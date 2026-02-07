⚡ Первенство России. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Пестова и Лагутов – 2-е, Малеина и Самохин – 3-и

Фефелова и Валов победили в танцах на льду на первенстве России в Саранске.

Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на первенстве России среди юниоров в Саранске. Первенство России среди юниоров Саранск Танцы на льду Итоговое положение 1. Мария Фефелова – Артем Валов – 178,62 2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 174,66 3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 170,40 4. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 165,27 5. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 164,62 6. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 162,52 7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 161,39 8. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 159,19 9. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 158,25 10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 157,56 11. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 153,42 12. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 149,49 13. Анна Соболева – Матвей Чураков – 147,14 14. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 145,38 15. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 144,87 После ритм-танца 1. Мария Фефелова – Артем Валов – 73,23 2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 71,28 3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 68,90 4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 67,30 5. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 66,71 6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 65,77 7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 65,32 8. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 63,76 9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 63,57 10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 63,06 Расписание первенства России среди юниоров в Саранске