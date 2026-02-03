Вероника Яметова: «На протяжении нескольких лет мне хотелось выучить элемент ультра-си, поэтому я связалась с Сергеем Давыдовым»

Яметова: несколько лет мне хотелось выучить ультра-си, я связалась с Давыдовом.

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала о переезде из Екатеринбурга в Москву и работе с тренером Сергеем Давыдовым.

– На протяжении нескольких лет мне хотелось выучить элемент ультра-си, поэтому я связалась с Сергеем Дмитриевичем (Давыдовым). Он написал, что ждет нас, готов все обсудить. Следующим утром я уже была в самолете на Москву. Покаталась на первой тренировке полчаса и Сергей Дмитриевич меня взял.

До перехода у меня были мысли взять паузу в карьере. Но я понимала, что есть незакрытый гештальт. Решилась попробовать себя у другого тренера, причем не в Свердловской области, а в столице.

Мне, безусловно, было тяжело. С раннего возраста я была у Елены Арнольдовны (Левковец) и Владимира Юрьевича (Гнилозубова). Мы многое прошли вместе, многого добились сообща. Именно с ними я выучила все прыжки.

Первое время мне было тяжело, грустно, но потом поняла, что мне нужно думать о своих текущих задачах, идти к своей мечте (выучить элемент ультра-си).

– Почему вы перешли именно к Давыдову?

– Потому что Сергей Дмитриевич очень сильный специалист, поставивший огромное количество элементов ультра-си, который может найти подход, подобрать правильные слова.



Я устроена так, что, если со мной не обсуждать ошибку, я начинаю паниковать – что-то идет не так, я что-то делаю неправильно. Мне комфортнее с тренером, который все увидит и заметит. И будет со мной об этом разговаривать. Чтобы был четкий план работы и велся диалог.

– Ожидания оправдались?

– Да. Рассчитывала, что будем работать и учить что-то новое – именно так и произошло. Мы поправили небольшие недочеты, так что все хорошо. Насчет стартов я так сказать, к сожалению, не могу. Хотелось бы в этом сезоне выступать стабильнее, занимать призовые места. Но в целом я рада, что этот этап у меня был. Мне кажется, он был необходим. При этом технику прыжков мы с Сергеем Дмитриевичем почти не трогали, поправили только некоторые нюансы, – сказала Яметова.