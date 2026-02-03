26

Вероника Яметова: «Предлагали перейти за ОАЭ. Некоторое время был диалог об этом, но затем история сошла на нет»

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, что ей предлагали выступать за сборную ОАЭ.

– За темой допуска к международным стартам следите?

– Конечно. Говорили, что собираются допускать юниоров. Если это случится, я была бы очень рада. Мне хотелось бы выступить на международных стартах, потому что за всю мою довольно долгую карьеру у меня так и не было шанса выехать куда-то. Но я уверена, что когда-нибудь это произойдет.

– Сейчас единственный международный старт для нас – Олимпиада. Куда поедут Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Я очень рада за ребят, что у них есть возможность представлять нас на Олимпиаде, пусть и под нейтральным флагом. Очень переживаю за Аделю и Петю. Они молодцы, могут собраться в нужный момент. Главное – не переживать и просто делать то, что умеешь.

– Насчет нейтрального флага – для вас, кстати, этот статус имеет какое-то значение? Условно говоря, если Россию допустят до международных стартов, но без национальных атрибутов, вы как к этому отнесетесь?

– В конце концов, все же знают, что мы русские. Нам просто надо показать, что мы лучшие. А флаг, надеюсь, обязательно вернут.

– А опцию выступления за другую страну вы для себя когда-нибудь рассматривали? Сейчас эта тема теряет актуальность, но в первые годы отстранения, кажется, об этом задумывались многие.

– Был такой момент – предлагали перейти за Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они хотели развивать фигурное катание у себя. Некоторое время был некий диалог об этом, но затем история сошла на нет. Честно говоря, я даже рада – хотелось выступать дома. И наша федерация фигурного катания старалась максимально сохранить своих спортсменов, создав нам хорошие условия. Так что реального повода уходить не было и нет, – сказала Яметова. 

Открытая, правильная девочка. Не соврала. Хочется пожелать ей успехов и на МС.
Ответ Железная Леди
Открытая, правильная девочка. Не соврала. Хочется пожелать ей успехов и на МС.
Угу, особенно мечта правильная))
Ответ Железная Леди
Открытая, правильная девочка. Не соврала. Хочется пожелать ей успехов и на МС.
Ну вот это вряд ли. Все места на МС с лихвой забронированы, впереди во главе очереди торжественно стоит "нашевсё" Камилачка, далее юниорки-попрыгушки из ТШТ, ну и надежда - 2030 Игнатова тоже уже скоро наберётся опыта на Ледниковом периоде и примкнет к очереди 😪
Экзотическая страна для фигурного катания, чтобы туда переходить и себя лишать возможности соревноваться с сильнейшими соперницами и быть в тонусе.
Ответ Док Аксель
Экзотическая страна для фигурного катания, чтобы туда переходить и себя лишать возможности соревноваться с сильнейшими соперницами и быть в тонусе.
Захра Лари одно время выступала за эту страну, но сейчас не знаю, продолжает ли она карьеру.
Яметовой не светят международные старты, даже когда допустят. У нас очередь из квадисток
С одной стороны, была бы возможность выступать на международке. С другой..дали бы один этап гран при, покаталась бы по бэшкам. Не уверена, что у ОАЭ по квотам на главные старты, но в целом себе квоту Вероника бы заработала. А там за счет низкого рейтинга и тд была бы явно не в первых рядах. Возможно, это лучше, чем мордовские узоры, но мне кажется многим спортсменам действительно есть смысл продолжать выступать за Россию
Ответ Aleksandra Gagarina
С одной стороны, была бы возможность выступать на международке. С другой..дали бы один этап гран при, покаталась бы по бэшкам. Не уверена, что у ОАЭ по квотам на главные старты, но в целом себе квоту Вероника бы заработала. А там за счет низкого рейтинга и тд была бы явно не в первых рядах. Возможно, это лучше, чем мордовские узоры, но мне кажется многим спортсменам действительно есть смысл продолжать выступать за Россию
Ну и отсутствие конкурентного национального первенства. Отсутствие борьбы за место в сборной. Как ни крути, от этого уровень катания может упасть
Какие Эмираты? Там гражданствa 30 лет ждать. Если только ради ГП и ЧМ.
Ответ Lennuci
Какие Эмираты? Там гражданствa 30 лет ждать. Если только ради ГП и ЧМ.
Получение гражданства ОАЭ — сложный процесс, доступный через натурализацию (30 лет проживания), инвестиции, брак (для женщин) или за особые заслуги (ученые, таланты). Требуется знание арабского языка, отсутствие судимостей, наличие дохода и отказ от прежнего гражданства (за исключением случаев получения за заслуги или инвестиции).
Основные способы получения гражданства ОАЭ
Натурализация: Требует законного проживания в стране не менее 30 лет, отличного знания арабского языка и наличия стабильного источника дохода.
Инвестиции: Покупка недвижимости (жилой или коммерческой) стоимостью от 750 000 AED.
Особые заслуги: Паспорт выдается талантливым специалистам (врачи, ученые, инженеры, деятели культуры) за выдающиеся достижения.
Брак: Женщины, вышедшие замуж за гражданина ОАЭ, могут подать заявление на гражданство через 7 лет.
По происхождению: Дети, рожденные от отца-гражданина ОАЭ, автоматически получают гражданство.
Ответ Lennuci
Какие Эмираты? Там гражданствa 30 лет ждать. Если только ради ГП и ЧМ.
Для того, чтоб выступать за любую страну, не нужно иметь гражданство этой страны, достаточно сменить федерацию.
мы - русские из ОАЭ?
Надо было к Яр обратиться. Всё бы срослось
Ответ Андрей Масловский
Надо было к Яр обратиться. Всё бы срослось
Оно и без ЯР сростается. Надо только не балду в телефоне пинать, а учить язык и читать законы интересующей страны.
Ответ Lenabot
Оно и без ЯР сростается. Надо только не балду в телефоне пинать, а учить язык и читать законы интересующей страны.
С Яр, быстрее
Ну тем более)))
