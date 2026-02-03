Александра Бойкова: «Четверной выброс на одну ногу – это очень сложно. Но пока человек сам не начнет это делать, он никогда не поймет»

Бойкова высказалась о четверном выбросе Мишиной и Галлямова.

Фигуристка Александра Бойкова объяснила, почему четверной выброс сложнее приземлять на одну ногу, чем на две.

На чемпионате России по прыжкам Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Бойкова и Дмитрий Козловский пытались исполнить четверной выброс сальхов, но все конкурсные попытки были неудачными. После окончания соревнований Мишина и Галлямов сделали выброс с приземлением на две ноги, Бойкова и Козловский исполнили элемент чисто.

«Четверной на одну ногу — это совсем другое. Четверной выброс на две ноги — это хорошо, молодцы, классно что они идут это делать.

Но в чем сложность сделать четверной выброс на одну ногу? Ты останавливаешь вращение исключительно корпусом и одной ногой, и весь вес, вся нагрузка и крутки, и ускорения падения приходится на одну ногу, а не на две. Когда ты даже чуть-чуть чиркаешь ногой — все равно проще сделать выброс, чем на одну ногу.

Это правда очень сложно. Но пока человек сам не начнет это делать, он никогда не поймет», – сказала Бойкова в видео Первого канала.

