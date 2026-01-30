«За 10 лет мы все здорово прибавили. Если у тебя все одинаково, значит, ты в великом застое». Роднина об изменениях в жизни с 2016-го

Роднина считает, что без изменений в жизни наступает «великий застой».

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос, как изменилась ее жизнь за последние 10 лет.

– Сейчас 2026 год называют новым 2016-м и сравнивают с ним. Как за эти 10 лет поменялась ваша жизнь?

– За это время у меня было много работы. С каждой новой программой, делом или планом меняется часть твоей деятельности, окружение людей. Работа же это не просто галочка или просто какой-то результат. Это то окружение людей, с которым ты к этому результату идешь.

– Есть ли что-то, чего вам из 2016 года не хватает?

– У меня как-то одна задача – я назад не оглядываюсь. Куда полезнее смотреть вперед. Отличия этого времени по сравнению с тем? Оно настолько разное, как и каждый год. Если у тебя все одинаково, значит, ты в великом застое. У нас так все стремятся к брежневскому застою. Кто не жил в это время, почему-то вздыхает, а кто жил – мы совсем не вздыхаем.

Мне кажется, за эти 10 лет мы все здорово прибавили. Что-то изменилось, появились новые знания и задачи – ничто не стоит на месте, – сказала Роднина.