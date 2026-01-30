  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Валиева о дуэте с Кондратюком на прыжковом турнире: «Марк вывозит мою излишнюю эмоциональность, помогает. Он дает мне свободу – что можно ошибаться, ничего страшного не произойдет»
26

Валиева о дуэте с Кондратюком на прыжковом турнире: «Марк вывозит мою излишнюю эмоциональность, помогает. Он дает мне свободу – что можно ошибаться, ничего страшного не произойдет»

Валиева и Кондратюк высказались о своем дуэте на чемпионате России по прыжкам.

Фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк высказались о своем дуэте на чемпионате России по прыжкам в Москве.

31 января пройдет финал соревнований в дуэтах, а 1 февраля – финал личного турнира.

Кондратюк: Дуэт – это что-то новое, это интересно. Возможность попробовать свои силы, тем более мы периодически с ребятами из группы прыгаем параллельные прыжки. И вот появилась возможность показать это на публике.

Да, [Валиева] это «новый-старый» партнер. Мы прыгали прыжки на чемпионате Европы, на показательных мы прыгали четверные. Мы прыгали в Новогорске, когда были на мини-сборах. Что я могу сказать... У меня лучший дуэт! Будем стараться, будем работать.

Валиева: Марк вывозит все: вывозит мою излишнюю эмоциональность, помогает. И я думаю, что у нас хороший дуэт. Я стремлюсь за Марком, он все равно более подготовленный. Марк дает мне вот эту свободу: что ты можешь ошибаться, ничего страшного не произойдет.

Кондратюк: Я выхожу делать свою работу. Я Камиле даже в шутку выходил, что я в данном случае ведомый. Я буду делать все, что мне скажут и как мне скажут. Потому что я понимаю, что мне просто сейчас легче.

Валиева: Это просто вопрос подготовленности. Наверное, сейчас мне нужно больше концентрации, больше внутренних сил, чтобы с Марком попрыгать. А так, как говорил Марк, мы и на чемпионате Европы, и много на каких-то стартах все время совместно прыгали. Так что все супер.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12899 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
женское катание
logoсборная России
logoКамила Валиева
logoМарк Кондратюк
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же Марк человечный человек❤️ Он и на ОИ Камилу поддерживал как друг, и сейчас! Пусть у их дуэта все прыжки получатся🙏🏻
Ответ Jul__ver
Какой же Марк человечный человек❤️ Он и на ОИ Камилу поддерживал как друг, и сейчас! Пусть у их дуэта все прыжки получатся🙏🏻
он поддерживает в основном с последующим переходом поддерживаемых к Соколовской - так было с Трусовой, так случилось и с Валиевой
Да, Марк с его позитивом в этом случае лучшая поддержка и опора для Камилы:) Тем более, что он всю дорогу на её стороне.
С Марком в команде - всегда надежно. Он это доказал и на Олимпиаде, и на прошлом КПК.
Неужели Камила покажет четверной? Невероятно.
Фантастическая фигуристка
Ответ Anatiana
Неужели Камила покажет четверной? Невероятно. Фантастическая фигуристка
Бесспорно!
Ответ Anatiana
Неужели Камила покажет четверной? Невероятно. Фантастическая фигуристка
Пусть сначала покажет, а потом уже - фантастичная.
Люблю Марка за его характер и ум. Хорошо, что Камиле достался именно он. Желаю успехов всем дуэтам [всех уважаю], но чуточку больше Марку с Камилой❤️ А там уж как получится.
Марку спасибо! За его поддержку и понимание. Знает, что Камиле сейчас крайне тяжело. Отличный друг! А самой Камиле показать свой максимум и насладиться соревновательной атмосферой
Нет, не могу я совместить Ками и ТШС, не получается. Настолько инородно это выглядит...
Получился крутой спарринг на тренировках. Камилле повезло.
Марк как человек - просто шикарный парень. Но если Валиева вытащит свой 4т в паре - будет неприглядно смотреться. Уже показывали их тулупы. Валиева прыгает выше раза в два.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»
вчера, 20:52
Радионова о Малинине: «Это настоящий бриллиант в фигурном катании. Он уже вписал себя в историю»
вчера, 20:04
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
вчера, 19:47
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Трусова и Валиева без медалей, а будут ли они у Гуменника и Петросян на Олимпиаде?
вчера, 18:01
Александр Энберт: «Петросян и Гуменник могут бороться за тройку на ОИ. У мужчин только Малинин владеет таким же количеством четверных, как Петр»
вчера, 16:26
Алена Леонова: «Провалом для Петросян и Гуменника на Олимпиаде будет место не в тройке»
вчера, 16:20
Ирина Роднина: «На Олимпиаде много людей с российскими именами и фамилиями. Русский дух будет присутствовать в спортсменах других стран»
вчера, 15:13
Илья Малинин выложил фото со Снуп Доггом на Олимпиаде-2026 в Милане
вчера, 14:10Фото
Фигуристка Яметова о шоу в КНДР: «У меня мечта была увидеть Ким Чен Ына вживую»
вчера, 12:59
Вероника Яметова: «Предлагали перейти за ОАЭ. Некоторое время был диалог об этом, но затем история сошла на нет»
вчера, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что МОК попросил украинцев не протестовать против участия россиян в ОИ: «Значит, есть о чем переживать. МОК не говорит о чем-либо просто так»
2 февраля, 17:39
Леонова о Трусовой: «Удивительно, что она так быстро восстановила тройные прыжки. Хочу видеть ее на соревнованиях с четверными»
1 февраля, 13:29
Наталья Бестемьянова: «Выступление Мишиной и Галлямова производит огромное впечатление. Талант этой пары просто необыкновенный»
1 февраля, 13:16
Акопова и Рахманин будут знаменосцами сборной Армении на открытии Олимпиады
31 января, 17:19
Метелкина о паре с Берулавой: «Перед стартом показываем друг другу, что мы все можем, что верим друг в друга. Мы – команда, мы вместе»
29 января, 16:29
Илья Авербух: «Величайшего фигуриста в истории не существует. Время летит и творит новых чемпионов, новых героев»
28 января, 12:43
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Рекомендуем