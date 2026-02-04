262

Тутберидзе о Петросян: «5 января она вышла на утреннюю тренировку – все болит, ничего не помогает. Сковывает движения, и все»

Тутберидзе: в начале января Петросян пожаловалась на боль.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что фигуристка Аделия Петросян в январе начала испытывать боль на тренировках.

Петросян выступит в личном турнире на Олимпийских играх-2026. Женщины представят программы 17 и 19 февраля. 

«Когда она вышла после Нового года, 2-е, 3-е, 4-е число – она прям здорово прыгала и собирала контент из трех ультра-си. Немножко переставили их местами, и ей стало это проще.

5 числа она вышла на утреннюю тренировку – все болит, ничего не помогает. Она говорит: не могу. Вот не могу, у меня сковывает движения, все. Все болит.

У всех фактор боли разный. Мы не можем понять, насколько ее там что беспокоит, насколько это можно терпеть, можно ли принять обезболивающее и потренироваться и одновременно лечиться. Потому что профессиональные спортсмены – они, конечно, возможные травмы лечат во время тренировочного процесса.

Если спортсмен говорит: все болит, ничего не помогает – и не выходит на лед – значит, две недели точно берите. А дальше снова крути мочало, начинай все сначала. Начинаем собирать заново прыжки», – сказала тренер в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Пожелаю Аделии что бы в дни прокатов она чувствовала себя как 2, 3 и 4 января.
Я желаю Аделии здоровья к выступлениям и гармонии в душе если это возможно, по КП вообще идти первой или второй-лучше, чем выжидать и смотреть прокаты конкуренток.
Аделия постарается все сделать максимально,а там будь что будет.
Этери пару дней как в Милане, а нам оставила это видео-послание,наверное раз спокойно улетела от Аделии-то все более менее у Аделии хорошо сейчас.(ну не могла же она бросить Аделию в примерно такой же состоянии)
В смысле "не могла" единственный шанс у неё попасть на ОИ это сборная Грузии, с ними и уехала, вряд ли там под неё подстраиваться будут тем более в команднике катает её ученик.
В конце концов, ну даже если не получится взять медаль, что, мир рухнет? Тем более в условиях чудовищной вселенской несправедливости по недопуску наших, сверх ожиданий от нашей единственной девочки.Представляю, какое чудовищное напряжение испытывает ТШТ и Аделия . Господи, помоги этим людям!
Да ничего не случится вообще. Я в целом не понимаю этих воплей про "ниже тройки - провал" и прочую чушь. Возьмет медаль - отлично. Нет - ну, объективно говоря, ОИ - это не ЧЕ, где в тройке могли бы быть с десяток девочек с нашего последнего ЧР, при этом вообще не напрягаясь и набирая баллы уровня юниорок. ОИ - это элитные соревнования, и помимо Аделии там будет много фигуристок хорошего уровня. Как выступит, так и выступит. Опыт прошлой олимпиады, когда комментаторы и "эксперты" в медиа выли и тряслись по поводу уже надетых на Аню, Сашу и Камилу несуществующих пока медалей, и чем это все кончилось, ничему людей не учит.
А Аню вообще не хотели отправлять, а чем всё закончилось, мы знаем
Что-то странное во всем этом. Что-то не то. Как то нужно, спокойней наверное. Мне кажется вообще нет проблем если Адель провалиться и станет пятой. Она нейтральный атлет, выступает за себя. Все знаем, под каким давлением она, с какими рейтингом выходит. Не знаю. В случае провала для меня ни Адель ни станет хуже как фигуристка ни ТШТ как тренеры. Олимпийского духа нет, он умер. Праздника нет. Правильно Козловский сказал. Что прыгать с бубном вокруг этого старта. Нафиг он нужен. Допустили - выступили как сумели, не допустили - не выступили. Чтобы потом еще без ноги остаться из-за этого
Однозначно!
Конечно, никак не изменится отношение ни к Аделии, ни к ТШТ. Некоторые персонажи выть будут и при победе Адели. При этом читаю сейчас эти новости, аж сама сильно начинаю переживать. Как же непросто будет нашим спортсменам. Выступят на международной арене – мы их поддержим мысленно хотя бы… Да и найдутся те, кто будет аплодировать там, уж это точно. А результаты – какие будут, такие будут.
С тех пор прошёл уже месяц, - будем надеяться, что сейчас у Аделии всё хорошо, и боли особо не беспокоят её...
Комментарий скрыт
...думаю, чтобы усыпить и расслабить концентрированность соперниц на их прокаты, - есть такая тактика у многих опытных тренеров; тем более, что Аделия будет катать кп первой в первой же разминке...
Если Адель возьмет золото - мне кажется это будет самая эмоциональная медаль
Похоже, чтобы Адель взяла золото, остальным надо упасть, иначе просто не дадут ни при каких раскладах🤷 если уж даже ТШТ такие вью раздают
В таких условиях (дебют на международке, отсутствие тренера рядом, травма, куча ограничений, повышенное внимание общественности) любая медаль будет очень большим достижением
Не могу представить как этой крошке сейчас тяжело.
Хочется одного, чтобы Адель сама была довольна своими прокатами, а оценки и итоговое место все равно от нее не зависят.
И только недалекие люди в таких обстоятельствах могут кричать «золото и ничего другого».
Какой кошмар
Просто пожелаю здоровья и стальных нервов
Отпустить все и получить удовольствие
Она себя загоняет
Синдром отличницы
Какая сложная подготовка и физически и морально. А на самих ОИ еще и психологическое давление будет. Она там чужая, одна, без тренеров, без флага и федерации. Желаю Аделии продержаться и показать все что в ее состоянии будет возможно.
Там же Тарпищев.
Он не из ФФКР и будет там как член МОК. То есть буквально по противоположную сторону.
Да, никому и никогда по-моему не было так сложно, как будет сложно Аделии на этих Играх...
Сил тебе, малышка
Удачи Адели.
Сделает что сможет и будь, что будет.
