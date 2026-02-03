  • Спортс
  Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»
Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова поделилась рассуждениями о мотивации для тренировок. 

«Как всегда, получила от вас много вопросов про мотивацию, и, как всегда, не знаю, что на них ответить.

Мне кажется, мотивацию невозможно как-то волшебным образом получить – она или есть, или нет. Всю жизнь тренеры и родители говорили мне, что для результата нужны тренировки. Я хотела определенного результата, и я ходила на тренировки, потому что знала, для чего я это делаю.

Ну а сейчас я просто привыкла жить в таком режиме. Мне все нравится – и сам процесс тренировок, и результаты этого процесса. Поэтому я и тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь», – написала Трусова в телеграм-канале. 

«Ура, наконец-то! Я тут». Валиева и Трусова вернулись

Что впечатлило и огорчило на прыжковом турнире фигуристов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
Она пишет посты у себя в телеге, ну хоть на период ои избавьте нас от каждого выхлопа яжматери всея Руси
Ответ Элен Карташова
Она пишет посты у себя в телеге, ну хоть на период ои избавьте нас от каждого выхлопа яжматери всея Руси
Просто не заходи сюда и будет тебе счастье.
Ответ Элен Карташова
Она пишет посты у себя в телеге, ну хоть на период ои избавьте нас от каждого выхлопа яжматери всея Руси
Ну если чистку новостного пространства начинать, то уж наверное не с Саши...
И говорит и говорит, пока все пустое. Будут результаты на реальных соревнованиях вот тогда поговорим.
Ответ Александр Шульгин
И говорит и говорит, пока все пустое. Будут результаты на реальных соревнованиях вот тогда поговорим.
А что пустое? Кто из одиночниц в последние годы возвращался после родов? Выглядит она великолепно, это уже результат
Счастливый человек, когда в работе, помимо результата, нравится еще и сам процесс.
Просто, пока, это единственное, что у неё хорошо получается.
Она ещё очень молода и полна сил, хотя мы уже привыкли, что девчонки чуть за двадцать уже считаются старухами.
Очень жду возвращения наших старых девчонок😄😘
