Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовано расписание первенства России по фигурному катанию.

С 5 по 7 февраля в Саранске пройдет первенство России по фигурному катанию.

Первенство России среди юниоров

Саранск

5 февраля, четверг

14:00 – девушки, короткая программа / результаты

17:10 – юноши, короткая программа / результаты

19:45 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

6 февраля, пятница

13:15 – девушки, произвольная программа / результаты

16:15 – юноши, произвольная программа / результаты

19:15 – пары, короткая программа / результаты

7 февраля, суббота

12:00 – танцы на льду, произвольный танец / результаты

14:40 – пары, произвольная программа / результаты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.

Состав участников

Девушки: Виктория Стрельцова, Маргарита Базылюк, Арина Парсегова, Алена Принева, Диана Мильто, Арина Ореховская, Софья Смагина, София Сарновская, Агата Петрова, Елена Костылева, Елизавета Лабутина, Алиса Юрова, Агата Морозова, Лидия Плескачева, Майя Сарафанова, София Дзепка, Алиса Гориславская, Софья Федотова.

Юноши: Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Колесников, Александр Семков, Илья Неретин, Глеб Ковтун, Михаил Алексахин, Алдар Самбуев, Илья Мальков, Ильяс Халиуллин, Данил Колосков, Роман Хамзин, Макар Солодников, Арсений Федотов, Марк Лукин, Даниил Жолобов, Артем Федотов, Никита Малютин.

Пары: Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Кира Доможирова – Илья Вегера, Виктория Двинина – Виктор Потапов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Полина Сажина – Алексей Белкин, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский, Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко.

Танцы на льду: Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Анна Соболева – Матвей Чураков, Мария Фефелова – Артем Валов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Милана Жабина – Вениамин Башуров, Полина Жарова – Алексей Столяров, Евдокия Крючкова – Артем Мякишев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ждем выступления мамы Иры))
Ответ Kareglazaya
Ждем выступления мамы Иры))
Вне конкурса)))
Ответ Lala M
Вне конкурса)))
Ну, её выступления всегда на золотые медали😂
Лев-Арсений
Дзепка-и много-много девочек квадисток.
6 пар Тарасова (и все шесть-отвал башки), Касинсы, Вегера...не пойми, за кого больше болеть.
Народ, мы с вами очень счастливые люди, нас ждет наикрутейший турнир.
Судьи, поимейте совесть, дайте спокойно пить корвалол.
У девушек реально космический состав, в прыжковом плане круче Олимпиады, интрига сумасшедшая и пусть победит действительно сильнейший (без судейских фокусов) 🔥
Ответ Westmoreland
У девушек реально космический состав, в прыжковом плане круче Олимпиады, интрига сумасшедшая и пусть победит действительно сильнейший (без судейских фокусов) 🔥
Состав космический, а время поставили, как будто участницы с кубка Санта Клауса будут 😅 Непонятно, за что танцам такая честь, КП вечером, ПП в субботу 🙄
Ответ Juliajulia
Состав космический, а время поставили, как будто участницы с кубка Санта Клауса будут 😅 Непонятно, за что танцам такая честь, КП вечером, ПП в субботу 🙄
И 15 пар еще к тому же.
Хорошо, что параллельно ОИ. Наши юниоры круче очень многих на ОИ. А Аделию и Петра мы посмотрим.
Жарища будет. Жду больше чем ОИ.
О, Арина Парсегова будет и в одиночном и в парном, удачи девчушке! ❤
Юниорское первенство страны ожидаемо вызывает большой интерес со стороны болельщиков . А по технической оснащенности программ у одиночников и парников даже превосходит мировой юниорский уровень . Как хочется , чтобы российских юниоров уже в этом сезоне допустили до международных этапов ГП !
Ответ Elena Savanuk
Юниорское первенство страны ожидаемо вызывает большой интерес со стороны болельщиков . А по технической оснащенности программ у одиночников и парников даже превосходит мировой юниорский уровень . Как хочется , чтобы российских юниоров уже в этом сезоне допустили до международных этапов ГП !
И вот почему тогда ставить выступления сильных девушек на 2 час дня буднего дня? Кто это посмотреть вживую сможет? Почему не суббота/воскресенье?
Ответ Юрий Гаврилов
И вот почему тогда ставить выступления сильных девушек на 2 час дня буднего дня? Кто это посмотреть вживую сможет? Почему не суббота/воскресенье?
Представляете, а у кого-то в это время вечер)
Парсегова и там и там, крутая!
Ответ Кошка Матраскина
Парсегова и там и там, крутая!
Мечта Арины сбудется;) она же как то говорила, что мечтает и в парах и в одиночке на одних соревнованиях откатать
В парах будет очень интересно, абсолютно все крутые !!
Жду Арсения с его классными программами и новым прыжком) и Леву оба хороши по своему , пусть победит сильнейший!!
Среди девочек хочется увидеть Софию Дзепку с её красивым , воздушным катанием это очень завораживает.. Лидия тоже с интересными программами, в этом сезоне Маргарита совсем по другому катается , уже не совсем как юниорка, вообщем много хороших девочек у нас .Всем удачи !
Сарновская vs Костылева, несите чай с малинкой, будет жарко;)))
Ответ Lilia Sadykova
Сарновская vs Костылева, несите чай с малинкой, будет жарко;)))
Костылева - Дзепка и остальные, скорее. Шорт-трек против всех.
Ответ Lennuci
Костылева - Дзепка и остальные, скорее. Шорт-трек против всех.
А зря Базылюк не берёте, он себя покажет. Скорее Дзепка-Базылюк-Костылева.
