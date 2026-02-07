⚡ Первенство России. Шешелева и Карнаухов победили, Сажина и Белкин – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и
Полина Шешелева и Егор Карнаухов одержали победу в парном катании на первенстве России среди юниоров в Саранске.
Первенство России среди юниоров
Саранск
Пары
Итоговое положение
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 190,12
2. Полина Сажина – Алексей Белкин – 187,47
3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 186,61
4. Ольга Сабада – Павел Астахов – 182,70
5. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 179,82
6. София Диана Касинс – Александр Брегей – 171,22
7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 167,26
8. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 166,15
9. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 161,47
10. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 156,89
11. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 153,84
12. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 151,35
После короткой программы
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 69,67
2. Ольга Сабада – Павел Астахов – 68,13
3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 67,55
4. Полина Сажина – Алексей Белкин – 63,07
5. София Диана Касинс – Александр Брегей – 62,56
6. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 60,74
7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 60,58
8. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 59,11
