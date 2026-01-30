  • Спортс
  • Татьяна Тарасова: «Я очень рада, что Валиева так быстро восстанавливается. Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую»
17

Татьяна Тарасова: «Я очень рада, что Валиева так быстро восстанавливается. Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую»

Тарасова отметила быстрое восстановление формы фигуристки Валиевой.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что фигуристка Камила Валиева быстро восстанавливает форму.

31 января и 1 февраля Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам в Москве. Ранее спортсменка исполнила на тренировке четверной тулуп и каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

«Уже завтра стартует чемпионат России по прыжкам. Камила туда заявилась. Мы все увидим ее там и тогда порадуемся за нее. Я очень рада, что Камила так быстро восстанавливается. Ну, она же не сидела дома на диване. Камила все время работала, каталась у Тани Навки очень долго. Я очень рада за нее.

Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую. А как же? Желаю Камиле наконец выйти на большой лед. И нам всем желаю увидеть ее и получить удовольствие», – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoКамила Валиева
logoТатьяна Тарасова
женское катание
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoсборная России
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ками стоит того, чтобы всӗ бросить и смотреть вживую. Удачи и успеха!
Я знаю - ты можешь
Я верю - у тебя получиться
____________________________
Ками, чемпионка !!! (болею на разрыв аорты)
Я знаю - ты можешь Я верю - у тебя получиться ____________________________ Ками, чемпионка !!! (болею на разрыв аорты)
Не надо на разрыв. Камила ещё на "Русском вызове" будет участвовать, там за неё тоже нужно будет "болеть". Оставайтесь здоровенькой.
Одно дело прыгнуть прыжок на тренировке вне программы и другое дело на соревнованиях в программе. Но начало уже положено и это хорошо.
Одно дело прыгнуть прыжок на тренировке вне программы и другое дело на соревнованиях в программе. Но начало уже положено и это хорошо.
Прыжковый турнир, какая программа ?
Одно дело прыгнуть прыжок на тренировке вне программы и другое дело на соревнованиях в программе. Но начало уже положено и это хорошо.
Приар из всех утюгов пошел по полной.
Удачи Ками...
Как Шурик справится с очередным поражением от элегантной Валиевой?
А сегодня же жеребьёвка турнира должна пройти. Нам, наверное, не покажут...
