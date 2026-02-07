  • Спортс
Климов об олимпийской деревне Милана-2026: «Из развлечений – спортзал, игровая зона, комната для медитации, магазин с атрибутикой. Кофты от 80 евро, кепки по 40, брелки по 10 – не разгуляешься»

Федор Климов рассказал подробности об олимпийской деревне Милана-2026.

Тренер и олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов рассказал подробности об олимпийской деревне Милана-2026.

В зимних Играх участвуют ученики Климова – спортивные пары Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения).

«Итак, что в олимпийской деревне есть еще помимо жилья и столовки, какие еще развлечения: большой спортзал; кофейня (для атлетов бесплатно, для остальных за деньги); игровая зона (настольный футбол, аэрохоккей); комната для медитации или что-то типа того; магазин с официальной атрибутикой (кофты от €80, кепки по 40, брелки/магниты по 10 – не разгуляешься).

Официального талисмана нет – скупили в первый день; можно взять растение/цветок себе в комнату на время Олимпиады; ну и еще много где дарят всякой мелочи, значки, можно сделать и распечатать фотокарточки и так далее. В комнатах все довольно скромно: кровать, шкаф... да и все. Автобусы частенько с опозданием ходят. Вот пока такие выводы за первый день», – приводит слова Климова «Московский комсомолец».

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Московский комсомолец»
все-таки Климов молодец какой, и сам в парном много добился, да и недобрал еще, они со Столбовой были крутыми, стильными.
а теперь как тренер уже на ОИ, и пары приличные у него.
все-таки Климов молодец какой, и сам в парном много добился, да и недобрал еще, они со Столбовой были крутыми, стильными. а теперь как тренер уже на ОИ, и пары приличные у него.
Всегда приятно видеть новых молодых тренеров уже выводящих своих спортсменов на крупные старты
Даже в Пекине Бин Дунь Дунь был в дефиците. По одному в руки давали, очереди стояли ( а они эти игрушки в соседнем дворе отшивали).
Хорошая теплая кофта за 80 не дорого, но там скорее всего гадость какая-нибудь с атрибутикой.
Хорошая теплая кофта за 80 не дорого, но там скорее всего гадость какая-нибудь с атрибутикой.
да из-за символики еще накидывают, памятная надпись же)
Это обычные цены на одежду, футбольные или формульные толстовки оже так стоят.
