Бренд Bosco представил новую коллекцию «Золотое наследие» для спортсменов сборных России

Бренд Bosco представил новый дизайн формы для спортсменов сборных России.

Олимпийский комитет России и Bosco представили новую форму для спортсменов российских сборных. 

Коллекция получила название «Золотое наследие».

Ролик, в котором снялись фигурист Марк Кондратюк, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и другие спортсмены, опубликовал министр спорта России Михаил Дегтярев. 

«Мое поручение разработать дизайн формы для наших спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе уже в работе у лучших специалистов Мануфактур Боско.

Буквально неделю назад Олимпийский комитет России подписал с Мануфактурами соглашение о сотрудничестве. Этот бренд впервые стал единым официальным поставщиком экипировки для олимпийской и сборных команд России.

Наши спортсмены высоко оценили новую линейку Bosco. Именно эту коллекцию «Золотое наследие» мы презентовали президенту России Владимиру Владимировичу Путину в ноябре 2025 года на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре и получили одобрение главы государства.

В ней каждый может увидеть, как объединены мотивы Олимпиад в Лондоне, Ванкувере, Сочи и Москвы-80, а также образ Жар-Птицы. Важно отметить, что решение о возвращении Bosco выразили сами спортсмены», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?13236 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoстиль
logoСофья Великая
logoМихаил Дегтярев
logoБогдан Киселевич
BoscoSport
logoМарк Кондратюк
ОКР
Лучше, чем было. Хотя бы размер, плюс дизайн красивый.
Цыганское барокко. Ни стиля, ни эстетики, ни лаконичности
Ответ Shos
Цыганское барокко. Ни стиля, ни эстетики, ни лаконичности
я то оценил на хорошо, но с вами согласен - цыганщины много
Ответ Shos
Цыганское барокко. Ни стиля, ни эстетики, ни лаконичности
"Богато" же, вон.народу нравится
С золотыми акцентами перебор )
Ну вот, наконец то, а то Боско что-то булки расслабили в последние года. А эта форма симпатичная, по-любому будет пользоваться популярностью у покупателей.
Ничего нового. И стоило ради этого к Боско возвращаться?
Очень неплохо. Я бы даже сказал хорошо
Без слова мануфактуры было лучше
много золота , а так приятно смотрится.
Опять эти сочинские вайбы. Так-то неплохо, но хочется видеть уже что-то новое.
Не плохо очень даже. Хороший баланс золота, не перебор.
Ответ Daria Kurko
Не плохо очень даже. Хороший баланс золота, не перебор.
перебор перебор и ширина узора тоже перебор тяжеловато смотрится, но в принципе хорошо, но не более.
