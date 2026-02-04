  • Спортс
Тутберидзе о контенте Петросян на ОИ: «В короткой должен быть тройной аксель. В произвольной – или суперчистый прокат с одним четверным, или два ультра-си»

Тутберидзе рассказала о контенте Петросян на Олимпиаде.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, какой контент фигуристка Аделия Петросян планирует исполнить на Олимпиаде.

«Наверное, побороться за пьедестал – это должно быть в короткой программе. Все-таки прыжок ультра-си, это должен быть тройной аксель. С тройным акселем она получит ближе к 70.

И вот ближе к 70 вынесет ее в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной программой. И там нужно делать минимум, я бы сказала, или суперчистый прокат с одним четверным – это если в последней разминке – или все-таки два ультра-си.

Это может быть один тулуп, один аксель. Или два тулупа. Это вопрос. Это же все равно математика.

Мы сами в какой-то момент изменили этот мир. Может быть, это были экстраординарные спортсменки – не может быть, а точно. И, естественно, мы хотели показать, что они могут. Мы из них вынули, показали это. Теперь как будто бы надо соответствовать», – сказала тренер в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Петросян в нейтральном статусе выступит в личном турнире Игр-2026 в Милане. Женщины представят программы 17 и 19 февраля. 

В катании Петросян обесценили все, кроме ультра-си. Это ведет к поражению на Олимпиаде

Удачи и успеха Аделии и ТШТ! Что бы ни было, люблю, поддерживаю!
Ответ Маргарита В Сафронова
Удачи и успеха Аделии и ТШТ! Что бы ни было, люблю, поддерживаю!
+++++
Ответ Маргарита В Сафронова
Удачи и успеха Аделии и ТШТ! Что бы ни было, люблю, поддерживаю!
Аделия свои проги знает наизусть. Нужно настроиться на прокат так, чтобы получить от него удовольствие, кататься, как будто праздник себе устроила! А.Л. кайфует на льду, всё время улыбается, а кто Аделии мешает? Никто. Надо с соперницами бороться, используя их приемы, и, я думаю, все получится! кто вооружен, тот не побеждён! Аделии крепкого здоровья, твердости духа и успеха на старте четырехлетия!
Удачи Аделии. Очень переживаю за нее. Посылаю ей лучи добра , пусть они ей помогут.
Аделии здоровья и только здоровья, чтобы показать всё наработанное здесь и сейчас в нужное время на Олимпиаде! 🙏💣🤗🫶❤️
Это точно были экстраординарные фигуристки , ТЩК+В - это явление в ФК! Аделия, Алиса, Даша , Алина Горбачева хороши, но все же на фоне ТЩКВ проигрывают. Может, потому что те были первые такие, а может потому что у нынешнего поколения нет возможности нормально соревноваться.
Ответ Кошка Матраскина
Это точно были экстраординарные фигуристки , ТЩК+В - это явление в ФК! Аделия, Алиса, Даша , Алина Горбачева хороши, но все же на фоне ТЩКВ проигрывают. Может, потому что те были первые такие, а может потому что у нынешнего поколения нет возможности нормально соревноваться.
Ну. Адель сама по себе не проигрывает. Но это верно, несколько таких фигуристок не скоро теперь соберется.
И само собой, невозможность нормально соревноваться очень ударило по этому поколению
Ответ Кошка Матраскина
Это точно были экстраординарные фигуристки , ТЩК+В - это явление в ФК! Аделия, Алиса, Даша , Алина Горбачева хороши, но все же на фоне ТЩКВ проигрывают. Может, потому что те были первые такие, а может потому что у нынешнего поколения нет возможности нормально соревноваться.
https://www.youtube.com/watch?v=vZI5xp4BXwM
С каких пор ЭТ делится такими подробностями?🤔 Тем более, перед ОИ. А как же режим тишины?
Ответ Luisa Vi
С каких пор ЭТ делится такими подробностями?🤔 Тем более, перед ОИ. А как же режим тишины?
Комментарий скрыт
Ответ Luisa Vi
С каких пор ЭТ делится такими подробностями?🤔 Тем более, перед ОИ. А как же режим тишины?
какими "такими" подробностями? что она сказала нового, доселе неведанного? Весь год разговор идет про ультра-си, только эти элементы могут позволить Адель побороть бензусишных рейтинговых грибниц. Кроме того есть Эмбер с колесами от СДВГ и трикселем, есть Накаи. И ежу понятно, что для пьедестала Аделии надо быть безупречной, блестящей и с сильнейшим тех.набором. Это само по себе - сложнейшая задача, а в предложенном МОК садистском раскладе - фантастически сложно. В 100 раз сложнее чем на всех предыдущих олимпиадах вместе взятых. Причем тут режим тишины? Угроза не в его нарушении
Пусть у Адельки всё получится!
Уважаю Этери Гелргиевну - за ум, талант и конкретику)
ТЩК - великая эпоха, которая никогда не повторится, было здорово наблюдать за ними вживую.
Ответ buchal
ТЩК - великая эпоха, которая никогда не повторится, было здорово наблюдать за ними вживую.
Великая эпоха - это Этери Георгиевна Тутберидзе. И Слава Богу мы можем ее наблюдать и надеюсь будем еще долго!

А ТЩК вспыхнули и разлетелись как бабочки, именно как трио.
Ответ Ольга Маке
Великая эпоха - это Этери Георгиевна Тутберидзе. И Слава Богу мы можем ее наблюдать и надеюсь будем еще долго! А ТЩК вспыхнули и разлетелись как бабочки, именно как трио.
Новых бабочек, столь же красивых, не видно.
Короче: как откатается Адель - так и откатается. Как сможет... А наши ожидания - это точно наши проблемы в данном случае. Адели здоровья , выдержки, положительных эмоций... Как бы сказать тебе, девочка, не загоняйся:плетью обуха не перешибешь... А мы тебя и так любим... Удачи🤞🤞🤞
Этери просчитала даже все худшие варианты работы техбригады и судей на ОИ, говоря о "ближе к 70", - да, вполне могут закидать семёрками в компонентах и в случае чистого проката кп с чистым 3А, так как это будет только первая разминка, хотя кп у Аделии - классная и отточенная по максимуму (не зря эту программу вернули в олимпийский сезон)... С чистым же прокатом кп Аделии уже будет спокойнее на прокате произволки, - а там уже тренеры решат перед прокатом, какие два ультра-си вставлять (думаю, будет несколько вариантов, которые уже отработали не единожды дома на прогонах)...
Ответ Сергей Горшт
Этери просчитала даже все худшие варианты работы техбригады и судей на ОИ, говоря о "ближе к 70", - да, вполне могут закидать семёрками в компонентах и в случае чистого проката кп с чистым 3А, так как это будет только первая разминка, хотя кп у Аделии - классная и отточенная по максимуму (не зря эту программу вернули в олимпийский сезон)... С чистым же прокатом кп Аделии уже будет спокойнее на прокате произволки, - а там уже тренеры решат перед прокатом, какие два ультра-си вставлять (думаю, будет несколько вариантов, которые уже отработали не единожды дома на прогонах)...
Да, все понятно, но все равно, так странно слышать про стоимость чистой КП с трикселем около 70! Когнитивный диссонанс возникает
Ответ Сергей Горшт
Этери просчитала даже все худшие варианты работы техбригады и судей на ОИ, говоря о "ближе к 70", - да, вполне могут закидать семёрками в компонентах и в случае чистого проката кп с чистым 3А, так как это будет только первая разминка, хотя кп у Аделии - классная и отточенная по максимуму (не зря эту программу вернули в олимпийский сезон)... С чистым же прокатом кп Аделии уже будет спокойнее на прокате произволки, - а там уже тренеры решат перед прокатом, какие два ультра-си вставлять (думаю, будет несколько вариантов, которые уже отработали не единожды дома на прогонах)...
А мне кажется, они ошиблись с джексоном в КП. Это хорошая, крепкая программа. Но не вау. Мария или Воуля намного ярче, они запоминаются, их хочется пересмотреть... Когда судьи видят тебя условно впервые, лучше, чтобы был вау-эффект и от программы тоже.
Но в любом случае, впереди Милан и отступать некуда. Пусть у Адель получится выжать максимум из ситуации и своего физического состояния
