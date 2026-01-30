Пападакис о книге: «Сомневалась, когда писала про Сизерона. Спрашивала друзей: «Вы уверены, что я не сошла с ума?»

Пападакис рассказала, как решилась написать про Сизерона в своей книге.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис рассказала, как писала автобиографическую книгу.

– Были ли отрывки, которые было сложнее писать, чем другие?

– Вся моя связь с бывшим партнером. Это было совсем недавно, а за одну ночь освободиться от чьего-то контроля нереально. Было много моментов, когда я все еще сомневалась в себе, в том, что со мной произошло. Я спрашивала своих друзей, своего парня, всех: «Вы уверены, что я не сошла с ума?»

Мне нужно было подтверждение, чтобы удержаться за реальность, чтобы не вернуться к тому контролю и отрицанию реальности, в которых я находилась как в ловушке так долго.

– Вы начинаете свою книгу с трех цитат, все они связаны с молчанием: одна принадлежит певице Лорд, вторая – эссеистке Одри Лорд, а третья — «Метаморфозам» Овидия. Как они вас вдохновили?

– Цитата Одри Лорд — это призыв говорить о своем опыте, осуждать несправедливость и системы угнетения. Этот текст учит нас не верить в этот страх говорить и не следовать ему. Молчание защищает только системы и институты, тогда как защита нужна тем, кто говорит. Этот текст придал мне много смелости. Я читала его почти каждый день; он был моей библией.

Певица Лорд выпустила свой альбом Virgin, пока я писала свою книгу, и я постоянно слушала его в наушниках. Песня Favorite Daughter рассказывает мою историю. В ее тексте Лорд ничего не скрывает; она не щадит ни себя, ни других. В ней есть какая-то раскованность, которая действительно нашла отклик во мне.

Что касается третьей цитаты, то у меня произошел прорыв, позволивший мне освободиться от власти прошлого, когда я прочитала миф об Эхо из «Метаморфоз» Овидия. Это история нимфы, потерявшей голос, а значит, и свою личность. Написание этой книги также стало для меня способом вернуть свой голос и голоса всех женщин, потерявших свои.

– В своей книге вы рассказываете о многочисленных травмах, которые вы пережили за свою карьеру и о которых никогда раньше не говорили: изнасилование, аборт, депрессия, контроль со стороны Гийома… Что позволило вам выстоять и продолжать заниматься фигурным катанием?

– На протяжении всей своей карьеры я постоянно говорила себе: «Я не сдамся, пока не выиграю эту медаль». Именно это позволило мне выстоять и, в то же время, к сожалению, привело к тому, что я смирилась с вещами, которые были неприемлемы.

Но у меня были страсть к фигурному катанию, личные амбиции и желание добиться успеха. Даже если я не до конца осознавала все, я говорила себе: «Я не хочу, чтобы мои травмы победили и взяли верх». Я бы хотела, чтобы будущим поколениям не пришлось пережить все то, через что мне пришлось пройти, чтобы добиться успеха, потому что это очень печально, – рассказала Пападакис.

Обвиняя всех, Габриэла Пападакис рушит свое наследие