100

Алена Леонова: «Провалом для Петросян и Гуменника на Олимпиаде будет место не в тройке»

Леонова: место вне топ-3 будет провалом для Петросян и Гуменника на Играх.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась мнением, какой результат фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде можно будет назвать успешным.

– Место в тройке: это первое, второе или третье. Любое призовое место.

– А какое будет провалом?

– Место не в тройке, соответственно. У Пети очень сильная конкуренция, а у Аделии, мне кажется, должна быть задача – чистые прокаты. При чистых прокатов с элементами ультра-си она должна быть в тройке. Мне кажется, ее саму не устроит результат за тройкой.

– Надеетесь ли вы на честное судейство их прокатов?

– Конечно. Вообще на Олимпиаде обычно судейство довольно-таки честное. Мне кажется, что там будут ставить более-менее то, как оно есть.

– Кто главный конкурент у наших фигуристов?

– В мужском катании, скорее всего, это Илья Малинин. Хотя, мне кажется, он просто вне конкуренции. Мы не с ним едем туда бороться, а, наверное, все-таки больше с японцами. 

У Аделии, безусловно, – это в первую очередь японки и во вторую очередь американки. Японки причем все три, а американки – две.

– Будете ли вы смотреть соревнования фигуристов?

– Если я попаду по времени, обязательно буду смотреть, – сказала Леонова. 

Сколько медалей ждать от наших на Олимпиаде-2026?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт день за днем
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoАлена Леонова
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
женское катание
мужское катание
100 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется провал-это такие комментарии Леоновой
Ответ Призрачный триксель
Мне кажется провал-это такие комментарии Леоновой
Слово «провал» прозвучало от журналиста. Алене возможно стоило его одернуть. И Алена, и все вокруг понимают все сложности обусловленные иезуитскими правилами отбора на эти ОИ, когда страну должна представлять спортсменка, которую выбрали год! назад, по кондициям годовалой давности, и Аделия уже год пребывает под невероятным давлением.
Но даже. если бы выбирали по последнему ЧР, ну вот честно, на сильно большее могла бы рассчитывать условная Маша Захарова без тройного акселя? Даже при чистом прокате КП в какую разминку ПП ее отправят судьи?
Ведь объективно сильнейшая сейчас в России Алиса Двоеглазова с ее огненными четверными пока не проходит по возрасту, ей 17 исполнилось только в ноябре. Просто дождаться соревнований, пусть Аделия выступит, она точно сделает все, что может сейчас, сколько уже можно прогнозировать и раздавать предварительные громкие вердикты.
Ответ Призрачный триксель
Мне кажется провал-это такие комментарии Леоновой
Это точно . Она сама ни хрена не достигла, но уже всех достала , специалист , блин. Лезет во все дырки. Я вообще про нее никогда раньше не слышала
Леонова бы поехала выступать на ОИ совсем без рейтинга, первой, да ещё, наверняка, с предвзятым отношением к русским фигуристом, я бы посмотрела, какое место для себя в таких обстоятельствах она считала бы провалом. Просто диву даёшься после таких комментариев, вроде бы бывшая фигуристка, а несёт такую ахинею.
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Леонова бы поехала выступать на ОИ совсем без рейтинга, первой, да ещё, наверняка, с предвзятым отношением к русским фигуристом, я бы посмотрела, какое место для себя в таких обстоятельствах она считала бы провалом. Просто диву даёшься после таких комментариев, вроде бы бывшая фигуристка, а несёт такую ахинею.
Она участвовала в ОИ в 2010, 9 место (
Не помню ни одного нормального комментария Леоновой. Зачем ее опрашивать?
Ответ Ирина Ларина
Не помню ни одного нормального комментария Леоновой. Зачем ее опрашивать?
Потому что отвечает🤣
Ответ Ирина Ларина
Не помню ни одного нормального комментария Леоновой. Зачем ее опрашивать?
Её бредовые рассуждения обычно всех возмущают и потому повышают активность на сайте - мы злимся и пишем больше комментариев
Тогда получается почти вся спортивная карьера Леоновой провал
Ответ Solovey1
Тогда получается почти вся спортивная карьера Леоновой провал
Да она за всю свою карьеру освоила только один тройной каскад 3Т-3Т.
Ответ Solovey1
Тогда получается почти вся спортивная карьера Леоновой провал
Серебро ЧМ у неё было. Но это не делает её умнее, к сожалению.
Какая же… неумная женщина. Цензурные слова очень сложно подобрать к подобным новостям. Надеюсь, Аделия и Петя это не прочитают, а если и увидят, то усмехнутся, покрутят пальцем у виска и забудут.
Ты в своем уме?
Ответ i-l
Ты в своем уме?
Она в своём, таков её ум
Ответ Pema
Она в своём, таков её ум
В мэриэннином
Провала в любом случае не будет. Условия выступления беспрецедентные, что бы ни было - ребята сделают, что смогут. Будем держать кулачки, чтобы они решили свою основную задачу - показали тот контент, который умеют и планируют в КП и ПП. Остальное не в их власти.
Герблльдт, Бетина,Леонова, Энберт и т.д. кто их назначил в число обзванимаемых, зачем звонить этим людям, какие у них высшие заслуги, чем они вообще лучше других именитых фигуристов..., Леонова это вообще постоянное непопадание в реальность. Прошло уже четыре года, как эта дама возглавила шабаш по недопуску на ОИ Щербаковой, кто стал ОЧ всем известно, а этой женщинн до сих пор продолжают звонить.. 😔
Ответ Westmoreland
Герблльдт, Бетина,Леонова, Энберт и т.д. кто их назначил в число обзванимаемых, зачем звонить этим людям, какие у них высшие заслуги, чем они вообще лучше других именитых фигуристов..., Леонова это вообще постоянное непопадание в реальность. Прошло уже четыре года, как эта дама возглавила шабаш по недопуску на ОИ Щербаковой, кто стал ОЧ всем известно, а этой женщинн до сих пор продолжают звонить.. 😔
Наверняка есть список лиц, которые дают самые бредовые комментарии, не соответствующие реальности, вот им и звонят, чтобы комментов больше было.
ну по такой логике у Леоновой почти все её выступления были провалом. Как смогут, так и откатают. Учитывая, какой адовый отбор они прошли, уже тот факт, что они выступят на ОИ почти победа
Я очень надеюсь, что ребята сейчас не читают никакие ресурсы с подобными комментариями.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «И Петросян, и Гуменнику будет сложно попасть в тройку на Олимпиаде»
2 февраля, 13:42
Иоланда Чен: «Петросян – главный фаворит Олимпийских игр. Она повзрослела, выступает очень артистично, красиво, в программе есть ультра-си»
1 февраля, 13:23
Роднина о Петросян и Гуменнике: «Как мы можем их обременять какими-то ожиданиями? У них непростая ситуация, они без рейтинга начинают короткую программу»
1 февраля, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»
59 минут назад
Дайнеко о костюме к короткой программе Гуменника: «Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил»
сегодня, 22:10
Олимпиада-2026. Фигурное катание. США лидируют в командном турнире после 5 видов из 8, Япония – 2-я, Италия – 3-я, Грузия – 5-я
сегодня, 21:55
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Чок и Бейтс выиграли произвольный танец в командном турнире, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Лажуа и Лага – 3-и
сегодня, 21:53
Юма Кагияма: «Понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна, и поэтому нервничал. Но поддержка публики помогла справиться»
сегодня, 21:19
Илья Малинин: «Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира»
сегодня, 21:09
Ника Эгадзе: «Командный турнир – это точно не мое. Я не справляюсь с этим»
сегодня, 20:22
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Кагияма выиграл короткую программу в командном турнире, опередив Малинина на 10 баллов, Гоголев – 3-й
сегодня, 20:05
Арутюнян не сопровождает Малинина как тренер на Олимпиаде. Специалисту не выдали аккредитацию, так как его имени не было в заявке (RT)
сегодня, 19:25
Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе на ОИ: «Нашли решение. Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить»
сегодня, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
сегодня, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
сегодня, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
сегодня, 10:35
Анастасия Губанова: «Очень рада, что сегодня у меня получалось танцевать. Я наслаждалась своей программой»
вчера, 18:49
Британская фигуристка Вайпан-Ло: «Хотела бы уметь говорить по-русски. По линии отца моя семья украинского происхождения, но их родной язык – русский»
вчера, 13:22
Малинин выступит в командном турнире Олимпиады-2026 как в короткой, так и в произвольной программе (фан-клуб фигуриста)
вчера, 09:06
Железняков о словах главы WADA про Тутберидзе: «А нам неприятно то, что они творят»
5 февраля, 20:22
Глеб Ковтун о Максиме Ковтуне: «Спрашивают: «Это твой дядя или брат?», я отвечаю: «Нет, просто однофамилец»
5 февраля, 20:17
Федотов о первенстве России: «Удалось ли подойти в наилучшей физической готовности? Да, все по плану»
5 февраля, 15:56
Ирина Винер: «Трусова – блестящая спортсменка. Думаю, рождение ребенка дает ей силу и огромное желание выступать, быть снова в строю»
5 февраля, 13:44
Рекомендуем