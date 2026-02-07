83

НОК Азербайджана обратился в МОК из-за использования музыки «Арцах» фигуристами Акоповой и Рахманиным из Армении

Азербайджан обратился в МОК из-за музыки фигуристов Армении на Олимпиаде.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана выразил протест из-за использования музыкальной композиции «Арцах» фигуристами Кариной Акоповой и Никитой Рахманиным, которые представляют сборную Армении на Олимпиаде-2026.

НОК Азербайджана считает, что «Арцах» имеет «политический и сепаратистский характер», и проинформировал об этом руководство Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпийские игры являются одним из символов мира, дружбы и взаимного уважения между народами. Использование этой платформы в политических и сепаратистских пропагандистских целях недопустимо, – заявили в НОК страны.

Арцах является одним из армянских названий территории Нагорного Карабаха.

Олимпиада проходит в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Акопова и Рахманин выступают в парном катании, они представляли сборную России до 2025 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: НОК Азербайджана
83 комментария
Когда катали не на Олимпиаде под эту музыку, Азербайджан не волновало, а здесь проснулись.
Когда катали не на Олимпиаде под эту музыку, Азербайджан не волновало, а здесь проснулись.
Так все логично, символом мира, дружбы и т.д. только ОИ являются🤣
Пошла помидорка) олимпийский дух)
Пошла помидорка) олимпийский дух)
=ВРЕМЯ КРЫС=
Началась олимпиада по политике
Вот и олимпийский дух и праздник спорта начался))
Как данная композиция может иметь политический и сепаратистский характер, в ней же нет слов?😃
Как данная композиция может иметь политический и сепаратистский характер, в ней же нет слов?😃
"Как флаг НКР на матче Карабаха может иметь политический характер, там же нет слов?"

"Как жест Шакири и Джака в матче с Сербией может иметь политический характер, там же нет слов?"

И т.д.
"Как флаг НКР на матче Карабаха может иметь политический характер, там же нет слов?" "Как жест Шакири и Джака в матче с Сербией может иметь политический характер, там же нет слов?" И т.д.
В чем заключается политический характер данной музыки, разъясните.
Композиций с подтектом довольно много. Ватерлоо, Кашмир и пр. Обиженные всегда будут. Но зрители на трибунах и у телевизоров наверняка даже не в курсе, что за мелодия и о чём. Надо меньше париться, и жизнь наладится.
Композиций с подтектом довольно много. Ватерлоо, Кашмир и пр. Обиженные всегда будут. Но зрители на трибунах и у телевизоров наверняка даже не в курсе, что за мелодия и о чём. Надо меньше париться, и жизнь наладится.
Это же мелодия. Насколько я понял, без слов? Как же музыка без слов может быть политической?
Композиций с подтектом довольно много. Ватерлоо, Кашмир и пр. Обиженные всегда будут. Но зрители на трибунах и у телевизоров наверняка даже не в курсе, что за мелодия и о чём. Надо меньше париться, и жизнь наладится.
Композиция с подтекстом, это когда ассоциации, на композицию клип снят, или программка как в балете существует, о чем там речь. А так.. да попробуй разбери, музыка и музыка )
Помидорных отстранить за не здоровое проявление шовинизма.
Азербайджан теперь на одном уровне с Прибалтикой и Украиной. У одних армяне виноваты, у других русские.
Азербайджан теперь на одном уровне с Прибалтикой и Украиной. У одних армяне виноваты, у других русские.
Ну будем откровенны, история с Карабахом/Арцахом - там вообще все стороны "хороши".
Что будет, если все подряд страны-участницы начнут копаться в музыке и переносить на неё свои проекции, предъявлять соперникам претензии. Базар.
Если речь про взаимное уважения, то подобные высказывания разве являются взаимным уважением
