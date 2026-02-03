Александр Энберт: «Петросян и Гуменник могут бороться за тройку на ОИ. У мужчин только Малинин владеет таким же количеством четверных, как Петр»

Энберт: Петросян и Гуменник способны бороться за тройку на Олимпиаде.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт поделился ожиданиями от выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на Играх-2026.

– Я думаю, что первое место станет серьезным успехом для ребят. Я буду с огромным удовольствием смотреть соревнования фигуристов. И даже комментировать парное катание.

– Какое станет разочарованием?

– Ну, наверное, четвертое или шестое или восьмое. Тут дело в том, что мы сейчас будем смотреть, как ребята выступают на международной арене, до этого они долгие годы провели только на внутренних турнирах. Поэтому сложно сейчас сказать, какие баллы они будут получать по сравнению с конкурентами: Америка, Япония и так далее.

Я думаю, что главное разочарование для ребят – это если у них не получится исполнить свой заявленный контент. У Петра он очень сложный, у Аделии тоже. Я уверен, что они хорошо готовились к Олимпийским играм и, конечно, хотят показать свой максимум. Поэтому я надеюсь, то, что у них получится выполнить главную задачу – показать сложное красивое фигурное катание.

Но если серьезно говорить про места, то по большому счету Аделия и Петр могут бороться за тройку. Потому что Петр владеет всеми четверными прыжками. По большому счету, среди претендентов на медаль Олимпийских игр только Илья Малинин владеет таким же количеством четверных, как Гуменник.

– Надеетесь ли вы на честное судейство их прокатов?

– Петросян и Гуменник выступали на квалификационном турнире – там не было многих конкурентов, поэтому я и говорю, что сложно сказать, как они будут в сравнении с конкурентами, какие баллы получать. Но в принципе на квалификационном турнире было ожидаемое судейство.

– Кто является главным конкурентом для россиян?

– В одиночном катании Илья Малинин , Юма Кагияма, Шун Сато. Я думаю, что вот список главных конкурентов. В женском одиночном катании Каори Сакамото, Алиса Лью, Моне Чиба, Ами Накаи. Американки, конечно, стопроцентно составят конкуренцию. Эмбер Гленн владеет прыжком в 3,5 оборота, в двух программах его исполняет, – сказал Энберт.

