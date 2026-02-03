Киностудия Universal разрешила испанскому фигуристу Сабате выступать под музыку из «Миньонов» на Олимпиаде

Universal Studios разрешила испанскому фигуристу кататься под музыку «Миньонов».

Киностудия Universal разрешила испанскому фигуристу Томасу-Льоренсу Гуарино Сабате использовать музыку из франшизы «Миньоны» в короткой программе.

Ранее спортсмен планировал менять постановку из-за спора об авторских правах. Однако теперь Сабате, на пост которого обратила внимание журналист Спортса’’ Полина Крутихина, заявил, что ситуация разрешилась.

«Огромное спасибо всем, кто репостил, делился и поддерживал. Благодаря вам Universal Studios пересмотрела решение и официально предоставила права для этого особого случая.

Остается еще пара вещей, которые нужно уладить насчет двух других музыкальных фрагментов программы, но мы очень близки к договоренности! И все это благодаря вам!

Я очень рад видеть, что «Миньоны» снова становятся реальностью на олимпийском льду! Буду держать вас в курсе!» – написал Сабате в сторис.

В текущем сезоне испанец занимал 18-е место на чемпионате Европы в Шеффилде. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане.