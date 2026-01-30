42

Алексей Железняков: «Петросян – фаворит на золото Олимпиады, но зависит, как отсудят»

Хореограф Железняков назвал фигуристку Петросян фаворитом на золото Олимпиады.

Хореограф Алексей Железняков считает, что чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян будет фаворитом в борьбе за золото Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Конечно, посмотрю Олимпийские игры, потому что там выступят наши спортсмены. Буду болеть за Петра Гуменника и Аделию Петросян. Буду болеть за всех российских спортсменов, не только в фигурном катании.

Шансы на медаль? Лед скользкий, все зависит от характера спортсменов. Надо, чтобы удача и фарт сопутствовали. Аделия – фаворит на золото, но зависит, как отсудят. Нельзя допускать ни одной малейшей ошибки, надо выступить блестяще, чтобы судьи ничего не смогли сказать», – сказал Железняков.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.

Россия на Олимпиаде-2026: так мало наших не было никогда

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
На этих ОИ нет явной фаворитки в женской одиночке. Есть группа очевидных претенденток на пьедестал (Каори, Ами, Аделия, Алиса, Эмбер, Чиба), но "группа фавориток" - кто-то не очень звучит. Любая из этой шестерки может как попасть на пьедестал, так и улететь за пределы тройки. И есть еще вторая группа - Петрыкина, Изабо, Луна, кореянки - от них тоже можно ждать сюрприза. В общем, претенденток толпа)) Наверняка кто-то выдаст прокаты жизни, а кто-то провалится. Очень интригующий турнир нас ждет.
В этом году у девушек нет очевидной фаворитки, увы. Сразу несколько человек имеют хорошие шансы на победу.
Ну а Аделии - чистых прокатов!
вот зачем он это говорит? зависит не от того, как отсудят, а от того в какой форме будет Аделия - прежде всего психологической
вот зачем он это говорит? зависит не от того, как отсудят, а от того в какой форме будет Аделия - прежде всего психологической
И как отсудят тоже
И как отсудят тоже
почти уверен, что отсудят ее нормально - судя по тому, как ее отсудили отборочный турнир, и не забывайте, что Этери туда регулярно неслучайно ездит и поддерживает отношения со всеми боссами, тренерскими мафиями и судьями
В списке лучших результатов этого сезона Аделия на 11-м месте, если не учитывать юниорку Шимаду. Конечно, это не означает, что она на ОИ будет вне десятки, но фаворитом на победу она объективно не является. И крайне глупо сейчас взваливать на Аделию завышенные ожидания такими высказываниями. Вдвойне глупо, что это делает представитель ее тренерского штаба.
В списке лучших результатов этого сезона Аделия на 11-м месте, если не учитывать юниорку Шимаду. Конечно, это не означает, что она на ОИ будет вне десятки, но фаворитом на победу она объективно не является. И крайне глупо сейчас взваливать на Аделию завышенные ожидания такими высказываниями. Вдвойне глупо, что это делает представитель ее тренерского штаба.
согласна, глупо
Железяка, ну ты- то хоть отстань от нее. Как выступит, так и хорошо
Железяка, ну ты- то хоть отстань от нее. Как выступит, так и хорошо
Если учесть, что к фигурному катанию этот товарищ имеет весьма опосредованное отношение, непонятно, зачем его вообще спрашивать.
Если учесть, что к фигурному катанию этот товарищ имеет весьма опосредованное отношение, непонятно, зачем его вообще спрашивать.
Проверьте список его учениц
Скажем так - хочется просто пожелать Аделии сделать все задуманное чисто , выдать лучшие прокаты в своей карьере на разрыв , чтобы весь зал встал !!! Если все так будет , и справедливо все оценят то она должна быть в тройке точно ...Я желаю ей просто без нервов , отбросив все сомнения и тревожность откатать ..я надеюсь, что она будет чувствовать нашу поддержку !
А можно просто помолчать?? Сколько уже было таких фавориток, неужели ничему не учимся((
На прошлой Олимпиаде была не просто фаворитка - там уже медаль висела на шее Камилы. И все знают, чем это закончилось. Поэтому, я бы лучше помолчала. Лучше пусть сюрприз будет и для конкуренток, и для болельщиков!
Фаворит, не фаворит.... Кататься нужно чисто
Ну сколько можно про золото говорить... (
