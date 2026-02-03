Радионова о Малинине: «Это настоящий бриллиант в фигурном катании. Он уже вписал себя в историю»

Радионова: Малинин уже вписал себя в историю фигурного катания.

Призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова высказалась о двукратном чемпионе мира из США Илье Малинине.

«Сложно меня назвать его поклонницей, но этот парень действительно делает что-то невероятное. Творит историю сейчас.

Такие рождаются не часто. Это действительно настоящий бриллиант в фигурном катании. И, конечно, он уже тот фигурист, который вписал себя в историю», – сказала Радионова.

Также она высказалась о шансах российских фигуристов на Олимпиаде.

«Желаю удачи нашим фигуристам на Олимпийских играх. Они уже опытные спортсмены, поэтому ожидаю, что каждый из них покажет свой максимум и выполнит чистое катание. Американки и японки сильные в женском одиночном, не могу назвать Петросян главным фаворитом.

Но она одна из претенденток на «золото». В Италии будет много фигуристов с российскими корнями. Это говорит о том, что в России одна из лучших школ фигурного катания. За кем-то из них буду следить, но основное внимание — на Гуменнике и Петросян», – приводит слова Радионовой Metaratings.

Гуменник будет главным конкурентом Малинина на Олимпиаде

Что смотреть на Олимпиаде-2026, кроме турниров с нашими