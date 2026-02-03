  • Спортс
  • Александр Энберт: «Петросян и Гуменник могут бороться за тройку на ОИ. У мужчин только Малинин владеет таким же количеством четверных, как Петр»
15

Энберт: Петросян и Гуменник способны бороться за тройку на Олимпиаде.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт поделился ожиданиями от выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на Играх-2026.

– Я думаю, что первое место станет серьезным успехом для ребят. Я буду с огромным удовольствием смотреть соревнования фигуристов. И даже комментировать парное катание.

– Какое станет разочарованием? 

– Ну, наверное, четвертое или шестое или восьмое. Тут дело в том, что мы сейчас будем смотреть, как ребята выступают на международной арене, до этого они долгие годы провели только на внутренних турнирах. Поэтому сложно сейчас сказать, какие баллы они будут получать по сравнению с конкурентами: Америка, Япония и так далее. 

Я думаю, что главное разочарование для ребят – это если у них не получится исполнить свой заявленный контент. У Петра он очень сложный, у Аделии тоже. Я уверен, что они хорошо готовились к Олимпийским играм и, конечно, хотят показать свой максимум. Поэтому я надеюсь, то, что  у них получится выполнить главную задачу – показать сложное красивое фигурное катание.

Но если серьезно говорить про места, то по большому счету Аделия и Петр могут бороться за тройку. Потому что Петр владеет всеми четверными прыжками. По большому счету, среди претендентов на медаль Олимпийских игр только Илья Малинин владеет таким же количеством четверных, как Гуменник.

– Надеетесь ли вы на честное судейство их прокатов?

– Петросян и Гуменник выступали на квалификационном турнире – там не было многих конкурентов, поэтому я и говорю, что сложно сказать, как они будут в сравнении с конкурентами, какие баллы получать. Но в принципе на квалификационном турнире было ожидаемое судейство. 

– Кто является главным конкурентом для россиян?

– В одиночном катании Илья Малинин, Юма Кагияма, Шун Сато. Я думаю, что вот список главных конкурентов. В женском одиночном катании Каори Сакамото, Алиса Лью, Моне Чиба, Ами Накаи. Американки, конечно, стопроцентно составят конкуренцию. Эмбер Гленн владеет прыжком в 3,5 оборота, в двух программах его исполняет, – сказал Энберт.

Как выглядела бы идеальная сборная России на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт день за днем
женское катание
мужское катание
logoсборная России
Александр Энберт
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не надоело Гуменника с 260 баллами с отбора в Пекине на призовое место натягивать. Водокачкины липовые рекорды в Милане никто и не заметит. А в квадах главное не количество, а качество. А с этим у Гуменника просто беда, сплошь хронические недокруты!
Ответ Lola_1117012274
Не надоело Гуменника с 260 баллами с отбора в Пекине на призовое место натягивать. Водокачкины липовые рекорды в Милане никто и не заметит. А в квадах главное не количество, а качество. А с этим у Гуменника просто беда, сплошь хронические недокруты!
Конечно не надоело, специально раздувают, чтобы общественное мнение создать, это тоже элемент давления на соперников и судейство. Если не прокатит, скажут, что засудили, жертва несправедливости - беспроигрышный вариант. И для Гуменника тоже, судя по тому, кому в итоге больше внимания и чести
Ответ Lola_1117012274
Не надоело Гуменника с 260 баллами с отбора в Пекине на призовое место натягивать. Водокачкины липовые рекорды в Милане никто и не заметит. А в квадах главное не количество, а качество. А с этим у Гуменника просто беда, сплошь хронические недокруты!
А вам не надоело Малинина с допингом нахваливать?!
Петр красивый, с красивыми прыжкам, с крутой программой ,а не аккробатикой .
как будто, кроме нее, остальные все выбросы делают на 2 ноги🤣🤡
Мишина только разучивает, будет и на одну ногу приземлять.
Сашенька, а ты и на 5 точку его приземляла, это легче, чем на 2 ноги🤣
МГ пощекотали им нервишки своим сырым, неразученным выбросом.
вот и полилось из тонкой интеллигенции прекрасное содержимое🤣🤣🤣
Еще один иксперд, тот же вопрос по какому принципу выбирают этих обзваниваемых, зачем всем слушать мнение этих фигуристов второго десятка, или Энберт быстрее всех берёт трубку? Самый бесполезный и прогнозируемый эксперт 😔
При всем уважении, Илья владеет 4А в отличие от Гуменника и качество исполнения прыжков у него гораздо выше

Это конечно не повод упаковывать Петю под тулупчики, но и равнять технически Петю до Ильи неверно
Давайте смотреть ОИ. Все остальное - пустой треп.
Достали уже со своими прогнозами. Дайте ребятам просто выступить. С таким грузом ответственности и всеобщих ожиданий, лошадь не справится, а они люди, со своими нервами, переживаниями, проблемами.
Выиграет японка и амер. Вижу ясно третий день подряд ! Хлопоты по дальней дороге для остальных ! Попадают, борьбы не будет ! Еще вижу грузина а обьятиях грузинки !
Осторожно спойлеры!
Удачи Петру и Аделии! Буду болеть!
