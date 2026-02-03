16

Тотьмянина и Маринин появились в официальном видео МОК к Олимпиаде-2026

Тотьмянина и Маринин появились в ролике МОК к предстоящей Олимпиаде в Италии.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина в видеосюжет, посвященный Олимпиаде-2026. 

Ролик был показан во время сессии МОК в Милане. В видео демонстрировались кадры выступления участников Олимпиады‑2006 в Турине – на тех Играх Тотьмянина и Маринин выиграли золото в парном катании.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На турнире выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoОлимпиада-2026
logoМаксим Маринин
пары
logoТатьяна Тотьмянина
logoсборная России
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
МОК, там жена Пескова тоже в Турине выиграла, вдруг вы забыли)
Как время летит -20 лет прошло с той прекрасной памятной их победы , а как будь то это было вчера !
Поди ж ты! Эталонная пара олимпийских чемпионов удостоилась упоминания)) Ничего, скоро кто-нибудь ущемится и порежут
Ответ kate_ko
Поди ж ты! Эталонная пара олимпийских чемпионов удостоилась упоминания)) Ничего, скоро кто-нибудь ущемится и порежут
Ну не эталонная. Скучные и механические были.
Ответ Флер де Лис
Ну не эталонная. Скучные и механические были.
Кому как
20 лет спустя, как время летит! Сюжет с нашими чемпионами конечно порадовал!
Пахомову могли бы включить
Ответ Маргарита В Сафронова
Парников вернут?
Да ни за что, какое же лицемерие..
А главная победа Плющенко ?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
25 лет российского фигурного катания: главные герои и моменты
16 января, 21:01
Алексей Ягудин: «Тотьмянина Татьяна остается и всегда будет спортсменкой года»
5 января, 11:11
Ирина Роднина: «Жаль, что наших фигуристов допустили на Олимпиаду не во всех видах. В парном катании мы точно отобрали бы медали у иностранцев»
4 января, 17:20
Рекомендуем
Главные новости
Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»
59 минут назад
Дайнеко о костюме к короткой программе Гуменника: «Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил»
сегодня, 22:10
Олимпиада-2026. Фигурное катание. США лидируют в командном турнире после 5 видов из 8, Япония – 2-я, Италия – 3-я, Грузия – 5-я
сегодня, 21:55
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Чок и Бейтс выиграли произвольный танец в командном турнире, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Лажуа и Лага – 3-и
сегодня, 21:53
Юма Кагияма: «Понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна, и поэтому нервничал. Но поддержка публики помогла справиться»
сегодня, 21:19
Илья Малинин: «Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира»
сегодня, 21:09
Ника Эгадзе: «Командный турнир – это точно не мое. Я не справляюсь с этим»
сегодня, 20:22
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Кагияма выиграл короткую программу в командном турнире, опередив Малинина на 10 баллов, Гоголев – 3-й
сегодня, 20:05
Арутюнян не сопровождает Малинина как тренер на Олимпиаде. Специалисту не выдали аккредитацию, так как его имени не было в заявке (RT)
сегодня, 19:25
Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе на ОИ: «Нашли решение. Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить»
сегодня, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
сегодня, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
сегодня, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
сегодня, 10:35
Анастасия Губанова: «Очень рада, что сегодня у меня получалось танцевать. Я наслаждалась своей программой»
вчера, 18:49
Британская фигуристка Вайпан-Ло: «Хотела бы уметь говорить по-русски. По линии отца моя семья украинского происхождения, но их родной язык – русский»
вчера, 13:22
Малинин выступит в командном турнире Олимпиады-2026 как в короткой, так и в произвольной программе (фан-клуб фигуриста)
вчера, 09:06
Железняков о словах главы WADA про Тутберидзе: «А нам неприятно то, что они творят»
5 февраля, 20:22
Глеб Ковтун о Максиме Ковтуне: «Спрашивают: «Это твой дядя или брат?», я отвечаю: «Нет, просто однофамилец»
5 февраля, 20:17
Федотов о первенстве России: «Удалось ли подойти в наилучшей физической готовности? Да, все по плану»
5 февраля, 15:56
Ирина Винер: «Трусова – блестящая спортсменка. Думаю, рождение ребенка дает ей силу и огромное желание выступать, быть снова в строю»
5 февраля, 13:44
Рекомендуем