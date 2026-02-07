⚡ Первенство России. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Пестова и Лагутов – 2-е, Малеина и Самохин – 3-и
Мария Фефелова и Артем Валов одержали победу в танцах на льду на первенстве России среди юниоров в Саранске.
Первенство России среди юниоров
Саранск
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мария Фефелова – Артем Валов – 178,62
2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 174,66
3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 170,40
4. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 165,27
5. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 164,62
6. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 162,52
7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 161,39
8. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 159,19
9. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 158,25
10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 157,56
11. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 153,42
12. Полина Тихонова – Матвей Лысов – 149,49
13. Анна Соболева – Матвей Чураков – 147,14
14. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 145,38
15. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 144,87
После ритм-танца
1. Мария Фефелова – Артем Валов – 73,23
2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 71,28
3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 68,90
4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 67,30
5. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 66,71
6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 65,77
7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 65,32
8. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 63,76
9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 63,57
10. Полина Жарова – Алексей Столяров – 63,06
Если допустят на международку им есть что показать!
У Полины и Матвея всё впереди, работать и всё будет.