Русский язык будет одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Милане

Русский язык получил статус рабочего на Олимпийских играх в Милане.

Русский язык будет одним из восьми рабочих на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Об этом сообщает ТАСС.

Помимо русского, в список рабочих языков вошли итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский (мандаринский диалект).

Аккредитованные СМИ смогут получать синхронный перевод событий на любой из этих языков через специальное приложение.

В залах для пресс-конференций будет доступен синхронный перевод на русский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский языки.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На турнире в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.