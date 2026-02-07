357

⚡ Первенство России. Шешелева и Карнаухов победили, Сажина и Белкин – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и

Шешелева и Карнаухов победили в парном катании на первенстве России.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов одержали победу в парном катании на первенстве России среди юниоров в Саранске. 

Первенство России среди юниоров

Саранск

Пары

Итоговое положение

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 190,12

2. Полина Сажина – Алексей Белкин – 187,47

3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 186,61

4. Ольга Сабада – Павел Астахов – 182,70

5. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 179,82

6. София Диана Касинс – Александр Брегей – 171,22

7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 167,26

8. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 166,15

9. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 161,47

10. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 156,89

11. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 153,84

12. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 151,35

После короткой программы

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 69,67

2. Ольга Сабада – Павел Астахов – 68,13

3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 67,55

4. Полина Сажина – Алексей Белкин – 63,07

5. София Диана Касинс – Александр Брегей – 62,56

6. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 60,74

7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 60,58

8. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 59,11

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
чемпионат России среди юниоров
результаты
пары
logoсборная России
Александр Брегей
Павел Астахов
Полина Сажина
Артемий Мохов
Даниил Овчинников
Илья Пыльнев
Егор Карнаухов
Петр Алексеенко
Алексей Белкин
Виктория Двинина
Юлия Филимонова
Полина Шешелева
Анастасия Высоцкая
Ольга Сабада
Матвей Богданов
Арина Парсегова
Кира Доможирова
София Диана Касинс
Илья Вегера
Мартин Бреславский
Зоя Ковязина
Таисия Гусева
Виктор Потапов
Амелия Шаяхметова
357 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Преклоняюсь перед настойчивостью и трудолюбие Арины, молодец, Матвей и Арина в сборной!
Ответ Люсьена С
Преклоняюсь перед настойчивостью и трудолюбие Арины, молодец, Матвей и Арина в сборной!
Поддерживаю Ваш комментарий!
Отдельно поздравляем Филиппа Тарасова и весь ТШ, вот так вот бах и самая сильная парная школа страны. Крыльев за спиной и открытия ГС.
Вчера, после проката в одиночном Арина поднялась к нам на трибуну, там её мама сидела. Когда проходила мимо, я пожелал ей удачи в парах. Она улыбнулась, и сказала спасибо) Вот думаю, что это благодаря мне Арина с Матвеем так удачно откатали))
Ответ Ягун Ягунини
Вчера, после проката в одиночном Арина поднялась к нам на трибуну, там её мама сидела. Когда проходила мимо, я пожелал ей удачи в парах. Она улыбнулась, и сказала спасибо) Вот думаю, что это благодаря мне Арина с Матвеем так удачно откатали))
Вы почаще на трибунах еще фигуристов ловите.)
Ответ Ягун Ягунини
Вчера, после проката в одиночном Арина поднялась к нам на трибуну, там её мама сидела. Когда проходила мимо, я пожелал ей удачи в парах. Она улыбнулась, и сказала спасибо) Вот думаю, что это благодаря мне Арина с Матвеем так удачно откатали))
🤝👍
Арине отдельный приз зрительских симпатий. Здорово, что общую тенденцию не поддержали и покатали обе программы чисто. Учитывая, что до этого Арина в одиночке две программы откатала, особое уважение. Остальным восхищение за то, что идут на сложные элементы. Как бы хотелось, чтобы всех допустили на международные старты.
Оля Сабада - отдельное Вау и Нифигасебе, жахнула квадвыброс как дети в школу, просто отвал башки!
Вася о Тутберидзе либо никак, либо... вообще никак)
Заткнулся в тряпочку сегодня
Ответ vovkkosya
Вася о Тутберидзе либо никак, либо... вообще никак) Заткнулся в тряпочку сегодня
Ну и пусть молчит, не самый худший вариант)))))
Ответ vovkkosya
Вася о Тутберидзе либо никак, либо... вообще никак) Заткнулся в тряпочку сегодня
Страшно представить, если б это были пары ангелов. Вася в эйфорическом припадке бился бы.
Арина, конечно, герой этого первенства
Ответ Ева Винер
Арина, конечно, герой этого первенства
Героиня!
Попали в сборную. Это большое достижение с учетом только недавнего старта, двойных тренировок и абсолютного отсутствия судейской поддержки. Молодцы!
В одиночном, в парном, если бы такое было у Плющенко, уже бы кричал: " впервые в мире" ))))
Первый раз смотрела Парсегову в парах, какая же молодец девчушка! Смело можно переходить в пары, красотка и умничка
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
30 минут назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
46 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем