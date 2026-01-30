Валиева о дуэте с Кондратюком на прыжковом турнире: «Марк вывозит мою излишнюю эмоциональность, помогает. Он дает мне свободу – что можно ошибаться, ничего страшного не произойдет»
Фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк высказались о своем дуэте на чемпионате России по прыжкам в Москве.
31 января пройдет финал соревнований в дуэтах, а 1 февраля – финал личного турнира.
Кондратюк: Дуэт – это что-то новое, это интересно. Возможность попробовать свои силы, тем более мы периодически с ребятами из группы прыгаем параллельные прыжки. И вот появилась возможность показать это на публике.
Да, [Валиева] это «новый-старый» партнер. Мы прыгали прыжки на чемпионате Европы, на показательных мы прыгали четверные. Мы прыгали в Новогорске, когда были на мини-сборах. Что я могу сказать... У меня лучший дуэт! Будем стараться, будем работать.
Валиева: Марк вывозит все: вывозит мою излишнюю эмоциональность, помогает. И я думаю, что у нас хороший дуэт. Я стремлюсь за Марком, он все равно более подготовленный. Марк дает мне вот эту свободу: что ты можешь ошибаться, ничего страшного не произойдет.
Кондратюк: Я выхожу делать свою работу. Я Камиле даже в шутку выходил, что я в данном случае ведомый. Я буду делать все, что мне скажут и как мне скажут. Потому что я понимаю, что мне просто сейчас легче.
Валиева: Это просто вопрос подготовленности. Наверное, сейчас мне нужно больше концентрации, больше внутренних сил, чтобы с Марком попрыгать. А так, как говорил Марк, мы и на чемпионате Европы, и много на каких-то стартах все время совместно прыгали. Так что все супер.
