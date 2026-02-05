11

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: будут ли медали у Гуменника и Петросян на Олимпиаде?

В свежем выпуске сразу две большие темы, поэтому он такой длинный – почти ДВА часа!

1. Чемпионат России по прыжкам:

• в чем его ценность?
• надолго ли вернулась Трусова?
• каких слов мы ждали и до сих пор ждем от Валиевой?
• Двоеглазова – лучшая фигуристка мира прямо сейчас? Как она повлияла на Мозалева?

2. Долгожданные прогнозы на Олимпиаду:

• при каких условиях проиграет Малинин? (у Майи есть версия)
• каким будет Гуменник? (Паша опять играет в оракула?)
• Чок/Бейтс или Фурнье-Бодри/Сизерон? (Полина, например, за французов)
• кто-нибудь верит в медаль Петросян? (спойлер: все сложно)

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 в этом году будет еще больше контента от «Чистого хвоста»: запускаем новый канал!

5:30 прыжковый турнир стал лучше? Полина разбирает, в чем именно

12:03 когда ждать прыжковый турнир на чемпионатах мира?

21:40 чей камбэк будет успешнее – Трусовой или Валиевой?

29:07 каких слов Паше не хватило от Камилы после ее возвращения?

35:59 «в фигурном катании больших дядь и теть защищают от маленьких»

40:15 почему у Захаровой и Дикиджи не было шансов против Двоеглазовой и Мозалева?

45:49 Мишина и Галлямов выиграли, потому что им помогли судьи?

51:14 объясняем, почему в победе Сарновского нет никакой сенсации

56:48 «Лучшая Алиса в мире прямо сейчас» (нет, это не про Лью)

1:01:15 японцы с золотом, китайцы – мимо подиума: делаем олимпийские прогнозы в парах

1:10:41 Сакамото, Лью или все-таки Петросян – кто выиграет золото у девушек?

1:21:21 Майя ставит на золото Кагиямы – и у нее даже есть аргументы

1:29:35 почему победа Чок и Бейтса будет более справедлива?

1:39:09 Ваня ждет командную бронзу от Франции. Серьезно

1:46:27 кого выгоднее менять США в команде – девушек, парней или танцоров?

Опубликовала: Анна Лаптева
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Саша и Камила начали с самого сложного элимента- прыжков. А все остальное, в том числе и программы, мы увидим уже в следующем сезоне.
Я так понимаю, что подкаст создан для того, чтобы бесить абсолютно всех. Я бы поняла, если бы такие темы поднимали и на серьёзных щах обсуждали бывшие спортсмены, а когда это такие же диванные эксперты как 90% нас тут сидящих - это неимоверно раздражает.
Ответ Lala M
Я так понимаю, что подкаст создан для того, чтобы бесить абсолютно всех. Я бы поняла, если бы такие темы поднимали и на серьёзных щах обсуждали бывшие спортсмены, а когда это такие же диванные эксперты как 90% нас тут сидящих - это неимоверно раздражает.
Частенько мы слышим высказывания и мнения бывших спортсменов, ничего особенного.
Ответ Вероника_1116613485
Частенько мы слышим высказывания и мнения бывших спортсменов, ничего особенного.
Ведущие этого подкаста даже не бывшие спортсмены.
Шансы есть всегда, но тут играет роль фактор например как Аделия всё исполнит.
Ну и конечно же судейство каким будет, ясень пень что грибовать будут других.
Я думаю Петр и Аделия вполне могут зацепить бронзу, у Аделии шансов больше.
Рекомендуем