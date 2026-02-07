6

«Зима и снег – визитная карточка нашей страны». Дегтярев поздравил россиян с Днем зимних видов спорта

Министр спорта Дегтярев назвал зиму и снег визитной карточкой России .

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев опубликовал поздравление с Днем зимних видов спорта.

Праздник отмечается 7 февраля - в годовщину церемония открытия Олимпиады Сочи-2014.

«Поздравляю всех с Днем зимних видов спорта! Зима и снег – визитная карточка нашей страны, в большинстве регионов минусовая температура держится больше полугода. Поэтому зимние виды спорта у нас особенно любят.

Например, одним из главных в мире популяризаторов катания на коньках считается русский император Петр Первый, который придумал крепить коньки к обуви, фактически создал прообраз современных коньков. В далеком 1908 году именно в фигурном катании, которое называлось тогда «специальными фигурами», Российская империя завоевала первую золотую олимпийскую медаль, ее принес Николай Панин-Коломенкин.

Наша сборная была и остается одной из сильнейших в мировом хоккее, фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне и других зимних видах. Русским хоккеем назван хоккей с мячом – это весьма популярный вид спорта во многих странах северной Европы, который признан МОК, хотя и включался в программу Олимпийских игр лишь раз – в 1952 году.

Президент России Владимир Владимирович Путин назвал День зимних видов спорта общенародным, ведь в России тысячи людей с удовольствием катаются на лыжах и коньках, играют в хоккей, и именно из любительского спорта выросли многие наши прославленные чемпионы.

Сегодня в России развиваются 14 олимпийских зимних видов спорта, ими занимаются более 2,5 миллионов человек. С 1994 года по 2022 год на зимних Олимпийских играх российскими спортсменами завоевано 164 медали, 50 из которых золотые. Вчера в Италии стартовали XXV зимние Олимпийские игры, и мы всей страной вновь будем болеть за наших спортсменов.

Для дальнейшего развития зимних видов спорта в России сформирован комплексный план. В 2026 году будет проведено 1430 спортивных мероприятий, охватывающих все уровни – от региональных турниров и массовых фестивалей до 65 чемпионатов страны и 112 международных стартов», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
ОКР
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Николай Панин-Коломенкин
logoВладимир Путин
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Баня - еще одна визитная карточка нашей страны.
На следующие зимние ОИ хотят запихнуть пару новых видов без снега и льда
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
31 минуту назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
47 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем