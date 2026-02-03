  • Спортс
  Ирина Роднина: «На Олимпиаде много людей с российскими именами и фамилиями. Русский дух будет присутствовать в спортсменах других стран»
Роднина об Олимпиаде: русский дух будет присутствовать в спортсменах других стран.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что «русский характер» будет представлен на Олимпиаде даже в отсутствие российского флага. 

«Мужское одиночное катание, мне кажется, будет очень интересным на Олимпиаде. Этот вид программы интересен не только за счет Ильи Малинина.

Если мы посмотрим список фигуристов, то достаточно большое количество людей с российскими именами и фамилиями. Это дети российских специалистов, которые уехали, когда в стране не было ни работы, ничего. Хоть наш флаг и гимн запрещают на соревнованиях, все равно русский дух будет присутствовать на Олимпиаде в спортсменах других стран.

Не знаю, насколько сильна наша школа фигурного катания в других странах. И можно ли так говорить вообще. В первую очередь я бы выделяла человеческий характер русских, он все равно будет силен в твоих генах, даже если ты уже родился в другой стране и представляешь другую нацию», – сказала Роднина. 

Лучшие фигуристы США – Малинин, Торгашев, Наумов. Считают себя русскими на 30-50%

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Начинается. Опять эти байки. Уверена, во многих других странах, например, в скандинавских, не долбят с утра до ночи, про какой-нибудь датский дух и не навязывают никому какой-то человеческий характер датчан. Потом, смешит, что только про русский дух эти заявляют, и, это тогда, когда всем известно, что в России куча других народов проживает. Тогда надо говорить - россиянский дух или дух народов России. Потом, где это вы видели чистых русских, включая эту бывшую фигуристку-попрыгушку, там сейчас уже почти у всех седьмая вода на киселе.
Ответ Juliejulie Londonlondon
Начинается. Опять эти байки. Уверена, во многих других странах, например, в скандинавских, не долбят с утра до ночи, про какой-нибудь датский дух и не навязывают никому какой-то человеческий характер датчан. Потом, смешит, что только про русский дух эти заявляют, и, это тогда, когда всем известно, что в России куча других народов проживает. Тогда надо говорить - россиянский дух или дух народов России. Потом, где это вы видели чистых русских, включая эту бывшую фигуристку-попрыгушку, там сейчас уже почти у всех седьмая вода на киселе.
💯💯💯
Дух Родниной в Майами
- Русский дух есть?
- Нет
- А если найду?
Диана Дэвис даже флаг понесет на открытии Олимпиады
Ответ Poweronin
Диана Дэвис даже флаг понесет на открытии Олимпиады
Простая русская девчушка по фамилии Дэвис. Сегодня и про Малинина депутаты и уважаемые дамы в возрасте рассказывают в стиле Задорнова про Гагарина: Простой советский паренёк, сын столяра и плотника.
а вы все говорите, что дегтярев плохо работает)
вон, уже русский дух до соревнований допустили, глядишь и медальку возьмет, если допинг не найдут
А Роднина и русский дух - это вообще совместимые понятия ?
Нам то что с того? Выиграет человек с русской фамилией, выступая за США и что? Будете орать по всем каналам, что это вы его воспитали? Какой то пудинг в головах таких патриотов.
Ответ Melnikov1968
Нам то что с того? Выиграет человек с русской фамилией, выступая за США и что? Будете орать по всем каналам, что это вы его воспитали? Какой то пудинг в головах таких патриотов.
Конечно же будут орать. о победе россйской школы ФК.🙄. И срочно переобуются, когда ’’представители’’’ этой самой школы налажают.
Странно, мне казалось, что истинным любителям спорта важна не этимология фамилий, а сами спортсмены. И да, за своих болеют в любой стране, наши сейчас в нейтральном статусе - будем болеть за них, не обращая внимания на происхождение их фамилий.
Сало с чесноком не только наши пронесут, если чо.
В медальном зачёте на русском ТВ предлагаем всех с русскими фамилиями временно считать нашими. Так победим!
Взять хоккейные штаты....Slavin, Larkin, а Ткачука сразу 2
Вот уже 4 медали в копилке почти!
