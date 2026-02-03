Русский язык будет одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Милане
Русский язык получил статус рабочего на Олимпийских играх в Милане.
Русский язык будет одним из восьми рабочих на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Об этом сообщает ТАСС.
Помимо русского, в список рабочих языков вошли итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский (мандаринский диалект).
Аккредитованные СМИ смогут получать синхронный перевод событий на любой из этих языков через специальное приложение.
В залах для пресс-конференций будет доступен синхронный перевод на русский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский языки.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На турнире в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Мы - Русские. С нами МОК
Мы - Русские. С нами МОК
Поржал
Мы - Русские. С нами МОК
А внизу дописано: "Мы МОК , с нами русские"
Олимпийский комитет Украины уже выразил протест?
Олимпийский комитет Украины уже выразил протест?
Да. На русском языке 🤭
Олимпийский комитет Украины уже выразил протест?
У них траур
Так это официальный язык ООН
Хорошо, хоть русский язык не назвали "индивидуальный нейтральный язык"
А флаг проносить запрещено. Во как! "Жопа есть, а слова- нет!"© Ф.Г. Раневская
Ну а как иначе казахи с латышами будут говорить?
Ну а как иначе казахи с латышами будут говорить?
А эстонцы с украинцами?
Ого, испанского нет, странно.
Ого, испанского нет, странно.
Зимние виды же.
Русский язык - является официальным языком ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций! МОК лишь подтвердил этот статус!
Хватит, вчера новость от Инфантино, сегодня эта новость, у бендюжников инфаркт будет
Хватит, вчера новость от Инфантино, сегодня эта новость, у бендюжников инфаркт будет
Каждый день потихоньку бывшие друзья в шаровары им стали наваливать)
На то он великий и могучий... и олимпийский!
