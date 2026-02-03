Вероника Яметова: «Предлагали перейти за ОАЭ. Некоторое время был диалог об этом, но затем история сошла на нет»

Яметова: предлагали перейти за ОАЭ. Был диалог, но затем история сошла на нет.

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, что ей предлагали выступать за сборную ОАЭ.

– За темой допуска к международным стартам следите?

– Конечно. Говорили, что собираются допускать юниоров. Если это случится, я была бы очень рада. Мне хотелось бы выступить на международных стартах, потому что за всю мою довольно долгую карьеру у меня так и не было шанса выехать куда-то. Но я уверена, что когда-нибудь это произойдет.

– Сейчас единственный международный старт для нас – Олимпиада. Куда поедут Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Я очень рада за ребят, что у них есть возможность представлять нас на Олимпиаде, пусть и под нейтральным флагом. Очень переживаю за Аделю и Петю. Они молодцы, могут собраться в нужный момент. Главное – не переживать и просто делать то, что умеешь.

– Насчет нейтрального флага – для вас, кстати, этот статус имеет какое-то значение? Условно говоря, если Россию допустят до международных стартов, но без национальных атрибутов, вы как к этому отнесетесь?

– В конце концов, все же знают, что мы русские. Нам просто надо показать, что мы лучшие. А флаг, надеюсь, обязательно вернут.

– А опцию выступления за другую страну вы для себя когда-нибудь рассматривали? Сейчас эта тема теряет актуальность, но в первые годы отстранения, кажется, об этом задумывались многие.

– Был такой момент – предлагали перейти за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они хотели развивать фигурное катание у себя. Некоторое время был некий диалог об этом, но затем история сошла на нет. Честно говоря, я даже рада – хотелось выступать дома. И наша федерация фигурного катания старалась максимально сохранить своих спортсменов, создав нам хорошие условия. Так что реального повода уходить не было и нет, – сказала Яметова.