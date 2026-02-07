НОК Азербайджана обратился в МОК из-за использования музыки «Арцах» фигуристами Акоповой и Рахманиным из Армении
Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана выразил протест из-за использования музыкальной композиции «Арцах» фигуристами Кариной Акоповой и Никитой Рахманиным, которые представляют сборную Армении на Олимпиаде-2026.
НОК Азербайджана считает, что «Арцах» имеет «политический и сепаратистский характер», и проинформировал об этом руководство Международного олимпийского комитета (МОК).
«Олимпийские игры являются одним из символов мира, дружбы и взаимного уважения между народами. Использование этой платформы в политических и сепаратистских пропагандистских целях недопустимо, – заявили в НОК страны.
Арцах является одним из армянских названий территории Нагорного Карабаха.
Олимпиада проходит в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Акопова и Рахманин выступают в парном катании, они представляли сборную России до 2025 года.
"Как жест Шакири и Джака в матче с Сербией может иметь политический характер, там же нет слов?"
