Малинин рассказал о поддержке со стороны Овечкина.

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о поддержке со стороны российского хоккеиста, капитана клуба «Вашингтон» Александра Овечкина .

Ранее Овечкин подарил фигуристу шнурки для коньков .

«Это большая честь – получить подарок от Ови. Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры, и для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться. Он вселяет надежду и желает мне удачи», – сказал двукратный чемпион мира Малинин.

Сегодня, 7 февраля, Малинин выступит с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2026 в Милане.