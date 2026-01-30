«Лично у меня нет цели выиграть. Не знаю, как у Ивана». Трусова о «Ледниковом периоде», где она катается в паре с актером Жвакиным

Трусова ответила, что не стремится победить в «Ледниковом периоде».

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова и актер Иван Жвакин признались, что не ставят больших целей в проекте «Ледниковый период», где они выступают в паре.

Премьера нового сезона шоу состоялась 24 января. Трусова и Жвакин получили от жюри оценки 5,88 за технику и 5,94 за артистизм – по сумме баллов они опережают только Алену Косторную и Никиту Ушнева.

– Есть цель выиграть в проекте?

Трусова : Лично у меня нет, не знаю, как у Ивана.

Жвакин : Я здесь гость в этой сфере, просто получаю удовольствие.

