Тотьмянина и Маринин появились в официальном видео МОК к Олимпиаде-2026
Тотьмянина и Маринин появились в ролике МОК к предстоящей Олимпиаде в Италии.
Международный олимпийский комитет (МОК) включил российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина в видеосюжет, посвященный Олимпиаде-2026.
Ролик был показан во время сессии МОК в Милане. В видео демонстрировались кадры выступления участников Олимпиады‑2006 в Турине – на тех Играх Тотьмянина и Маринин выиграли золото в парном катании.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На турнире выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
МОК, там жена Пескова тоже в Турине выиграла, вдруг вы забыли)
Как время летит -20 лет прошло с той прекрасной памятной их победы , а как будь то это было вчера !
Поди ж ты! Эталонная пара олимпийских чемпионов удостоилась упоминания)) Ничего, скоро кто-нибудь ущемится и порежут
Ну не эталонная. Скучные и механические были.
Кому как
20 лет спустя, как время летит! Сюжет с нашими чемпионами конечно порадовал!
Пахомову могли бы включить
Парников вернут?
Да ни за что, какое же лицемерие..
А главная победа Плющенко ?
