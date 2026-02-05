🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: будут ли медали у Гуменника и Петросян на Олимпиаде?
В свежем выпуске сразу две большие темы, поэтому он такой длинный – почти ДВА часа!
1. Чемпионат России по прыжкам:
• в чем его ценность?
• надолго ли вернулась Трусова?
• каких слов мы ждали и до сих пор ждем от Валиевой?
• Двоеглазова – лучшая фигуристка мира прямо сейчас? Как она повлияла на Мозалева?
2. Долгожданные прогнозы на Олимпиаду:
• при каких условиях проиграет Малинин? (у Майи есть версия)
• каким будет Гуменник? (Паша опять играет в оракула?)
• Чок/Бейтс или Фурнье-Бодри/Сизерон? (Полина, например, за французов)
• кто-нибудь верит в медаль Петросян? (спойлер: все сложно)
Слушаем здесь:
Таймкоды:
0:00 в этом году будет еще больше контента от «Чистого хвоста»: запускаем новый канал!
5:30 прыжковый турнир стал лучше? Полина разбирает, в чем именно
12:03 когда ждать прыжковый турнир на чемпионатах мира?
21:40 чей камбэк будет успешнее – Трусовой или Валиевой?
29:07 каких слов Паше не хватило от Камилы после ее возвращения?
35:59 «в фигурном катании больших дядь и теть защищают от маленьких»
40:15 почему у Захаровой и Дикиджи не было шансов против Двоеглазовой и Мозалева?
45:49 Мишина и Галлямов выиграли, потому что им помогли судьи?
51:14 объясняем, почему в победе Сарновского нет никакой сенсации
56:48 «Лучшая Алиса в мире прямо сейчас» (нет, это не про Лью)
1:01:15 японцы с золотом, китайцы – мимо подиума: делаем олимпийские прогнозы в парах
1:10:41 Сакамото, Лью или все-таки Петросян – кто выиграет золото у девушек?
1:21:21 Майя ставит на золото Кагиямы – и у нее даже есть аргументы
1:29:35 почему победа Чок и Бейтса будет более справедлива?
1:39:09 Ваня ждет командную бронзу от Франции. Серьезно
1:46:27 кого выгоднее менять США в команде – девушек, парней или танцоров?
