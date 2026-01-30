  • Спортс
  • Максим Наумов о родителях, погибших в авиакатастрофе: «Трудно поверить, что прошел уже год. Мама и Папа, я люблю вас и скучаю по вам всем сердцем»
Максим Наумов о родителях, погибших в авиакатастрофе: «Трудно поверить, что прошел уже год. Мама и Папа, я люблю вас и скучаю по вам всем сердцем»

Фигурист Наумов рассказал, что скучает по родителям, погибшим в авиакатастрофе.

Американский фигурист Максим Наумов поделился воспоминаниями о родителях, погибших в авиакатастрофе.

29 января 2025 года в Вашингтоне разбился самолет, на борту которого находились Вадим Наумов и Евгения Шишкова – чемпионы мира в парном катании 1994 года.

«Трудно поверить, что прошел уже целый год. Самый сложный год в моей жизни. До сих пор бывает, что я просыпаюсь и просто задаюсь вопросами. Почему? Как все это могло случиться? Из-за чего? Почему их забрали у меня так рано?

К сожалению, вопросов всегда больше, чем ответов. Но несмотря ни на что, я собираюсь, надеваю пальто и выхожу из дома. Каждый. Божий. День. Потому что у меня есть дело. И я сразу же вспоминаю о цели, которую мы поставили перед собой, когда мне было 5 лет. Вместе. Как семья. Теперь, 19 лет спустя, мы здесь. Мы сделали это.

Мама и Папа, я люблю вас и скучаю по вам всем сердцем. Вы вдвоем всегда были моими супергероями. И теперь вы летаете надо мной и оберегаете меня. Я молюсь, чтобы вы обрели покой. Да благословит Господь ваши души», – написал 24-летний Максим в соцсети.

В январе 2026-го фигурист стал бронзовым призером чемпионата США и отобрался в сборную на Олимпиаду-2026.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Максима Наумова
Невосполнимая потеря. В любом возрасте, при любых обстоятельствах. Максиму искреннее сочувствие и поддержка. Светлая память родителям. И удачи на Олимпиаде.
Максим молодец что продолжает и отобрался в Милан. Жаль, что без родителей.
Искренние соболезнования. Какая судьба у парня, как рано ушли родители!
Я не знаю откуда он берёт силы дальше жить, молодец, удачи на ОИ!
Очень трогательно! Светлая память родителям Максима.Только время способно притупить эту боль....
Искренне соболезную... 🙏🙏🙏
Слезы наворачиваются, когда читаешь это и вспоминаешь Максима с фото родителей в КиКе. Даже представить страшно, что творится у него на душе весь этот год... И какой же он нереально сильный, настоящий мужчина, который смог найти силы идти дальше за своей мечтой, продолжать за себя и за них. Удачи ему на ОИ! Искренне буду переживать за него.
Максим смог добиться цели, поставленной два десятилетия назад его дружной семьей , отобравшись на олимпиаду ! Достойный продолжатель фигурно-катательной династии Наумовых !
Я на спортс не плакать захожу вообще-то
Хорошо, что нашлись люди поддерживающие в столь сложной жизненной ситуации!
