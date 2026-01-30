Замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов: «Впервые с 2000 года пропущу Олимпийские игры, так как МОК отказал в аккредитации»

Журналист Василий Конов сообщил, что пропустит Олимпиаду впервые с 2000 года.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказал ему в аккредитации на зимние Игры-2026 в Италии.

«Впервые с 2000 года пропущу Олимпийские игры, так как МОК отказал в аккредитации. Международный паралимпийский комитет (МПК), к слову, аккредитацию одобрил», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.