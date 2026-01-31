Бренд Bosco представил новую коллекцию «Золотое наследие» для спортсменов сборных России

Бренд Bosco представил новый дизайн формы для спортсменов сборных России.

Олимпийский комитет России и Bosco представили новую форму для спортсменов российских сборных.

Коллекция получила название «Золотое наследие».

Ролик, в котором снялись фигурист Марк Кондратюк , олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и другие спортсмены, опубликовал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Мое поручение разработать дизайн формы для наших спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе уже в работе у лучших специалистов Мануфактур Боско.

Буквально неделю назад Олимпийский комитет России подписал с Мануфактурами соглашение о сотрудничестве. Этот бренд впервые стал единым официальным поставщиком экипировки для олимпийской и сборных команд России.

Наши спортсмены высоко оценили новую линейку Bosco. Именно эту коллекцию «Золотое наследие» мы презентовали президенту России Владимиру Владимировичу Путину в ноябре 2025 года на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре и получили одобрение главы государства.

В ней каждый может увидеть, как объединены мотивы Олимпиад в Лондоне, Ванкувере, Сочи и Москвы-80, а также образ Жар-Птицы. Важно отметить, что решение о возвращении Bosco выразили сами спортсмены», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Bosco снова оденет олимпийцев! Возвращение легенды