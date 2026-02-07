98

Илья Малинин о том, готов ли он приехать в Россию: «Когда все вернется к нормальной жизни, это было бы возможно»

Фигурист Малинин считает, что его поездка в Россию была бы возможна в будущем.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин готов приехать в Россию, когда ситуация в мире будет менее напряженной.

«Я пока не хотел бы думать об этом. Но я уверен, что когда все вернется к нормальной жизни, то это было бы возможно», – сказал 21-летний спортсмен.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Сегодня, 7 февраля, Илья выступит с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2026 в Милане.

Лучшие фигуристы США – Малинин, Торгашев, Наумов. Считают себя русскими на 30-50%

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Наши журналисты уже достали Илью вопросами про Россию, пытаясь примазаться к будущему ОЧ.
Успокойтесь уже - он родился в США, выступает за США и чувствует себя американцем, никогда не был в России и, судя по всему, не собирается.
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Ответ Tucha23pixei
Комментарий скрыт
А когда и где дед его тренировал?
Не доставайте великого спортсмена.
Заколебали уже его.
Его родина - Америка.
Перестаньте искать черную кошку в темной комнате.
Спасибо Илье Малинину за доброжелательное отношение к нашим спортсменам и нашей стране .
В отличие от Смолкина.
Ответ Утренняя Аврора
Ну спросили и спросили ему кто-то гражданство предлагает или моральный долг навязывает любить Россию спросили и ничего страшного не случилось . уверен не будь бана России он бы хотя бы раз приехал на наш ЭГП .
Ответ Утренняя Аврора
У дочки Тутберидзе родина не Россия, давшая ей все и не Америка, где она родилась, а Грузия, где у ее мамы какие-то корни. Смолкин тоже хороший "патриот."
интересно, китайские журналисты тоже Чена так донимали??
хватит примазываться к успехам Малинина.
Ответ bezsugar
Сейчас могут Лью донимать, у неё тоже отец эмигрировал во взрослом возрасте
Ответ bezsugar
А почему если спросить это примазываться к успехам . я вообще никакого комплекса не испытываю наших успехов даже с учётом бана и неучастия наших хватит чтобы ни к кому не примазываться .
Кто-то не понимает, где грань, и что нужно вовремя остановиться.
Тоже не понимаю зачем журналисты такие вопросы задают. Это неуместно!
Ответ Hwanrina
Как всегда, чтобы разжечь! Им кажется, что не очень горит...
Если бы ещё знать, когда это все закончится 😔
Ответ Westmoreland
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
В Лиссабоне !
А будет ли нормально...
Ответ Hardy
Никогда, место проклятое...
Наш, не наш? Не наш. Возможно, приедет к нам в гости, когда не будет у него никаких проблем в связи с посещением РФ. Он не виноват в том, что его воспитали американцем. Мы же наблюдаем за историей жизни потомков бывших наших власть имущих, в крови которых ещë имеется процентов 12 русской крови, будем и за Малининым наблюдать, в связи с тем, что он тоже выделился из серой массы иммигрантов.
Мама Малинина родом из Новосибирска. Фигуристка так себе, поэтому в 1993 году отправилась искать счастья в бесснежном Узбекистане. В конце 90х вместе со Скорняковым поехала за лучшей жизнью в США, а не к отцу в Новосибирск. В этой семье главный принцип "ничего, кроме бизнеса". А главный семейный бизнес-проект - Илья Малинин. Поэтому смешно, когда Малинина называют "русским" и ждут в России.
Ответ Vsk5
Какую-то чушь написали. Откуда вы знаете, что главное в этой семье, по своей наверное ориентируетесь.
Ответ Vsk5
Кто его ждёт?Если только малолетние фанатки.
Интересно, а Нейтана Чена спрашивали, когда он в Гонконг вернётся? Ну и всех остальных, у кого фамилия и внешность не американские (а таких половина сборной)
Ответ Kareglazaya
Не знаю, что его спрашивали, но он разок-другой порадовал местных журналистов парой фраз на китайском, когда в Пекине был)
