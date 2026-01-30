«Лично у меня нет цели выиграть. Не знаю, как у Ивана». Трусова о «Ледниковом периоде», где она катается в паре с актером Жвакиным
Трусова ответила, что не стремится победить в «Ледниковом периоде».
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова и актер Иван Жвакин признались, что не ставят больших целей в проекте «Ледниковый период», где они выступают в паре.
Премьера нового сезона шоу состоялась 24 января. Трусова и Жвакин получили от жюри оценки 5,88 за технику и 5,94 за артистизм – по сумме баллов они опережают только Алену Косторную и Никиту Ушнева.
– Есть цель выиграть в проекте?
Трусова: Лично у меня нет, не знаю, как у Ивана.
Жвакин: Я здесь гость в этой сфере, просто получаю удовольствие.
Партнер Трусовой по «Ледниковому периоду» Жвакин: «За две недели Саша была два дня, у нас очень мало накатки. Не представляете, в каком я стрессе»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Как она все успевает и делает первоклассно - загадка сия великая есть.) Удачи и вдохновения нашей красавице Саше и ее партнеру!
И в сотый раз хочется спросить, зачем ТШТ ее взяли обратно?
Она с таким самомнением всех отодвинет на задний план, и сама ничего не достигнет, и другим не даст. А не достигнет, потому что ничего в ее голове не меняется, так и осталась капризной, высокомерной и хамоватой.
Есть Аня Щербакова, которая нацелена на работу и умеет выстраивать отношения, способна извлекать максимум из предложенных (не всегда благоприятных) обстоятельств. Никогда не подведёт тех, кто в неё верит, будет идти до конца. Пустых обещаний и надежд давать не будет, ибо дорожит своим славным именем в спорте.
Есть Саша Трусова, для которой в мире есть только она и все остальные, и эти остальные должны под неё прогибаться. Саша уже даже не за двумя зайцами гонится (чемпионат по прыжкам и Ледниковый период), там на горизонте третий, самый жирный заяц - шоу Тутберидзе и Плющенко. Результаты такой гонки уже известны из фольклора.
Есть Алёна Косторная, которая может выдать шедевр, а может в любую минуту взорваться и тогда - аля улю гони гусей.
Если мы хотим узнать, изменились ли знаменитые фигуристки, то ответ очевиден уже по первым выпускам Ледникового периода: нет, не изменились.