НОК Азербайджана обратился в МОК из-за использования музыки «Арцах» фигуристами Акоповой и Рахманиным из Армении

Азербайджан обратился в МОК из-за музыки фигуристов Армении на Олимпиаде.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана выразил протест из-за использования музыкальной композиции «Арцах» фигуристами Кариной Акоповой и Никитой Рахманиным , которые представляют сборную Армении на Олимпиаде-2026.

НОК Азербайджана считает, что «Арцах» имеет «политический и сепаратистский характер», и проинформировал об этом руководство Международного олимпийского комитета (МОК ).

«Олимпийские игры являются одним из символов мира, дружбы и взаимного уважения между народами. Использование этой платформы в политических и сепаратистских пропагандистских целях недопустимо, – заявили в НОК страны.

Арцах является одним из армянских названий территории Нагорного Карабаха.

Олимпиада проходит в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Акопова и Рахманин выступают в парном катании, они представляли сборную России до 2025 года.