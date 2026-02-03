  • Спортс
  • Александра Бойкова: «Четверной выброс на одну ногу – это очень сложно. Но пока человек сам не начнет это делать, он никогда не поймет»
Александра Бойкова: «Четверной выброс на одну ногу – это очень сложно. Но пока человек сам не начнет это делать, он никогда не поймет»

Бойкова высказалась о четверном выбросе Мишиной и Галлямова.

Фигуристка Александра Бойкова объяснила, почему четверной выброс сложнее приземлять на одну ногу, чем на две.

На чемпионате России по прыжкам Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Бойкова и Дмитрий Козловский пытались исполнить четверной выброс сальхов, но все конкурсные попытки были неудачными. После окончания соревнований Мишина и Галлямов сделали выброс с приземлением на две ноги, Бойкова и Козловский исполнили элемент чисто. 

«Четверной на одну ногу — это совсем другое. Четверной выброс на две ноги — это хорошо, молодцы, классно что они идут это делать.

Но в чем сложность сделать четверной выброс на одну ногу? Ты останавливаешь вращение исключительно корпусом и одной ногой, и весь вес, вся нагрузка и крутки, и ускорения падения приходится на одну ногу, а не на две. Когда ты даже чуть-чуть чиркаешь ногой — все равно проще сделать выброс, чем на одну ногу.

Это правда очень сложно. Но пока человек сам не начнет это делать, он никогда не поймет», – сказала Бойкова в видео Первого канала.

Мишина и Галлямов овладели главным оружием соперников: теперь в парах битва квадов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
Саша не переживай, и у Насти всё получится.
Ответ floret
Саша не переживай, и у Насти всё получится.
У Насти получится. А у Саши уже получается.
Ответ floret
Саша не переживай, и у Насти всё получится.
Согласна
Они оба повернутые на МГ неудивительно, что они им все время проигрывают, головушку бы надо в порядок привести.
Ответ tanya_1111
Они оба повернутые на МГ неудивительно, что они им все время проигрывают, головушку бы надо в порядок привести.
Весь сезон выигрывали 👀
Ответ Ostinato
Весь сезон выигрывали 👀
Исключительно из-за травмы Галляма. Чистым МГ они проигрывали весь прошлый сезон
Это Траньков ее так успокоил и подсказал что говорить ? Когда она пришла к нему жаловаться, что два года с этим выбросом билась, а Настя за два месяца уже более менее выезжать стала, пусть и на полторы ноги.
Ответ Max Zdanov
Это Траньков ее так успокоил и подсказал что говорить ? Когда она пришла к нему жаловаться, что два года с этим выбросом билась, а Настя за два месяца уже более менее выезжать стала, пусть и на полторы ноги.
Можно подумать, они этот выброс только пару месяцев тренят, ага) наверняка уже давно пытались и в итоге бросали за ненадобностью, а теперь просто возобновили эти занятия.
Саша-то приземлять начала еще года три назад (на 1 ногу), но одно дело просто приземлить вне программы, а другое - вставлять и напрыгивать в программе.
Ответ Sincere
Можно подумать, они этот выброс только пару месяцев тренят, ага) наверняка уже давно пытались и в итоге бросали за ненадобностью, а теперь просто возобновили эти занятия. Саша-то приземлять начала еще года три назад (на 1 ногу), но одно дело просто приземлить вне программы, а другое - вставлять и напрыгивать в программе.
Не правда. Я была на шоу Тутберидзе в апреле 2024 года. И там Бойкова исключительно все попытки приземлила на пятую точку. Мы все думали, что она убьется до конца шоу.
На одну ногу она стала приземлять выброс как раз в 2025 г, когда был чес шоу Тутберидзе по городам.
Саша спокойно объяснила технику исполнения. Она это делает и улучшает. Поймать на одну нргу чистое приземление квад выброса—это фантастически сложно и красиво!
Ответ Маргарита В Сафронова
Саша спокойно объяснила технику исполнения. Она это делает и улучшает. Поймать на одну нргу чистое приземление квад выброса—это фантастически сложно и красиво!
Вот и пусть рассказывает о СВОИХ ощущениях и нефиг тут приплетать соперников,тем более с ней никто не спорит что исполнить этот элемент сложно
Ответ Алеся Ткаченко
Вот и пусть рассказывает о СВОИХ ощущениях и нефиг тут приплетать соперников,тем более с ней никто не спорит что исполнить этот элемент сложно
её спросили, она ответила
Хоспаде Саша. Ты тройной то через раз выезжаешь, а уже в мастера чертверного записала себя
Ответ Простой любитель ФК
Хоспаде Саша. Ты тройной то через раз выезжаешь, а уже в мастера чертверного записала себя
Так исполняет же, пока что единственная в мире на одна ногу,любитель фигурного катания.
Ответ Olga Tchistyakov
Так исполняет же, пока что единственная в мире на одна ногу,любитель фигурного катания.
Ага. И стабильно валит прыжки и выбросы. Зато других судит. Умница Саша
А Бойкова то напряглась, опять её соперники достали. На прыжках у Саши сплошные недокруты, которые ей начинают ставить. ЧР выиграли только за счёт судей на 0,66 балла с тремя ошибками.
Не упускает повода уколоть конкурентку
Ответ HoratioH
Не упускает повода уколоть конкурентку
Чем? Тем, что объяснила свои ощущения в технике? Или тем, что озвучила базу, что на две ноги проще, чем на одну?
Вот ведь как легко вас ущемить
Лучше прыжки докручивать и не срывать учись, эксперт, ёлки-палки. Во всяком случае эта публичная попытка от Мигов была удачнее первых публичных попыток от БК. И выброс Мишек в высоту (как у Кавагути) имеет все шансы стать таким же стабильным как у Кавагути, когда они его доработают. Второй ногой Настя почти не касается. Почувствует, привыкнет, начнёт выезжать стабильнее Сашки. А не раз через раз как БК. Напряглась Бойкова, напряглась😁
Ответ Инна1945
Лучше прыжки докручивать и не срывать учись, эксперт, ёлки-палки. Во всяком случае эта публичная попытка от Мигов была удачнее первых публичных попыток от БК. И выброс Мишек в высоту (как у Кавагути) имеет все шансы стать таким же стабильным как у Кавагути, когда они его доработают. Второй ногой Настя почти не касается. Почувствует, привыкнет, начнёт выезжать стабильнее Сашки. А не раз через раз как БК. Напряглась Бойкова, напряглась😁
Она докручивает прыжки не хуже Мишиной))
Если недокрут ставят только Саше, это проблема судей)
Ответ Sincere
Она докручивает прыжки не хуже Мишиной)) Если недокрут ставят только Саше, это проблема судей)
Нет, Аксель стал очень плохой в этом сезоне
Ну а в целом ктобы сомневался,что опять Козловских прорвет.Стоило Мигам хоть где- то их обойти,пусть и на турнире,который больше является шоу,чем серьезным соревнованием,так все благостное состояние Козелков исчезло без следа опять пошли шпильки в адрес соперников.А ещё Бойкова забыла что у Галлямова была тяжёлая травма и они чисто физически не смогли уделить внимание тренировкам столько,сколько нужно.Поэтому вопрос " а что сложно было?" в адрес МиГов уже неадекватно звучит.Да,было сложно.Но попытались и сделали,пусть и на две ноги.Нет ,из этой четверки БКМГ есть один адекватный человек и это Настя.Только ради нее можно болеть за МиГов.
> Четверной на одну ногу — это совсем другое. Четверной выброс на две ноги — это хорошо, молодцы, классно что они идут это делать.

И к чему это? Ревность, что МиГи так быстро стали делать выброс?

Так и Саша не знает, чего МГ этот выброс стоит и как достался. Просто они не разбрасываются словами, а просто делают, а все детали и сложности остаются за кадром.
Ответ pavrinas
> Четверной на одну ногу — это совсем другое. Четверной выброс на две ноги — это хорошо, молодцы, классно что они идут это делать. И к чему это? Ревность, что МиГи так быстро стали делать выброс? Так и Саша не знает, чего МГ этот выброс стоит и как достался. Просто они не разбрасываются словами, а просто делают, а все детали и сложности остаются за кадром.
Я думаю всем понятно, что четверной выброс МГ стали активно тренировать после ЧР. И то, что за 1,5 мес Настя уже его приземляет не на пятую точку, говорит о том, что этот элемент должен стать стабильным намного раньше, чем у БК.
