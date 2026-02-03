Тотьмянина и Маринин появились в официальном видео МОК к Олимпиаде-2026

Тотьмянина и Маринин появились в ролике МОК к предстоящей Олимпиаде в Италии.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина в видеосюжет, посвященный Олимпиаде-2026.

Ролик был показан во время сессии МОК в Милане. В видео демонстрировались кадры выступления участников Олимпиады‑2006 в Турине – на тех Играх Тотьмянина и Маринин выиграли золото в парном катании.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На турнире выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.