Александра Бойкова: «Четверной выброс на одну ногу – это очень сложно. Но пока человек сам не начнет это делать, он никогда не поймет»
Фигуристка Александра Бойкова объяснила, почему четверной выброс сложнее приземлять на одну ногу, чем на две.
На чемпионате России по прыжкам Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Бойкова и Дмитрий Козловский пытались исполнить четверной выброс сальхов, но все конкурсные попытки были неудачными. После окончания соревнований Мишина и Галлямов сделали выброс с приземлением на две ноги, Бойкова и Козловский исполнили элемент чисто.
«Четверной на одну ногу — это совсем другое. Четверной выброс на две ноги — это хорошо, молодцы, классно что они идут это делать.
Но в чем сложность сделать четверной выброс на одну ногу? Ты останавливаешь вращение исключительно корпусом и одной ногой, и весь вес, вся нагрузка и крутки, и ускорения падения приходится на одну ногу, а не на две. Когда ты даже чуть-чуть чиркаешь ногой — все равно проще сделать выброс, чем на одну ногу.
Это правда очень сложно. Но пока человек сам не начнет это делать, он никогда не поймет», – сказала Бойкова в видео Первого канала.
Мишина и Галлямов овладели главным оружием соперников: теперь в парах битва квадов
Саша-то приземлять начала еще года три назад (на 1 ногу), но одно дело просто приземлить вне программы, а другое - вставлять и напрыгивать в программе.
На одну ногу она стала приземлять выброс как раз в 2025 г, когда был чес шоу Тутберидзе по городам.
Вот ведь как легко вас ущемить
Если недокрут ставят только Саше, это проблема судей)
И к чему это? Ревность, что МиГи так быстро стали делать выброс?
Так и Саша не знает, чего МГ этот выброс стоит и как достался. Просто они не разбрасываются словами, а просто делают, а все детали и сложности остаются за кадром.