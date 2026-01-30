  • Спортс
  • «За 10 лет мы все здорово прибавили. Если у тебя все одинаково, значит, ты в великом застое». Роднина об изменениях в жизни с 2016-го
18

Роднина считает, что без изменений в жизни наступает «великий застой».

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос, как изменилась ее жизнь за последние 10 лет.

– Сейчас 2026 год называют новым 2016-м и сравнивают с ним. Как за эти 10 лет поменялась ваша жизнь?

– За это время у меня было много работы. С каждой новой программой, делом или планом меняется часть твоей деятельности, окружение людей. Работа же это не просто галочка или просто какой-то результат. Это то окружение людей, с которым ты к этому результату идешь.

– Есть ли что-то, чего вам из 2016 года не хватает?

– У меня как-то одна задача – я назад не оглядываюсь. Куда полезнее смотреть вперед. Отличия этого времени по сравнению с тем? Оно настолько разное, как и каждый год. Если у тебя все одинаково, значит, ты в великом застое. У нас так все стремятся к брежневскому застою. Кто не жил в это время, почему-то вздыхает, а кто жил – мы совсем не вздыхаем.

Мне кажется, за эти 10 лет мы все здорово прибавили. Что-то изменилось, появились новые знания и задачи – ничто не стоит на месте, – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
иномарка вазовская добавила в стоимости X2,5 , ипотека от пары процентов стала за 20%. Рост конечно есть)
Ответ Streetbor
иномарка вазовская добавила в стоимости X2,5 , ипотека от пары процентов стала за 20%. Рост конечно есть)
Ты путаешь застой и отстой)
Уровень благосостояния депутатов растëт и прибавляет, в отличие от уровня жизни 99 % населения России.
Пока все где-то там в застое
Ирина в Думе, дело непростое..
Когда у тебя в кармане хорошо шуршит и "большая подушка", то само собой думаешь наперед, в какие дубая сгонять, какой ресторан мы еще не обошли, правда ведь?
Да,конечно,казнокрадов,взяточников и воров из числа чиновников,в разы стало больше. Читать даже страшно о том, как они близки к власти и сколько кг наград имеют те,кто сейчас в тюрьме или под следствием. Ирина Константиновна,наверное,пропускает такие новости.
Вы-то точно прибавили себе
У меня как-то одна задача – я назад не оглядываюсь
Ну это понятно. Натворили делов, а кто?! Мы не оглядываемся и за сделанное не отвечаем. Удобно...
Я бы предпочла застой)
Я еще в СССР научилась говорить общими фразами, правда, тогда достижения выдавали в %, а сейчас просто в стремлении. А еще называть себя МЫ.
Похоже, что цены в буфете Думы в великом застое.
Ответ Железная Леди
Я еще в СССР научилась говорить общими фразами, правда, тогда достижения выдавали в %, а сейчас просто в стремлении. А еще называть себя МЫ. Похоже, что цены в буфете Думы в великом застое.
Ого) А говорят у Загитовой фанаты бабки 😂
Оказывается наоборот. Без обид🤗
Ответ Tante Ellen
Ого) А говорят у Загитовой фанаты бабки 😂 Оказывается наоборот. Без обид🤗
Вы ничего не путаете? Какая связь Родниной с Загитовой . Вы осмысленно читать умеете? Без обид. Или вам обязательно надо кавычки поставит? Или в смайликах мысли рисовать? Без обид, просто ответила.
Когда главврачом был дурак, прикативший на танке, кувыркались каждый год. А при больном, прикатившем в кабинет главврача на мешке с сахаром, просто медленно ползём в шоколаде!!! )))
Рекомендуем