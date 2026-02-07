⚡ Первенство России. Шешелева и Карнаухов победили, Сажина и Белкин – 2-е, Гусева и Овчинников – 3-и

Шешелева и Карнаухов победили в парном катании на первенстве России.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов одержали победу в парном катании на первенстве России среди юниоров в Саранске. Первенство России среди юниоров Саранск Пары Итоговое положение 1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 190,12 2. Полина Сажина – Алексей Белкин – 187,47 3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 186,61 4. Ольга Сабада – Павел Астахов – 182,70 5. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 179,82 6. София Диана Касинс – Александр Брегей – 171,22 7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 167,26 8. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 166,15 9. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 161,47 10. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 156,89 11. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 153,84 12. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 151,35 После короткой программы 1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 69,67 2. Ольга Сабада – Павел Астахов – 68,13 3. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 67,55 4. Полина Сажина – Алексей Белкин – 63,07 5. София Диана Касинс – Александр Брегей – 62,56 6. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 60,74 7. Кира Доможирова – Илья Вегера – 60,58 8. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 59,11 Расписание первенства России среди юниоров в Саранске