Алена Леонова: «Провалом для Петросян и Гуменника на Олимпиаде будет место не в тройке»
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась мнением, какой результат фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде можно будет назвать успешным.
– Место в тройке: это первое, второе или третье. Любое призовое место.
– А какое будет провалом?
– Место не в тройке, соответственно. У Пети очень сильная конкуренция, а у Аделии, мне кажется, должна быть задача – чистые прокаты. При чистых прокатов с элементами ультра-си она должна быть в тройке. Мне кажется, ее саму не устроит результат за тройкой.
– Надеетесь ли вы на честное судейство их прокатов?
– Конечно. Вообще на Олимпиаде обычно судейство довольно-таки честное. Мне кажется, что там будут ставить более-менее то, как оно есть.
– Кто главный конкурент у наших фигуристов?
– В мужском катании, скорее всего, это Илья Малинин. Хотя, мне кажется, он просто вне конкуренции. Мы не с ним едем туда бороться, а, наверное, все-таки больше с японцами.
У Аделии, безусловно, – это в первую очередь японки и во вторую очередь американки. Японки причем все три, а американки – две.
– Будете ли вы смотреть соревнования фигуристов?
– Если я попаду по времени, обязательно буду смотреть, – сказала Леонова.
Но даже. если бы выбирали по последнему ЧР, ну вот честно, на сильно большее могла бы рассчитывать условная Маша Захарова без тройного акселя? Даже при чистом прокате КП в какую разминку ПП ее отправят судьи?
Ведь объективно сильнейшая сейчас в России Алиса Двоеглазова с ее огненными четверными пока не проходит по возрасту, ей 17 исполнилось только в ноябре. Просто дождаться соревнований, пусть Аделия выступит, она точно сделает все, что может сейчас, сколько уже можно прогнозировать и раздавать предварительные громкие вердикты.