Максим Наумов о родителях, погибших в авиакатастрофе: «Трудно поверить, что прошел уже год. Мама и Папа, я люблю вас и скучаю по вам всем сердцем»

Американский фигурист Максим Наумов поделился воспоминаниями о родителях, погибших в авиакатастрофе.

29 января 2025 года в Вашингтоне разбился самолет, на борту которого находились Вадим Наумов и Евгения Шишкова – чемпионы мира в парном катании 1994 года.

«Трудно поверить, что прошел уже целый год. Самый сложный год в моей жизни. До сих пор бывает, что я просыпаюсь и просто задаюсь вопросами. Почему? Как все это могло случиться? Из-за чего? Почему их забрали у меня так рано?

К сожалению, вопросов всегда больше, чем ответов. Но несмотря ни на что, я собираюсь, надеваю пальто и выхожу из дома. Каждый. Божий. День. Потому что у меня есть дело. И я сразу же вспоминаю о цели, которую мы поставили перед собой, когда мне было 5 лет. Вместе. Как семья. Теперь, 19 лет спустя, мы здесь. Мы сделали это.

Мама и Папа, я люблю вас и скучаю по вам всем сердцем. Вы вдвоем всегда были моими супергероями. И теперь вы летаете надо мной и оберегаете меня. Я молюсь, чтобы вы обрели покой. Да благословит Господь ваши души», – написал 24-летний Максим в соцсети.

В январе 2026-го фигурист стал бронзовым призером чемпионата США и отобрался в сборную на Олимпиаду-2026.