Илья Малинин: «Овечкин поддерживал меня на протяжении последних лет карьеры. Для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться»
Американский фигурист Малинин рассказал о поддержке со стороны Овечкина.
Американский фигурист Илья Малинин рассказал о поддержке со стороны российского хоккеиста, капитана клуба «Вашингтон» Александра Овечкина.
Ранее Овечкин подарил фигуристу шнурки для коньков.
«Это большая честь – получить подарок от Ови. Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры, и для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться. Он вселяет надежду и желает мне удачи», – сказал двукратный чемпион мира Малинин.
Сегодня, 7 февраля, Малинин выступит с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2026 в Милане.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
