Фигуристка Яметова о шоу в КНДР: «У меня мечта была увидеть Ким Чен Ына вживую»

Яметова о шоу в КНДР: у меня мечта была увидеть Ким Чен Ына вживую.

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала об участии в ледовом шоу в КНДР.

В октябре Яметова, Эдуард Карартынян, Макар Солодников, Анна Москалева и Артем Родзянов, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин выступили на фестивале в Пхеньяне.

– Изначально я думала, что там все будет очень строго – стоять по стойке смирно, вставать строго по будильнику. Перед отлетом решила почитать, как вести себя там – открыла и подумала: «Как там вообще жить?» Интернета нет, люди не знают ни английского, ни русского…

Но на месте нам предоставили гида-переводчика, рассказали, что мы можем делать, а чего делать не должны. В принципе, все прошло хорошо, вопросов к нам не было. Корейцы относились к нам дружелюбно. Не думаю, что они нас знали, но после прокатов аплодировали нам стоя. Надеюсь, им и правда понравилось.

– В целом ощущения от пребывания в КНДР какие остались?



– Положительные. Ездили на автобусе от отеля до ледового дворца, и проходящие мимо люди нам улыбались и махали. Думаю, это было действительно от души… Было приятно. Архитектура местная мне очень понравилась. Я бы даже сказала, что еще раз туда бы съездила.

Мы выступали там на празднике 80-летия партии. Было большое шоу на закрытии, нас привезли на их огромную арену (Стадион Первого Мая). От масштаба у меня буквально дух захватывало. Тысячи людей участвуют, все синхронно. А когда вышел Ким Чен Ын… У меня мечта была увидеть его вживую!

Он зачитывал речь на корейском. Мы, конечно, ничего не поняли, но слушали молча, внимательно. И после того, как он закончил, весь этот 100-тысячный стадион начал его приветствовать. Звучало это все как наш возглас «Ура!», только на корейском. Это продолжалось минут 10. Мы, естественно, тоже участвовали.



По городу самостоятельно гулять не разрешалось. Более того, нельзя было даже выйти за территорию отеля. Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, если нельзя – значит, нельзя, – сказала Яметова.