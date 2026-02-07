60

⚡ Первенство России. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Пестова и Лагутов – 2-е, Малеина и Самохин – 3-и

Фефелова и Валов победили в танцах на льду на первенстве России в Саранске.

Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на первенстве России среди юниоров в Саранске. 

Первенство России среди юниоров

Саранск

Танцы на льду

Итоговое положение 

1. Мария Фефелова – Артем Валов – 178,62

2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 174,66

3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 170,40

4. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 165,27

5. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 164,62

6. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 162,52

7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 161,39

8. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 159,19

9. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 158,25

10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 157,56

11. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 153,42

12. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 149,49

13. Анна Соболева – Матвей Чураков – 147,14

14. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 145,38

15. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 144,87

После ритм-танца

1. Мария Фефелова – Артем Валов – 73,23

2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 71,28

3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 68,90

4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 67,30

5. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 66,71

6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 65,77

7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 65,32

8. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 63,76

9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 63,57

10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 63,06

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Честно скажу, Слуцкая с Гончаровым не понравились. Я не спец в танцах на льду, но чисто визуально пара заметно уступает большинству пар из второй разминки.
Ответ Михаил Михайлов
Честно скажу, Слуцкая с Гончаровым не понравились. Я не спец в танцах на льду, но чисто визуально пара заметно уступает большинству пар из второй разминки.
Согласна с вами, но ведь дочка.
Ответ floret
Согласна с вами, но ведь дочка.
Ну, так то оно так, но в фигурном катании ведь все чьи-нибудь дочки, племянники, внучки и жучки. Не совсем понятно чем в лучшую сторону выделяется Варвара Слуцкая.
Слуцкая ошиблась в твизлах, слетел уровень. В этой паре смотрю только на Гончарова, катит, пластичный. Варя совсем не пластичная и угловатая в движениях.
Какой прекрасный Глеб и какая никакая партнерша. Надеюсь, он найдет другую.
Ответ Lolka12
Какой прекрасный Глеб и какая никакая партнерша. Надеюсь, он найдет другую.
Тоже хочется Гончарову более интересную и пластичную партнёршу.
Ну как, КАК????, Слуцкая-Гончаров могут быть четвёртыми?!!!!! В лучшем случае девятыми.
ПМ отличный танец, понравились гораздо больше Слуцких.
Классно откатали Фефелова-Валов, лучшие. Навсегда в памяти танец Ильиных-Кацалапова под эту музыку 🔥
Ответ Урагана Эриксен
Классно откатали Фефелова-Валов, лучшие. Навсегда в памяти танец Ильиных-Кацалапова под эту музыку 🔥
А Кагановской с Ангелополом?
Ответ Урагана Эриксен
Классно откатали Фефелова-Валов, лучшие. Навсегда в памяти танец Ильиных-Кацалапова под эту музыку 🔥
Да, тоже сразу вспомнила Ильиных с Кацалаповым совсем юных
Тащат Слуцкую, хотя ПМ были лучше их во всём.
Ответ floret
Тащат Слуцкую, хотя ПМ были лучше их во всём.
Как по мне всё вплоть до Жабиной с Башуровым включительно лучше во всём. А Жарова со Столяровым не уступают.
Фефелова-Валов это лучшее в наших юниорских танцах!
Если допустят на международку им есть что показать!
Не понимаю ни танец ни костюмы у Слуцкой-Гончарова (
Всем доброе утро!
У Полины и Матвея всё впереди, работать и всё будет.
Ответ floret
Всем доброе утро! У Полины и Матвея всё впереди, работать и всё будет.
Тоже думаю, должно получиться. Полина очень харизматичная, яркая, хорошо катит и видно, что есть желание работать.
