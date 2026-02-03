Илья Малинин выложил фото со Снуп Доггом на Олимпиаде-2026 в Милане
Фигурист Илья Малинин выложил фото со Снуп Доггом на Олимпиаде-2026 в Милане.
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин выложил фото с рэпером Снуп Доггом.
Они встретились на олимпийской ледовой арене в Милане. Музыкант был одет в футболку, на которой изображен Малинин с медалью.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Снуп Догг будет присутствовать на соревнованиях в качестве эксперта телеканала NBC.
Фото: инстаграм Ильи Малинина
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Ильи Малинина
22 комментария
хотя на этом празднике звезда то как раз Илья