«Зима и снег – визитная карточка нашей страны». Дегтярев поздравил россиян с Днем зимних видов спорта

Министр спорта Дегтярев назвал зиму и снег визитной карточкой России .

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев опубликовал поздравление с Днем зимних видов спорта.

Праздник отмечается 7 февраля - в годовщину церемония открытия Олимпиады Сочи-2014.

«Поздравляю всех с Днем зимних видов спорта! Зима и снег – визитная карточка нашей страны, в большинстве регионов минусовая температура держится больше полугода. Поэтому зимние виды спорта у нас особенно любят.

Например, одним из главных в мире популяризаторов катания на коньках считается русский император Петр Первый, который придумал крепить коньки к обуви, фактически создал прообраз современных коньков. В далеком 1908 году именно в фигурном катании, которое называлось тогда «специальными фигурами», Российская империя завоевала первую золотую олимпийскую медаль, ее принес Николай Панин-Коломенкин.

Наша сборная была и остается одной из сильнейших в мировом хоккее, фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне и других зимних видах. Русским хоккеем назван хоккей с мячом – это весьма популярный вид спорта во многих странах северной Европы, который признан МОК, хотя и включался в программу Олимпийских игр лишь раз – в 1952 году.

Президент России Владимир Владимирович Путин назвал День зимних видов спорта общенародным, ведь в России тысячи людей с удовольствием катаются на лыжах и коньках, играют в хоккей, и именно из любительского спорта выросли многие наши прославленные чемпионы.

Сегодня в России развиваются 14 олимпийских зимних видов спорта, ими занимаются более 2,5 миллионов человек. С 1994 года по 2022 год на зимних Олимпийских играх российскими спортсменами завоевано 164 медали, 50 из которых золотые. Вчера в Италии стартовали XXV зимние Олимпийские игры, и мы всей страной вновь будем болеть за наших спортсменов.

Для дальнейшего развития зимних видов спорта в России сформирован комплексный план. В 2026 году будет проведено 1430 спортивных мероприятий, охватывающих все уровни – от региональных турниров и массовых фестивалей до 65 чемпионатов страны и 112 международных стартов», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.