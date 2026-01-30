Татьяна Тарасова: «Я очень рада, что Валиева так быстро восстанавливается. Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую»

Тарасова отметила быстрое восстановление формы фигуристки Валиевой.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что фигуристка Камила Валиева быстро восстанавливает форму.

31 января и 1 февраля Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам в Москве. Ранее спортсменка исполнила на тренировке четверной тулуп и каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

«Уже завтра стартует чемпионат России по прыжкам. Камила туда заявилась. Мы все увидим ее там и тогда порадуемся за нее. Я очень рада, что Камила так быстро восстанавливается. Ну, она же не сидела дома на диване. Камила все время работала, каталась у Тани Навки очень долго. Я очень рада за нее.

Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую. А как же? Желаю Камиле наконец выйти на большой лед. И нам всем желаю увидеть ее и получить удовольствие», – сказала Тарасова.