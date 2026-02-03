13

Киностудия Universal разрешила испанскому фигуристу Сабате выступать под музыку из «Миньонов» на Олимпиаде

Universal Studios разрешила испанскому фигуристу кататься под музыку «Миньонов».

Киностудия Universal разрешила испанскому фигуристу Томасу-Льоренсу Гуарино Сабате использовать музыку из франшизы «Миньоны» в короткой программе.

Ранее спортсмен планировал менять постановку из-за спора об авторских правах. Однако теперь Сабате, на пост которого обратила внимание журналист Спортса’’ Полина Крутихина, заявил, что ситуация разрешилась.

«Огромное спасибо всем, кто репостил, делился и поддерживал. Благодаря вам Universal Studios пересмотрела решение и официально предоставила права для этого особого случая.

Остается еще пара вещей, которые нужно уладить насчет двух других музыкальных фрагментов программы, но мы очень близки к договоренности! И все это благодаря вам!

Я очень рад видеть, что «Миньоны» снова становятся реальностью на олимпийском льду! Буду держать вас в курсе!» – написал Сабате в сторис.

В текущем сезоне испанец занимал 18-е место на чемпионате Европы в Шеффилде. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Томаса-Льоренса Гуарино Сабате
Томас-Льоренс Гуарино Сабате
logoсборная Испании
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Олимпиада спасена, миньоны остаются с нами
Ответ Юркин Клоп
Олимпиада спасена, миньоны остаются с нами
Это все что нужно знать об испанском фигуристе. )
Как здорово, я рада очень! Я представляю, как парень стресанул. Понятно, что он совершенно ни на что не претендует, но он очень классный и на его программы и катание всегда приятно смотреть. Удачных прокатов!
Проявили акт милосердия, доброты и понимания. Теперь Сабате может спокойно готовиться к выступлению в КП без нервотрёпки.
Меня интересует, будет ли Александр Селевко выступать в короткой под Kiss? Парень уникально артистичен. А, то где-то читала и высказывались сомнения.
Универсальный Сабат.
Придирки закончились к Сабате ,но нервы потрепали парню !
Добрая история) Молодцы, Юниверсал, получили плюс в карму
Что там у него за команда и тренер, что не знали об этом заранее, что надо согласовывать с автором музыки
Ну и слава Богу 🙏❤️
Надеюсь, наши изначально все уточняли с этими правами и проблем нет
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Эгадзе победил, Риццо – 2-й, Рештенко – 3-й
17 января, 16:54
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Эгадзе выиграл короткую программу, Александр Селевко – 2-й, Михаил Селевко – 3-й, Грассль – 5-й
15 января, 17:55
Tallinn Trophy. Александр Селевко победил, Риццо – 2-й, Леванди – 3-й, Наумов – 4-й
28 ноября 2025, 22:14
Рекомендуем
Главные новости
Авербух о смене музыки в короткой программе Гуменника: «Думаю, глобально рисунок всей программы останется тем же»
58 минут назад
Дайнеко о костюме к короткой программе Гуменника: «Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил»
сегодня, 22:10
Олимпиада-2026. Фигурное катание. США лидируют в командном турнире после 5 видов из 8, Япония – 2-я, Италия – 3-я, Грузия – 5-я
сегодня, 21:55
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Чок и Бейтс выиграли произвольный танец в командном турнире, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Лажуа и Лага – 3-и
сегодня, 21:53
Юма Кагияма: «Понимал, что моя роль в короткой программе особенно важна, и поэтому нервничал. Но поддержка публики помогла справиться»
сегодня, 21:19
Илья Малинин: «Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира»
сегодня, 21:09
Ника Эгадзе: «Командный турнир – это точно не мое. Я не справляюсь с этим»
сегодня, 20:22
⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Кагияма выиграл короткую программу в командном турнире, опередив Малинина на 10 баллов, Гоголев – 3-й
сегодня, 20:05
Арутюнян не сопровождает Малинина как тренер на Олимпиаде. Специалисту не выдали аккредитацию, так как его имени не было в заявке (RT)
сегодня, 19:25
Тренер Гуменника о замене музыки в короткой программе на ОИ: «Нашли решение. Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить»
сегодня, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
сегодня, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
сегодня, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
сегодня, 10:35
Анастасия Губанова: «Очень рада, что сегодня у меня получалось танцевать. Я наслаждалась своей программой»
вчера, 18:49
Британская фигуристка Вайпан-Ло: «Хотела бы уметь говорить по-русски. По линии отца моя семья украинского происхождения, но их родной язык – русский»
вчера, 13:22
Малинин выступит в командном турнире Олимпиады-2026 как в короткой, так и в произвольной программе (фан-клуб фигуриста)
вчера, 09:06
Железняков о словах главы WADA про Тутберидзе: «А нам неприятно то, что они творят»
5 февраля, 20:22
Глеб Ковтун о Максиме Ковтуне: «Спрашивают: «Это твой дядя или брат?», я отвечаю: «Нет, просто однофамилец»
5 февраля, 20:17
Федотов о первенстве России: «Удалось ли подойти в наилучшей физической готовности? Да, все по плану»
5 февраля, 15:56
Ирина Винер: «Трусова – блестящая спортсменка. Думаю, рождение ребенка дает ей силу и огромное желание выступать, быть снова в строю»
5 февраля, 13:44
Рекомендуем