Тутберидзе о контенте Петросян на ОИ: «В короткой должен быть тройной аксель. В произвольной – или суперчистый прокат с одним четверным, или два ультра-си»

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, какой контент фигуристка Аделия Петросян планирует исполнить на Олимпиаде.

«Наверное, побороться за пьедестал – это должно быть в короткой программе. Все-таки прыжок ультра-си, это должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70.

И вот ближе к 70 вынесет ее в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной программой. И там нужно делать минимум, я бы сказала, или суперчистый прокат с одним четверным – это если в последней разминке – или все-таки два ультра-си.

Это может быть один тулуп, один аксель. Или два тулупа. Это вопрос. Это же все равно математика.

Мы сами в какой-то момент изменили этот мир. Может быть, это были экстраординарные спортсменки – не может быть, а точно. И, естественно, мы хотели показать, что они могут. Мы из них вынули, показали это. Теперь как будто бы надо соответствовать», – сказала тренер в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Петросян в нейтральном статусе выступит в личном турнире Игр-2026 в Милане. Женщины представят программы 17 и 19 февраля.

