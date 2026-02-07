Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовано расписание первенства России по фигурному катанию.

С 5 по 7 февраля в Саранске пройдет первенство России по фигурному катанию.

Первенство России среди юниоров

Саранск

5 февраля, четверг

14:00 – девушки, короткая программа / результаты

17:10 – юноши, короткая программа / результаты

19:45 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

6 февраля, пятница

13:15 – девушки, произвольная программа / результаты

16:15 – юноши, произвольная программа / результаты

19:15 – пары, короткая программа / результаты

7 февраля, суббота

12:00 – танцы на льду, произвольный танец / результаты

14:40 – пары, произвольная программа / результаты

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.

Состав участников

Девушки : Виктория Стрельцова, Маргарита Базылюк, Арина Парсегова, Алена Принева, Диана Мильто, Арина Ореховская, Софья Смагина, София Сарновская, Агата Петрова, Елена Костылева, Елизавета Лабутина, Алиса Юрова, Агата Морозова, Лидия Плескачева, Майя Сарафанова, София Дзепка, Алиса Гориславская, Софья Федотова.

Юноши : Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Колесников, Александр Семков, Илья Неретин, Глеб Ковтун, Михаил Алексахин, Алдар Самбуев, Илья Мальков, Ильяс Халиуллин, Данил Колосков, Роман Хамзин, Макар Солодников, Арсений Федотов, Марк Лукин, Даниил Жолобов, Артем Федотов, Никита Малютин.

Пары : Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Кира Доможирова – Илья Вегера, Виктория Двинина – Виктор Потапов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Полина Сажина – Алексей Белкин, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский, Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко.

Танцы на льду : Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Анна Соболева – Матвей Чураков, Мария Фефелова – Артем Валов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Милана Жабина – Вениамин Башуров, Полина Жарова – Алексей Столяров, Евдокия Крючкова – Артем Мякишев.