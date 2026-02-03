Фото
22

Илья Малинин выложил фото со Снуп Доггом на Олимпиаде-2026 в Милане

Фигурист Илья Малинин выложил фото со Снуп Доггом на Олимпиаде-2026 в Милане.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин выложил фото с рэпером Снуп Доггом.

Они встретились на олимпийской ледовой арене в Милане. Музыкант был одет в футболку, на которой изображен Малинин с медалью.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Снуп Догг будет присутствовать на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.

Фото: инстаграм Ильи Малинина

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Ильи Малинина
logoсборная США
мужское катание
Снуп Догг
logoфото
logoИлья Малинин
По дате
Лучшие
Актуальные
потом в пробе найдут каннабис и это самое безобидное будет 😀
Ответ Streetbor
потом в пробе найдут каннабис и это самое безобидное будет 😀
Точно! Он как дыхнет, и в крови виз-а-ви сразу кое-чего найдётся! 🤣
Вот так американцы раскручивают своих рекордсменов и гордятся ими.
Это санта клаус с вывернутой шубой! А вы что подумали?)))
фото из серии : Снуп, а можно с тобой сфоткаться,
хотя на этом празднике звезда то как раз Илья
Ответ Vesna krasna
фото из серии : Снуп, а можно с тобой сфоткаться, хотя на этом празднике звезда то как раз Илья
И тем не менее, именно Снуп одет в футболку с Ильёй, как фанат звезды, а не наоборот))
Илюш, научи его плохому
Сейчас Снупп научит его плохому
А где подаренные шнурки?
Эксперт, которого ФК заслужило
Что в этом хорошего? С каким то хипующем негром, вялым чтецом ртом. Такое себе достижение.
Ответ Лемур
Что в этом хорошего? С каким то хипующем негром, вялым чтецом ртом. Такое себе достижение.
Да уж, какое-то мерзенькое от всего этого ощущение...
Ответ Лемур
Что в этом хорошего? С каким то хипующем негром, вялым чтецом ртом. Такое себе достижение.
А причем тут достижения?Снупи пригласили на нбс поработать во время олипийских игр чтобы привлечь внимание более широкой публики.Американцы раскручивают ФК и звёзд ФК на полную катушку.Все правильно делают
у Снуппи пару дней назад внучка умерла, не похож он что-то на скорбящего деда
Ответ Юркин Клоп
у Снуппи пару дней назад внучка умерла, не похож он что-то на скорбящего деда
Либо слишком философски воспринимает жизнь, либо у него внучек десятки
Ответ Юркин Клоп
у Снуппи пару дней назад внучка умерла, не похож он что-то на скорбящего деда
У них в Голливуде не заржавеет
