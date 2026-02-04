Тутберидзе о Петросян: «5 января она вышла на утреннюю тренировку – все болит, ничего не помогает. Сковывает движения, и все»

Тутберидзе: в начале января Петросян пожаловалась на боль.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что фигуристка Аделия Петросян в январе начала испытывать боль на тренировках.

Петросян выступит в личном турнире на Олимпийских играх-2026. Женщины представят программы 17 и 19 февраля.

«Когда она вышла после Нового года, 2-е, 3-е, 4-е число – она прям здорово прыгала и собирала контент из трех ультра-си. Немножко переставили их местами, и ей стало это проще.

5 числа она вышла на утреннюю тренировку – все болит, ничего не помогает. Она говорит: не могу. Вот не могу, у меня сковывает движения, все. Все болит.

У всех фактор боли разный. Мы не можем понять, насколько ее там что беспокоит, насколько это можно терпеть, можно ли принять обезболивающее и потренироваться и одновременно лечиться. Потому что профессиональные спортсмены – они, конечно, возможные травмы лечат во время тренировочного процесса.

Если спортсмен говорит: все болит, ничего не помогает – и не выходит на лед – значит, две недели точно берите. А дальше снова крути мочало, начинай все сначала. Начинаем собирать заново прыжки», – сказала тренер в сериале Okko «Метод Тутберидзе» .

