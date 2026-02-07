  • Спортс
81

Рудковская об оскорблениях мамы Костылевой в адрес Сарновской: «Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу»

Рудковская оценила высказывания мамы Костылевой в адрес 13-летней Сарновской.

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась об оскорблениях Ирины Костылевой в адрес 13-летней фигуристки Софии Сарновской.

Ирина Костылева – мать 14-летней Елены Костылевой, которая также тренируется в академии Евгения Плющенко.

«Последние несколько дней я пыталась поговорить с Ириной Костылевой, найти какие-то правильные слова. К сожалению, она ничего не слышит. Урегулировать эту ситуацию нашей академии не удается. Мы хотим попросить федерацию разобраться в этом вопросе, я уже подняла эту тему. Мы находимся между двух огней и ничего не можем сделать.

Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу. Так продолжаться больше точно не может. Софа Сарновская, которая 7 лет тренируется у нас, очень нам дорога. Мы любим ее, Никиту и так же дорожим Леной.

К сожалению, очень сложно найти общий знаменатель в подобном конфликте. Поверьте, что мы только ни делали. Даже у меня уже опускаются руки, хотя я не робкого десятка.

Здесь нужно поступать мудро, чтобы дети не страдали. Мы их всех любим и не собираемся между ними выбирать. Я сегодня всем сердцем болела за них обеих. Софа – очень хорошая спортсменка, воспитанная и добрая девочка. Говорю как человек, который ее знает с 6 лет. К ней не может быть ни одного вопроса», – сказала Рудковская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЯна Рудковская
ФФККР
logoАкадемия Плющенко
София Сарновская
logoЕлена Костылева
logoсборная России
женское катание
Ирина Костылева
81 комментарий
Правильно, надо закрыть академию и лишить главного тренерской лицензии.
Ответ unknownman
Миллион плюсов
Ответ unknownman
Федерация, читайте! И ничего не придумывайте!
То есть вы сами затащили проблемную девочку к себе в АП, сами дополнительно развратили её и мать деньгами с шоу и "бесплатными" благами в виде домиков, тренировками в обход договоров и безнаказанностью, так как вам Костылева нужна больше, чем вы ей. А теперь, когда мамо с дочей прочно сидят на вашей шее и погоняют, вы хотите, чтобы ФФККР сделала что? Дисквалифицировала Костылевых?
Ответ Delirium
То есть вы сами затащили проблемную девочку к себе в АП, сами дополнительно развратили её и мать деньгами с шоу и "бесплатными" благами в виде домиков, тренировками в обход договоров и безнаказанностью, так как вам Костылева нужна больше, чем вы ей. А теперь, когда мамо с дочей прочно сидят на вашей шее и погоняют, вы хотите, чтобы ФФККР сделала что? Дисквалифицировала Костылевых?
Чтобы федерация построила ещё одну АП с домиками ) одна под костылевых
Ответ Delirium
То есть вы сами затащили проблемную девочку к себе в АП, сами дополнительно развратили её и мать деньгами с шоу и "бесплатными" благами в виде домиков, тренировками в обход договоров и безнаказанностью, так как вам Костылева нужна больше, чем вы ей. А теперь, когда мамо с дочей прочно сидят на вашей шее и погоняют, вы хотите, чтобы ФФККР сделала что? Дисквалифицировала Костылевых?
Ничего, это отписка для публики. Если бы они действительно дорожили Сарановскими, то после всего, на пушечный выстрел не подпустили бы Костылевых к АП, как это в свое время сделала Тутберидзе. Но деньги дороже) и кто говорит о блате Сарановских
Конечно, Костылева ст. сама по себе неадекватна, но в Академии с их подарками, главными ролями в шоу, призовыми и прочим, а также отсутствием субординации, развели такой фаворитизм, что только масло в огонь подливает. Федерация здесь будет бессильна.
Эту семейку не из одного штаба за подобное выгнали сс.ной тряпкой, но яне с гением столь дорог актив в виде Лены и деньги и блат Сарновских, что меж двух стульев ну никак не выбрать.
Федерация причем? Вы хотели? Получите.
Сами виноваты, кто везёт на том и едут, посадили на шею всю семью, ради медалей Лены терпят все оскорбления в свою сторону, в сторону тренеров, своих спортсменов, а теперь ноют, спасите помогите, нет уж, развели у себя в АП анархию, фаворитизм и вообще непонятно что, так и разбирайтесь сами, а то полиция, опека, выгнали, приняли обратно, то в дёсны целуются, то ругаются.
Надоели честное слово.
Хм, а что по мнению ЯР должна сделать федерация? Удочерить Костылеву младшую? Свидетельствовать в опеке? Накатать заявление в прокуратуру? Что?))
Ответ garovatat
Хм, а что по мнению ЯР должна сделать федерация? Удочерить Костылеву младшую? Свидетельствовать в опеке? Накатать заявление в прокуратуру? Что?))
Пригрозить дисквалификацией. А Сарновская старшая должна подать заявление в прокуратуру.
Эта мамИра публично в ТГ обвиняет девочек в допинге и оскорбляет всех детей, не верю, что ничего нельзя сделать. Рудковскую держит крепко значит каким- то компроматом.
Ответ Адриана
Пригрозить дисквалификацией. А Сарновская старшая должна подать заявление в прокуратуру. Эта мамИра публично в ТГ обвиняет девочек в допинге и оскорбляет всех детей, не верю, что ничего нельзя сделать. Рудковскую держит крепко значит каким- то компроматом.
Дисквал Костылевой?)) Нет, Янка явно не к этому призывала, не будет же она сама себе в ногу стрелять, сама себя наказывать как одна всем известная вдова) она явно чего-то другого хочет от Сиха. Интересно - чего))
Фигасе Яна Федре задачку со звёздочкой задаёт
Ну дык Яна хвасталась, что они с Женей расшевелили болотце. А теперь плачется, что из болотца вылезла вот такая кикимора) Кто же тому виной?
Кроме того, Яна очень любит повторять, что у них частная академия, они всё сами, всё за свой счёт, и к ним должен быть особый подход. А сейчас она почему то уверена, что федра должна вмешиваться и разруливать в частной академии бардак, который развели её владельцы.
Ответ Ягун Ягунини
Ну дык Яна хвасталась, что они с Женей расшевелили болотце. А теперь плачется, что из болотца вылезла вот такая кикимора) Кто же тому виной? Кроме того, Яна очень любит повторять, что у них частная академия, они всё сами, всё за свой счёт, и к ним должен быть особый подход. А сейчас она почему то уверена, что федра должна вмешиваться и разруливать в частной академии бардак, который развели её владельцы.
+++++++++++++
Ответ Ягун Ягунини
Ну дык Яна хвасталась, что они с Женей расшевелили болотце. А теперь плачется, что из болотца вылезла вот такая кикимора) Кто же тому виной? Кроме того, Яна очень любит повторять, что у них частная академия, они всё сами, всё за свой счёт, и к ним должен быть особый подход. А сейчас она почему то уверена, что федра должна вмешиваться и разруливать в частной академии бардак, который развели её владельцы.
Это не бардак, а управляемый хаос) Полагаю, так Рудковская это определяет)
Первенство России выиграли, тренер получил чемпионку в свой актив, и не отходя от кассы открыли следущий сезон Мама против ангелов. Хотя ведь Костылевы ушли же, всё проблема решена. Так нет же, чемпионку надо, на двух стульях хотят сидеть. Федерация Федченко не передовую отправляла, не понравилось почему-то...
Ответ Юлия_1116995233
Первенство России выиграли, тренер получил чемпионку в свой актив, и не отходя от кассы открыли следущий сезон Мама против ангелов. Хотя ведь Костылевы ушли же, всё проблема решена. Так нет же, чемпионку надо, на двух стульях хотят сидеть. Федерация Федченко не передовую отправляла, не понравилось почему-то...
+++!и рыбку сьесть и на елку влезть), Яна такая Яна
Похоже Сарновские давят на Яну. Почему то не верится в добрую и порядочную семью Сарновских. Перед глазами бедная мама Арины Парсеговой, рассказывающая о травле этой семьей. Думаю остальные родители чьих детей также травили предпочли молча уйти и не связываться. Но мама Лены всю грязь выворачивает наизнанку, ей бы хитрости чуть больше. Нельзя так открыто рубить правду матку)
Ответ елена евгеньевна
Похоже Сарновские давят на Яну. Почему то не верится в добрую и порядочную семью Сарновских. Перед глазами бедная мама Арины Парсеговой, рассказывающая о травле этой семьей. Думаю остальные родители чьих детей также травили предпочли молча уйти и не связываться. Но мама Лены всю грязь выворачивает наизнанку, ей бы хитрости чуть больше. Нельзя так открыто рубить правду матку)
не верю ни в какую привязанность Рудковской к Сарновским, Яна не из таких, видимо сорри "ТРУП" закопан совместный), ну а как?руководитель АП Яна рассказывает сказки про привязанности и отказывается выполнять функции руководителя АП относительно беспредела данного семейства), только криминал,который повязал
Рекомендуем