Ирина Роднина: «На Олимпиаде много людей с российскими именами и фамилиями. Русский дух будет присутствовать в спортсменах других стран»

Роднина об Олимпиаде: русский дух будет присутствовать в спортсменах других стран.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что «русский характер» будет представлен на Олимпиаде даже в отсутствие российского флага.

«Мужское одиночное катание, мне кажется, будет очень интересным на Олимпиаде. Этот вид программы интересен не только за счет Ильи Малинина.

Если мы посмотрим список фигуристов, то достаточно большое количество людей с российскими именами и фамилиями. Это дети российских специалистов, которые уехали, когда в стране не было ни работы, ничего. Хоть наш флаг и гимн запрещают на соревнованиях, все равно русский дух будет присутствовать на Олимпиаде в спортсменах других стран.

Не знаю, насколько сильна наша школа фигурного катания в других странах. И можно ли так говорить вообще. В первую очередь я бы выделяла человеческий характер русских, он все равно будет силен в твоих генах, даже если ты уже родился в другой стране и представляешь другую нацию», – сказала Роднина.

