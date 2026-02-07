Рудковская об оскорблениях мамы Костылевой в адрес Сарновской: «Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу»

Рудковская оценила высказывания мамы Костылевой в адрес 13-летней Сарновской.

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась об оскорблениях Ирины Костылевой в адрес 13-летней фигуристки Софии Сарновской .

Ирина Костылева – мать 14-летней Елены Костылевой , которая также тренируется в академии Евгения Плющенко.

«Последние несколько дней я пыталась поговорить с Ириной Костылевой, найти какие-то правильные слова. К сожалению, она ничего не слышит. Урегулировать эту ситуацию нашей академии не удается. Мы хотим попросить федерацию разобраться в этом вопросе, я уже подняла эту тему. Мы находимся между двух огней и ничего не можем сделать.

Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу. Так продолжаться больше точно не может. Софа Сарновская, которая 7 лет тренируется у нас, очень нам дорога. Мы любим ее, Никиту и так же дорожим Леной.

К сожалению, очень сложно найти общий знаменатель в подобном конфликте. Поверьте, что мы только ни делали. Даже у меня уже опускаются руки, хотя я не робкого десятка.

Здесь нужно поступать мудро, чтобы дети не страдали. Мы их всех любим и не собираемся между ними выбирать. Я сегодня всем сердцем болела за них обеих. Софа – очень хорошая спортсменка, воспитанная и добрая девочка. Говорю как человек, который ее знает с 6 лет. К ней не может быть ни одного вопроса», – сказала Рудковская.