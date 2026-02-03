9

Радионова о Малинине: «Это настоящий бриллиант в фигурном катании. Он уже вписал себя в историю»

Призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова высказалась о двукратном чемпионе мира из США Илье Малинине.

«Сложно меня назвать его поклонницей, но этот парень действительно делает что-то невероятное. Творит историю сейчас.

Такие рождаются не часто. Это действительно настоящий бриллиант в фигурном катании. И, конечно, он уже тот фигурист, который вписал себя в историю», – сказала Радионова.

Также она высказалась о шансах российских фигуристов на Олимпиаде.

«Желаю удачи нашим фигуристам на Олимпийских играх. Они уже опытные спортсмены, поэтому ожидаю, что каждый из них покажет свой максимум и выполнит чистое катание. Американки и японки сильные в женском одиночном, не могу назвать Петросян главным фаворитом.

Но она одна из претенденток на «золото». В Италии будет много фигуристов с российскими корнями. Это говорит о том, что в России одна из лучших школ фигурного катания. За кем-то из них буду следить, но основное внимание — на Гуменнике и Петросян», – приводит слова Радионовой Metaratings. 

Гуменник будет главным конкурентом Малинина на Олимпиаде

Что смотреть на Олимпиаде-2026, кроме турниров с нашими

Почему то «шедевры» этого «бриллианта» пересматривать не хочется… странно наверное… а вот программы Ханю или даже Чена- хочется… Видимо само катание, красивые линии, вовлеченность фигуриста в образ, который он катает создает эту магию, заставляет пересматривать…Это не зависит ни от возраста (у Косторной и Валиевой она была в юниорах), ни от «опыта» (у Ханю она была всегда)…У Малинина пока нет этой харизмы…при все уважении к его «джампингу» он «пустой» катается без души и вовлеченности
Акробат, ему бы в прыжковый турнир
Бриллиант в прыжках, но не в катании если уж объективно. Это если он чист, чего мы никогда не узнаем, учитывая за какую страну он катается. Ну, а так то да - в прыжках он на 2 головы всех выше на данный момент и нужно признать, что постоянно идет вперед и удивляет все больше.
Имя лучшего (золото Олимпиады особая награда) мы узнаем 13 февраля! Торопиться не будем!
С каждым днем появляется всё больше потомков у бабушки Ванги. Хоть бы один здравомыслящий нашелся и послал подальше журнализдов с их дебильными вопросами.
Деанна Стеллато-Дудек соглашается всеми фибрами души.
почему то Зиму Ягудина хочется пересматривать,Караван Чена хочется пересматривать, а некоторые программы МО даже без обилия квадов интересно смотреть, а вот Малинина совсем не интересно ни смотреть,ни пересматривать, акробатика на льду,это отдельный вид соревнований
Бриллиант это Валиева Камила. Малинина просто не проверяют.
