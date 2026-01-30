Алексей Железняков: «Петросян – фаворит на золото Олимпиады, но зависит, как отсудят»
Хореограф Железняков назвал фигуристку Петросян фаворитом на золото Олимпиады.
Хореограф Алексей Железняков считает, что чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян будет фаворитом в борьбе за золото Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Конечно, посмотрю Олимпийские игры, потому что там выступят наши спортсмены. Буду болеть за Петра Гуменника и Аделию Петросян. Буду болеть за всех российских спортсменов, не только в фигурном катании.
Шансы на медаль? Лед скользкий, все зависит от характера спортсменов. Надо, чтобы удача и фарт сопутствовали. Аделия – фаворит на золото, но зависит, как отсудят. Нельзя допускать ни одной малейшей ошибки, надо выступить блестяще, чтобы судьи ничего не смогли сказать», – сказал Железняков.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Ну а Аделии - чистых прокатов!