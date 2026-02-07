Илья Малинин о том, готов ли он приехать в Россию: «Когда все вернется к нормальной жизни, это было бы возможно»
Фигурист Малинин считает, что его поездка в Россию была бы возможна в будущем.
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин готов приехать в Россию, когда ситуация в мире будет менее напряженной.
«Я пока не хотел бы думать об этом. Но я уверен, что когда все вернется к нормальной жизни, то это было бы возможно», – сказал 21-летний спортсмен.
Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Сегодня, 7 февраля, Илья выступит с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2026 в Милане.
Лучшие фигуристы США – Малинин, Торгашев, Наумов. Считают себя русскими на 30-50%
Успокойтесь уже - он родился в США, выступает за США и чувствует себя американцем, никогда не был в России и, судя по всему, не собирается.
Заколебали уже его.
Его родина - Америка.
Перестаньте искать черную кошку в темной комнате.
Спасибо Илье Малинину за доброжелательное отношение к нашим спортсменам и нашей стране .
В отличие от Смолкина.
хватит примазываться к успехам Малинина.