Фигуристка Яметова о шоу в КНДР: «У меня мечта была увидеть Ким Чен Ына вживую»

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала об участии в ледовом шоу в КНДР. 

В октябре Яметова, Эдуард Карартынян, Макар Солодников, Анна Москалева и Артем Родзянов, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин выступили на фестивале в Пхеньяне. 

– Изначально я думала, что там все будет очень строго – стоять по стойке смирно, вставать строго по будильнику. Перед отлетом решила почитать, как вести себя там – открыла и подумала: «Как там вообще жить?» Интернета нет, люди не знают ни английского, ни русского…

Но на месте нам предоставили гида-переводчика, рассказали, что мы можем делать, а чего делать не должны. В принципе, все прошло хорошо, вопросов к нам не было. Корейцы относились к нам дружелюбно. Не думаю, что они нас знали, но после прокатов аплодировали нам стоя. Надеюсь, им и правда понравилось.

– В целом ощущения от пребывания в КНДР какие остались?
 
– Положительные. Ездили на автобусе от отеля до ледового дворца, и проходящие мимо люди нам улыбались и махали. Думаю, это было действительно от души… Было приятно. Архитектура местная мне очень понравилась. Я бы даже сказала, что еще раз туда бы съездила.

Мы выступали там на празднике 80-летия партии. Было большое шоу на закрытии, нас привезли на их огромную арену (Стадион Первого Мая). От масштаба у меня буквально дух захватывало. Тысячи людей участвуют, все синхронно. А когда вышел Ким Чен Ын… У меня мечта была увидеть его вживую!

Он зачитывал речь на корейском. Мы, конечно, ничего не поняли, но слушали молча, внимательно. И после того, как он закончил, весь этот 100-тысячный стадион начал его приветствовать. Звучало это все как наш возглас «Ура!», только на корейском. Это продолжалось минут 10. Мы, естественно, тоже участвовали.
 
По городу самостоятельно гулять не разрешалось. Более того, нельзя было даже выйти за территорию отеля. Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, если нельзя – значит, нельзя, – сказала Яметова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
Оссподи, Яметова, ну нельзя же быть настолько недалекой, даже если ты фигуристка…. Вы побывали на экскурсии в тюрьме! Причем это гораздо хуже, чем тюрьма для преступников, потому что в этой тюрьме находятся не те, кто совершил преступление.
КНДР для меня сейчас самое страшное место на земле. Иллюстрация того, что можно сделать с человеком, несмотря на предоставленные ему природой волю и разум.
Живьем она хотела его увидеть… у меня вот мечта увидеть его ровно в противоположном состоянии
Ответ Kontiolahti
Оссподи, Яметова, ну нельзя же быть настолько недалекой, даже если ты фигуристка…. Вы побывали на экскурсии в тюрьме! Причем это гораздо хуже, чем тюрьма для преступников, потому что в этой тюрьме находятся не те, кто совершил преступление. КНДР для меня сейчас самое страшное место на земле. Иллюстрация того, что можно сделать с человеком, несмотря на предоставленные ему природой волю и разум. Живьем она хотела его увидеть… у меня вот мечта увидеть его ровно в противоположном состоянии
Ответ Darth_Pershman
И это явно не Яметова :)
Весьма странная мечта!
Что в голове у подобных людей...
Ответ banchik1
Что в голове у подобных людей...
звенящая пустота
Ответ banchik1
Что в голове у подобных людей...
Пюрешка
Какое прекрасное молодое поколение подросло. С ним нас совершенно точно ждет светлое будущее!
Ответ Александр Геронов
Какое прекрасное молодое поколение подросло. С ним нас совершенно точно ждет светлое будущее!
Она в это будущее для себя уже заглянула. Говорит, что понравилось.
Так работает пропаганда.
Я в ее возрасте мечтала увидеть вживую Бритни Спирс. Ну ладно, не в её, помладше...
Ответ Кошка Матраскина
Я в ее возрасте мечтала увидеть вживую Бритни Спирс. Ну ладно, не в её, помладше...
А сейчас о чем мечтаете?)
Ответ Кошка Матраскина
Я в ее возрасте мечтала увидеть вживую Бритни Спирс. Ну ладно, не в её, помладше...
зачем ?
Нельзя было из отеля выходить, а так всё понравилось))
Ответ almatros
Нельзя было из отеля выходить, а так всё понравилось))
Ответ Kareglazaya
Да, только с кем-нибудь одобренным и только когда разрешат, что тут может понравится.
Комментарий про ни в одной зарубежной стране нельзя выходить- это конечно нечто, вы будто в советском союзе всё ещё живёте.
Это какая то форма извращений? Мечта у нее сбылась,видите ли)))
Ответ Лемур
Это какая то форма извращений? Мечта у нее сбылась,видите ли)))
Мадемуазель знает толк
Да уж, и мечта, и "Мы, конечно, ничего не поняли, но слушали молча, внимательно."
Малолетки кушают пропаганду, причмокивая. Чтобы понять, что им показывают потёмкинский фасад, нужны ум и опыт, коих нет
"У меня мечта была увидеть его вживую!", - странная какая-то мечта у Вероники - я бы этого узурпатора и кровососа даже мёртвым видеть не пожелал бы...
