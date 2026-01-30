  • Спортс
  «Лично у меня нет цели выиграть. Не знаю, как у Ивана». Трусова о «Ледниковом периоде», где она катается в паре с актером Жвакиным
«Лично у меня нет цели выиграть. Не знаю, как у Ивана». Трусова о «Ледниковом периоде», где она катается в паре с актером Жвакиным

Трусова ответила, что не стремится победить в «Ледниковом периоде».

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова и актер Иван Жвакин признались, что не ставят больших целей в проекте «Ледниковый период», где они выступают в паре.

Премьера нового сезона шоу состоялась 24 января. Трусова и Жвакин получили от жюри оценки 5,88 за технику и 5,94 за артистизм – по сумме баллов они опережают только Алену Косторную и Никиту Ушнева.

– Есть цель выиграть в проекте?

Трусова: Лично у меня нет, не знаю, как у Ивана.

Жвакин: Я здесь гость в этой сфере, просто получаю удовольствие.

Партнер Трусовой по «Ледниковому периоду» Жвакин: «За две недели Саша была два дня, у нас очень мало накатки. Не представляете, в каком я стрессе»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
С таким отношением Саше не надо было участвовать в проекте,партнёра жаль
Ответ Призрачный триксель
С таким отношением Саше не надо было участвовать в проекте,партнёра жаль
Жаль тех , кто серьезно обсуждает ЛП . 🤣
Ответ Призрачный триксель
С таким отношением Саше не надо было участвовать в проекте,партнёра жаль
Великолепная Саша была вчера, просто бомбическая! Голливуд рыдает, жюри довольно, зрители в восторге! Красота неописуемая, девушка-огонь!
Как она все успевает и делает первоклассно - загадка сия великая есть.) Удачи и вдохновения нашей красавице Саше и ее партнеру!
что-то я не улавливаю причину, по которой Саша демонстративно обиделась на весь мир. Партнёр и окружающие перестали восхищаться тем, что она первая в мире мать и восстановила тройные? Её заставили идти в несколько проектов одновременно? Её рожать заставляли? Может, замуж насильно выдали? Вроде бы сама ко всему этому пришла. А теперь дуется на любой вопрос как мыши на крупу.
ну с Иваном можно и поговорить хотя бы раз в недельку. Да уж, звезда. Даже сочувствую ему. Тяжело, когда в команде результат интересует только одного человека
Ну вот как за нее болеть?
И в сотый раз хочется спросить, зачем ТШТ ее взяли обратно?
Она с таким самомнением всех отодвинет на задний план, и сама ничего не достигнет, и другим не даст. А не достигнет, потому что ничего в ее голове не меняется, так и осталась капризной, высокомерной и хамоватой.
Ответ nina1212
Ну вот как за нее болеть? И в сотый раз хочется спросить, зачем ТШТ ее взяли обратно? Она с таким самомнением всех отодвинет на задний план, и сама ничего не достигнет, и другим не даст. А не достигнет, потому что ничего в ее голове не меняется, так и осталась капризной, высокомерной и хамоватой.
Тутберидзе ее взяла в противовес Валиевой что тут непонятного то
Ответ nina1212
Ну вот как за нее болеть? И в сотый раз хочется спросить, зачем ТШТ ее взяли обратно? Она с таким самомнением всех отодвинет на задний план, и сама ничего не достигнет, и другим не даст. А не достигнет, потому что ничего в ее голове не меняется, так и осталась капризной, высокомерной и хамоватой.
Удивительно, но ЭГ как-то к ней всегда глубинно добродушно относилась: ну уж какая есть)
Это вот хороший пример того, почему никогда не возникало желание за неё болеть. Она со всеми ведёт себя так, будто одолжение своим присутствием делает. Снисходит временами до черни.
Характер - это судьба. Характеры ТЩК - это матрица, которая будет постоянно воспроизводится в их жизни.

Есть Аня Щербакова, которая нацелена на работу и умеет выстраивать отношения, способна извлекать максимум из предложенных (не всегда благоприятных) обстоятельств. Никогда не подведёт тех, кто в неё верит, будет идти до конца. Пустых обещаний и надежд давать не будет, ибо дорожит своим славным именем в спорте.
Есть Саша Трусова, для которой в мире есть только она и все остальные, и эти остальные должны под неё прогибаться. Саша уже даже не за двумя зайцами гонится (чемпионат по прыжкам и Ледниковый период), там на горизонте третий, самый жирный заяц - шоу Тутберидзе и Плющенко. Результаты такой гонки уже известны из фольклора.
Есть Алёна Косторная, которая может выдать шедевр, а может в любую минуту взорваться и тогда - аля улю гони гусей.
Если мы хотим узнать, изменились ли знаменитые фигуристки, то ответ очевиден уже по первым выпускам Ледникового периода: нет, не изменились.
Ответ Андрей Артемов
Характер - это судьба. Характеры ТЩК - это матрица, которая будет постоянно воспроизводится в их жизни. Есть Аня Щербакова, которая нацелена на работу и умеет выстраивать отношения, способна извлекать максимум из предложенных (не всегда благоприятных) обстоятельств. Никогда не подведёт тех, кто в неё верит, будет идти до конца. Пустых обещаний и надежд давать не будет, ибо дорожит своим славным именем в спорте. Есть Саша Трусова, для которой в мире есть только она и все остальные, и эти остальные должны под неё прогибаться. Саша уже даже не за двумя зайцами гонится (чемпионат по прыжкам и Ледниковый период), там на горизонте третий, самый жирный заяц - шоу Тутберидзе и Плющенко. Результаты такой гонки уже известны из фольклора. Есть Алёна Косторная, которая может выдать шедевр, а может в любую минуту взорваться и тогда - аля улю гони гусей. Если мы хотим узнать, изменились ли знаменитые фигуристки, то ответ очевиден уже по первым выпускам Ледникового периода: нет, не изменились.
Какие вопросы к Алёне на данный момент?
Ответ Андрей Артемов
Характер - это судьба. Характеры ТЩК - это матрица, которая будет постоянно воспроизводится в их жизни. Есть Аня Щербакова, которая нацелена на работу и умеет выстраивать отношения, способна извлекать максимум из предложенных (не всегда благоприятных) обстоятельств. Никогда не подведёт тех, кто в неё верит, будет идти до конца. Пустых обещаний и надежд давать не будет, ибо дорожит своим славным именем в спорте. Есть Саша Трусова, для которой в мире есть только она и все остальные, и эти остальные должны под неё прогибаться. Саша уже даже не за двумя зайцами гонится (чемпионат по прыжкам и Ледниковый период), там на горизонте третий, самый жирный заяц - шоу Тутберидзе и Плющенко. Результаты такой гонки уже известны из фольклора. Есть Алёна Косторная, которая может выдать шедевр, а может в любую минуту взорваться и тогда - аля улю гони гусей. Если мы хотим узнать, изменились ли знаменитые фигуристки, то ответ очевиден уже по первым выпускам Ледникового периода: нет, не изменились.
Шоу Тутберидзе и шоу Плющенко - это два разных зайца))
То есть Саша откровенно сказала, что ей фиолетово на ЛП. Ну так ей деньги платят всё таки, а тут такое отношение к работе. Ну если оргов всё устраивает, то ок. Хотя могли бы пригласить кого то более замотивированного.
На отвались, если не сказать грубее, в этом вся Трусова. Мерзкий персонаж. И это заявляет публично. Дубаи вместо занятий... Зато возвращается типа. Да врет в очередной раз. Тот же прыжковый тоже только для того, чтобы с семейкой перед камерами посветиться...
Ответ 3a_3eHuT
На отвались, если не сказать грубее, в этом вся Трусова. Мерзкий персонаж. И это заявляет публично. Дубаи вместо занятий... Зато возвращается типа. Да врет в очередной раз. Тот же прыжковый тоже только для того, чтобы с семейкой перед камерами посветиться...
Сольется сразу, как поиграет Захаровой, Нелюбовой, Дзепке, Двоеглазовой. Какой-то план у нее есть. Либо выйти на межнар в обход других девочек, через отдельную калитку. Либо надеется, что её нагрибуют до такой степени, что всех так обойдет
Ответ Jessi
Сольется сразу, как поиграет Захаровой, Нелюбовой, Дзепке, Двоеглазовой. Какой-то план у нее есть. Либо выйти на межнар в обход других девочек, через отдельную калитку. Либо надеется, что её нагрибуют до такой степени, что всех так обойдет
Если допустят то может выйти на гранпри международное думаю это ее цель ну и открытые прокаты, если нет то не думаю что будет у нас выступать
Как-то обидно за Ивана, причём по нему видно, что искренне за всё переживает
Ответ Лутц-Ритт
Как-то обидно за Ивана, причём по нему видно, что искренне за всё переживает
Возможно и Иван не бредит победой, но просто старается ответственно делать свою работу, за которую получает деньги. Для меня это показатель порядочности. И да, Вы правы, за него действительно обидно, с партнершей ему здесь не повезло.
Ответ Elenavasilevna
Возможно и Иван не бредит победой, но просто старается ответственно делать свою работу, за которую получает деньги. Для меня это показатель порядочности. И да, Вы правы, за него действительно обидно, с партнершей ему здесь не повезло.
ну он наверное смотрит на другие пары, как там все вовлечены в процесс, стараются, а у него вот так... мне бы тоже было обидно
"Лично у меня нет цели выиграть, моя цель здесь - заработать нахаляву,"- AT.
Ответ Lennuci
"Лично у меня нет цели выиграть, моя цель здесь - заработать нахаляву,"- AT.
А готов ли Иван терпеть и позориться? Но Саше его мнение вряд ли интересно.
Рекомендуем