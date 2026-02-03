Алена Леонова: «Провалом для Петросян и Гуменника на Олимпиаде будет место не в тройке»

Леонова: место вне топ-3 будет провалом для Петросян и Гуменника на Играх.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась мнением, какой результат фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде можно будет назвать успешным.

– Место в тройке: это первое, второе или третье. Любое призовое место.

– А какое будет провалом?

– Место не в тройке, соответственно. У Пети очень сильная конкуренция, а у Аделии, мне кажется, должна быть задача – чистые прокаты. При чистых прокатов с элементами ультра-си она должна быть в тройке. Мне кажется, ее саму не устроит результат за тройкой.

– Надеетесь ли вы на честное судейство их прокатов?

– Конечно. Вообще на Олимпиаде обычно судейство довольно-таки честное. Мне кажется, что там будут ставить более-менее то, как оно есть.

– Кто главный конкурент у наших фигуристов?

– В мужском катании, скорее всего, это Илья Малинин. Хотя, мне кажется, он просто вне конкуренции. Мы не с ним едем туда бороться, а, наверное, все-таки больше с японцами.

У Аделии, безусловно, – это в первую очередь японки и во вторую очередь американки. Японки причем все три, а американки – две.

– Будете ли вы смотреть соревнования фигуристов?

– Если я попаду по времени, обязательно буду смотреть, – сказала Леонова.

