Пападакис о книге: «Сомневалась, когда писала про Сизерона. Спрашивала друзей: «Вы уверены, что я не сошла с ума?»
Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис рассказала, как писала автобиографическую книгу.
– Были ли отрывки, которые было сложнее писать, чем другие?
– Вся моя связь с бывшим партнером. Это было совсем недавно, а за одну ночь освободиться от чьего-то контроля нереально. Было много моментов, когда я все еще сомневалась в себе, в том, что со мной произошло. Я спрашивала своих друзей, своего парня, всех: «Вы уверены, что я не сошла с ума?»
Мне нужно было подтверждение, чтобы удержаться за реальность, чтобы не вернуться к тому контролю и отрицанию реальности, в которых я находилась как в ловушке так долго.
– Вы начинаете свою книгу с трех цитат, все они связаны с молчанием: одна принадлежит певице Лорд, вторая – эссеистке Одри Лорд, а третья — «Метаморфозам» Овидия. Как они вас вдохновили?
– Цитата Одри Лорд — это призыв говорить о своем опыте, осуждать несправедливость и системы угнетения. Этот текст учит нас не верить в этот страх говорить и не следовать ему. Молчание защищает только системы и институты, тогда как защита нужна тем, кто говорит. Этот текст придал мне много смелости. Я читала его почти каждый день; он был моей библией.
Певица Лорд выпустила свой альбом Virgin, пока я писала свою книгу, и я постоянно слушала его в наушниках. Песня Favorite Daughter рассказывает мою историю. В ее тексте Лорд ничего не скрывает; она не щадит ни себя, ни других. В ней есть какая-то раскованность, которая действительно нашла отклик во мне.
Что касается третьей цитаты, то у меня произошел прорыв, позволивший мне освободиться от власти прошлого, когда я прочитала миф об Эхо из «Метаморфоз» Овидия. Это история нимфы, потерявшей голос, а значит, и свою личность. Написание этой книги также стало для меня способом вернуть свой голос и голоса всех женщин, потерявших свои.
– В своей книге вы рассказываете о многочисленных травмах, которые вы пережили за свою карьеру и о которых никогда раньше не говорили: изнасилование, аборт, депрессия, контроль со стороны Гийома… Что позволило вам выстоять и продолжать заниматься фигурным катанием?
– На протяжении всей своей карьеры я постоянно говорила себе: «Я не сдамся, пока не выиграю эту медаль». Именно это позволило мне выстоять и, в то же время, к сожалению, привело к тому, что я смирилась с вещами, которые были неприемлемы.
Но у меня были страсть к фигурному катанию, личные амбиции и желание добиться успеха. Даже если я не до конца осознавала все, я говорила себе: «Я не хочу, чтобы мои травмы победили и взяли верх». Я бы хотела, чтобы будущим поколениям не пришлось пережить все то, через что мне пришлось пройти, чтобы добиться успеха, потому что это очень печально, – рассказала Пападакис.
Взяла и сама себя стерла в итоге. Все будут помнить не ее карьеру, а то, как она обиделась на Сизерона за то, что тот посмел дальше кататься с другой, еще и места какие-то достойные занимать. Хотя сама трубку не взяла)
Чем больше читаю отрывков и ее интервью, тем больше понимаю как с ней было сложно и Гийом просто невероятно терпеливый человек.
Надеюсь с Лоранс у них всегда будет только гармония и взаимопонимание, он заслужил
20 лет пользоваться всеми плодами системы, быть ее частью, выиграть все, а потом внезапно начать рассказывать какая она плохая.
Там в книге такие обиды приведены, что просто неловко, такое ощущение, что Пападакис 12 лет.
Она умудрилась например обвинить Монреаль в том, что они рассылали рецепты правильного питания))) без каких-либо дальнейших указаний, просто в качестве информации.
Батюшки мои, наверно надо было все время как Ташлерова кататься))
А тут наброс обычный
Друзья отвечали, что не уверены. Но она все равно писала.)
Сейчас я к нему конкретно так прониклась. Потому что помимо собственных проблем, ему несколько лет приходилось терпеть нон-стоповые закидоны Пападакис, её паранойю, вести ВСЕ дела пары, вплоть до контроля костюмов и при этом получить ушат субстанций, потому что кто-то решил описать свою боль... И он слова плохого до книги в её адрес не сказал.
И мне интересно, откуда парень Габриэллы знает об отношениях внутри пары? Я, конечно, про объективную реальность, а не про восприятие Пападакис, помноженное на депрессию?