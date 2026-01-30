71

Замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов: «Впервые с 2000 года пропущу Олимпийские игры, так как МОК отказал в аккредитации»

Журналист Василий Конов сообщил, что пропустит Олимпиаду впервые с 2000 года.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказал ему в аккредитации на зимние Игры-2026 в Италии.

«Впервые с 2000 года пропущу Олимпийские игры, так как МОК отказал в аккредитации. Международный паралимпийский комитет (МПК), к слову, аккредитацию одобрил», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12899 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Василия Конова
logoОлимпиада-2026
logoВасилий Конов
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же мы тебе сочувствуем, слов нет
Ответ Ognen Karic
Как же мы тебе сочувствуем, слов нет
У меня есть парочка, но их цензура не пропустит.
Ответ Jauhojarvinousiainen
У меня есть парочка, но их цензура не пропустит.
«А есть новые матерные слова? А то старые уже не могут адекватно охарактеризовать ситуацию» (с)
И это прекрасно. Раз государственные чиновники говорят, что нам не нужно смотреть ОИ, то и сотруднику госканала делать там нечего.
Бедняга, пора в Казахстане делать спортивный канал с фильмами Сигала 😀
Ответ OopsIDidItAgain
Бедняга, пора в Казахстане делать спортивный канал с фильмами Сигала 😀
Нене, рахмет, но мы как-нибудь сами разберемся, без этих всяких тинатин)))
Так ведь можно за свой счет как турист.
Ответ Вероника_1116613485
Так ведь можно за свой счет как турист.
Уверен, что для Конова это звучит как оскорбление)))
Вопрос зачем вы там? У вас не трансляций, нет спортсменов? Зачем тратить гос бабло...
Ответ Bibigonoff
Вопрос зачем вы там? У вас не трансляций, нет спортсменов? Зачем тратить гос бабло...
Испанскую лигу показывают... это стоит госфинансирования)
Фамилию много раз слышал. То что он попустит ОИ как-то по хрену.
Ездил на халяву, а теперь грущу,
потому что Игры эти пропущу..
Олимпиада понесла невосполнимую потерю
А что там делать заместителю генерального продюсера «Матч ТВ»? Едет всего 13 спортсменов, ОИ будет освещать другой канал. Поэтому смело езжайте на Паралипиаду, и это наверное будет правильным.
Я ни разу не был на ОИ, и ничего — живу как-то :)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренеры и сервисмены поедут с российскими горнолыжниками на Олимпиаду-2026 в Италию
30 января, 10:38
Роман Ротенберг: «Лучше смотреть Олимпиаду, чем задавать вопросы искусственному интеллекту. Мы должны изучать мировые стандарты и работу в разных странах»
30 января, 10:30
Дмитрий Васильев: «Коростелеву будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами»
30 января, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»
вчера, 20:52
Радионова о Малинине: «Это настоящий бриллиант в фигурном катании. Он уже вписал себя в историю»
вчера, 20:04
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
вчера, 19:47
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Трусова и Валиева без медалей, а будут ли они у Гуменника и Петросян на Олимпиаде?
вчера, 18:01
Александр Энберт: «Петросян и Гуменник могут бороться за тройку на ОИ. У мужчин только Малинин владеет таким же количеством четверных, как Петр»
вчера, 16:26
Алена Леонова: «Провалом для Петросян и Гуменника на Олимпиаде будет место не в тройке»
вчера, 16:20
Ирина Роднина: «На Олимпиаде много людей с российскими именами и фамилиями. Русский дух будет присутствовать в спортсменах других стран»
вчера, 15:13
Илья Малинин выложил фото со Снуп Доггом на Олимпиаде-2026 в Милане
вчера, 14:10Фото
Фигуристка Яметова о шоу в КНДР: «У меня мечта была увидеть Ким Чен Ына вживую»
вчера, 12:59
Вероника Яметова: «Предлагали перейти за ОАЭ. Некоторое время был диалог об этом, но затем история сошла на нет»
вчера, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что МОК попросил украинцев не протестовать против участия россиян в ОИ: «Значит, есть о чем переживать. МОК не говорит о чем-либо просто так»
2 февраля, 17:39
Леонова о Трусовой: «Удивительно, что она так быстро восстановила тройные прыжки. Хочу видеть ее на соревнованиях с четверными»
1 февраля, 13:29
Наталья Бестемьянова: «Выступление Мишиной и Галлямова производит огромное впечатление. Талант этой пары просто необыкновенный»
1 февраля, 13:16
Акопова и Рахманин будут знаменосцами сборной Армении на открытии Олимпиады
31 января, 17:19
Метелкина о паре с Берулавой: «Перед стартом показываем друг другу, что мы все можем, что верим друг в друга. Мы – команда, мы вместе»
29 января, 16:29
Илья Авербух: «Величайшего фигуриста в истории не существует. Время летит и творит новых чемпионов, новых героев»
28 января, 12:43
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Рекомендуем