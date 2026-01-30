68

Пападакис о книге: «Сомневалась, когда писала про Сизерона. Спрашивала друзей: «Вы уверены, что я не сошла с ума?»

Пападакис рассказала, как решилась написать про Сизерона в своей книге.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис рассказала, как писала автобиографическую книгу.

– Были ли отрывки, которые было сложнее писать, чем другие?

– Вся моя связь с бывшим партнером. Это было совсем недавно, а за одну ночь освободиться от чьего-то контроля нереально. Было много моментов, когда я все еще сомневалась в себе, в том, что со мной произошло. Я спрашивала своих друзей, своего парня, всех: «Вы уверены, что я не сошла с ума?»

Мне нужно было подтверждение, чтобы удержаться за реальность, чтобы не вернуться к тому контролю и отрицанию реальности, в которых я находилась как в ловушке так долго.

– Вы начинаете свою книгу с трех цитат, все они связаны с молчанием: одна принадлежит певице Лорд, вторая – эссеистке Одри Лорд, а третья — «Метаморфозам» Овидия. Как они вас вдохновили?

– Цитата Одри Лорд — это призыв говорить о своем опыте, осуждать несправедливость и системы угнетения. Этот текст учит нас не верить в этот страх говорить и не следовать ему. Молчание защищает только системы и институты, тогда как защита нужна тем, кто говорит. Этот текст придал мне много смелости. Я читала его почти каждый день; он был моей библией.

Певица Лорд выпустила свой альбом Virgin, пока я писала свою книгу, и я постоянно слушала его в наушниках. Песня Favorite Daughter рассказывает мою историю. В ее тексте Лорд ничего не скрывает; она не щадит ни себя, ни других. В ней есть какая-то раскованность, которая действительно нашла отклик во мне.

Что касается третьей цитаты, то у меня произошел прорыв, позволивший мне освободиться от власти прошлого, когда я прочитала миф об Эхо из «Метаморфоз» Овидия. Это история нимфы, потерявшей голос, а значит, и свою личность. Написание этой книги также стало для меня способом вернуть свой голос и голоса всех женщин, потерявших свои.

– В своей книге вы рассказываете о многочисленных травмах, которые вы пережили за свою карьеру и о которых никогда раньше не говорили: изнасилование, аборт, депрессия, контроль со стороны Гийома… Что позволило вам выстоять и продолжать заниматься фигурным катанием?

– На протяжении всей своей карьеры я постоянно говорила себе: «Я не сдамся, пока не выиграю эту медаль». Именно это позволило мне выстоять и, в то же время, к сожалению, привело к тому, что я смирилась с вещами, которые были неприемлемы.

Но у меня были страсть к фигурному катанию, личные амбиции и желание добиться успеха. Даже если я не до конца осознавала все, я говорила себе: «Я не хочу, чтобы мои травмы победили и взяли верх». Я бы хотела, чтобы будущим поколениям не пришлось пережить все то, через что мне пришлось пройти, чтобы добиться успеха, потому что это очень печально, – рассказала Пападакис.

Обвиняя всех, Габриэла Пападакис рушит свое наследие

Почему никто из друзей не сказал ей правду? Похоже её единственным настоящим другом был Гийом, который заставлял её молчать, скрывать от общественности своих тараканов, чтобы она не позорилась и походила на нормального человека. И надо сказать, что ему успешно это удавалось.
Ответ Инна1945
Почему никто из друзей не сказал ей правду? Похоже её единственным настоящим другом был Гийом, который заставлял её молчать, скрывать от общественности своих тараканов, чтобы она не позорилась и походила на нормального человека. И надо сказать, что ему успешно это удавалось.
Они еще вместе к психологу ходили)) закончились эти хождения после того, как специалист сказал Пападакис, что она не умеет слушать других и принимать критику. Обиделась)
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Они еще вместе к психологу ходили)) закончились эти хождения после того, как специалист сказал Пападакис, что она не умеет слушать других и принимать критику. Обиделась)
Если уж психолог (не совдеп, а вполне себе Западная Европа, как я понимаю) такое сказал))
Всё больше убеждаюсь,что у Гийома ангельское терпение было по отношению к Габи
Ответ Призрачный триксель
Всё больше убеждаюсь,что у Гийома ангельское терпение было по отношению к Габи
Цель книги на самом деле очень проста - отменить Сизерона. Это еще ему повезло, что он каминг-аут сделал, а то я подозреваю книжка была бы с еще более интересными намеками) но и так вышло мерзко.

Взяла и сама себя стерла в итоге. Все будут помнить не ее карьеру, а то, как она обиделась на Сизерона за то, что тот посмел дальше кататься с другой, еще и места какие-то достойные занимать. Хотя сама трубку не взяла)

Чем больше читаю отрывков и ее интервью, тем больше понимаю как с ней было сложно и Гийом просто невероятно терпеливый человек.

Надеюсь с Лоранс у них всегда будет только гармония и взаимопонимание, он заслужил
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Цель книги на самом деле очень проста - отменить Сизерона. Это еще ему повезло, что он каминг-аут сделал, а то я подозреваю книжка была бы с еще более интересными намеками) но и так вышло мерзко. Взяла и сама себя стерла в итоге. Все будут помнить не ее карьеру, а то, как она обиделась на Сизерона за то, что тот посмел дальше кататься с другой, еще и места какие-то достойные занимать. Хотя сама трубку не взяла) Чем больше читаю отрывков и ее интервью, тем больше понимаю как с ней было сложно и Гийом просто невероятно терпеливый человек. Надеюсь с Лоранс у них всегда будет только гармония и взаимопонимание, он заслужил
С Лоранс они прям светятся оба)) Полагаю, она ему мозг не выносит и к делу относится серьёзно. Тем более, что они и до того, как в пару встали долго дружили.
Это выглядит очень лицемерным.

20 лет пользоваться всеми плодами системы, быть ее частью, выиграть все, а потом внезапно начать рассказывать какая она плохая.

Там в книге такие обиды приведены, что просто неловко, такое ощущение, что Пападакис 12 лет.

Она умудрилась например обвинить Монреаль в том, что они рассылали рецепты правильного питания))) без каких-либо дальнейших указаний, просто в качестве информации.

Батюшки мои, наверно надо было все время как Ташлерова кататься))
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Это выглядит очень лицемерным. 20 лет пользоваться всеми плодами системы, быть ее частью, выиграть все, а потом внезапно начать рассказывать какая она плохая. Там в книге такие обиды приведены, что просто неловко, такое ощущение, что Пападакис 12 лет. Она умудрилась например обвинить Монреаль в том, что они рассылали рецепты правильного питания))) без каких-либо дальнейших указаний, просто в качестве информации. Батюшки мои, наверно надо было все время как Ташлерова кататься))
Ташлерова прекрасно катается. Все бы партнерши скользили так, как она. На ее фоне многие пешеходки. Или что вы пытались сказать?
Ответ Sportsfan
Ташлерова прекрасно катается. Все бы партнерши скользили так, как она. На ее фоне многие пешеходки. Или что вы пытались сказать?
В этом сезоне Ташлерова стала кататься намного медленее. Верх немножко мешает
Почему ей не зададут вопрос например о том , что один из её насильников , тренер из Лиона , до сих пор работает с юными девочками , почему она , вся такая борющаяся с системой , не напишет на него обычное заявление в полицию? это было бы действительно хорошее дело для борьбы с системой , а не то , как она пытается вымазать Сизерона за то , что посмел продолжить карьеру без неё(
Ответ Natalia_777
Почему ей не зададут вопрос например о том , что один из её насильников , тренер из Лиона , до сих пор работает с юными девочками , почему она , вся такая борющаяся с системой , не напишет на него обычное заявление в полицию? это было бы действительно хорошее дело для борьбы с системой , а не то , как она пытается вымазать Сизерона за то , что посмел продолжить карьеру без неё(
Вот Абитболь много лет молчала. Но когда заговорила - сказала все. Имена, явки, пароли, привела переписки, нашла свидетелей, кто все это видел. Вот это я понимаю.
А тут наброс обычный
Ответ Natalia_777
Почему ей не зададут вопрос например о том , что один из её насильников , тренер из Лиона , до сих пор работает с юными девочками , почему она , вся такая борющаяся с системой , не напишет на него обычное заявление в полицию? это было бы действительно хорошее дело для борьбы с системой , а не то , как она пытается вымазать Сизерона за то , что посмел продолжить карьеру без неё(
Судя по отрывкам из книги, там насилие не припишешь - Случай с тренером - она сама с ним поехала домой, выпила, инстинктивно ответила на его поцелуй, добровольно пошла с ним в спальню и не сопротивлялась. 2й случай также не пришьёшь - Тусила с друзьями в баре. ДУМАЛА, что её опоили чем-то, далее ничего не помнит, проснулась в неизвестной квартире какого-то левого мужика. Видимо, оттого и молчит.
"Вы уверены, что я не сошла с ума?"
Друзья отвечали, что не уверены. Но она все равно писала.)
Ответ Андоррский почтальон
"Вы уверены, что я не сошла с ума?" Друзья отвечали, что не уверены. Но она все равно писала.)
Друзья отвечали, что не уверены, что они её друзья
До опуса несчастной Габи, которая никак не могла вырваться из лап системы, но при этом уход Гийома восприняла, как предательство, я относилась к Сизерону нейтрально.

Сейчас я к нему конкретно так прониклась. Потому что помимо собственных проблем, ему несколько лет приходилось терпеть нон-стоповые закидоны Пападакис, её паранойю, вести ВСЕ дела пары, вплоть до контроля костюмов и при этом получить ушат субстанций, потому что кто-то решил описать свою боль... И он слова плохого до книги в её адрес не сказал.

И мне интересно, откуда парень Габриэллы знает об отношениях внутри пары? Я, конечно, про объективную реальность, а не про восприятие Пападакис, помноженное на депрессию?
Ответ Zhuuuzhik
До опуса несчастной Габи, которая никак не могла вырваться из лап системы, но при этом уход Гийома восприняла, как предательство, я относилась к Сизерону нейтрально. Сейчас я к нему конкретно так прониклась. Потому что помимо собственных проблем, ему несколько лет приходилось терпеть нон-стоповые закидоны Пападакис, её паранойю, вести ВСЕ дела пары, вплоть до контроля костюмов и при этом получить ушат субстанций, потому что кто-то решил описать свою боль... И он слова плохого до книги в её адрес не сказал. И мне интересно, откуда парень Габриэллы знает об отношениях внутри пары? Я, конечно, про объективную реальность, а не про восприятие Пападакис, помноженное на депрессию?
Парень? С которым сейчас? Да, только с ее слов.
Ответ luisita
Парень? С которым сейчас? Да, только с ее слов.
А был ли мальчик? Неспроста она заделалась партнером в паре с Мэдди.
Чем больше об этом читаю, тем больше ясности, что у Сизерона просто адское терпение. Габи бы лучше задала сама себе вопрос — где бы она была, если бы не т.н. "контроль" партнера. У ней же то одно, то другое, что мешало кататься — ну и как тут без локомотива в паре? Хотела быть на равных, так и была бы.
У Габи няньки ушли, которые постоянно еӗ контролировали. И вот она забегала за советами к друзьям, а друзья скорее всего такие же, как она. Сейчас видно, что у Гийома самодостаточная партнӗрша, и он наслаждается этим. А раньше, одна только бретелька, которую он не догадался проконтролировать, стоила золота ОИ, а какая гигантская работа была проделана! И сколько мы ещӗ не знаем! Хочется посоветовать Габи начать с себя. да и закончить тоже собой.
Ответ Маргарита В Сафронова
У Габи няньки ушли, которые постоянно еӗ контролировали. И вот она забегала за советами к друзьям, а друзья скорее всего такие же, как она. Сейчас видно, что у Гийома самодостаточная партнӗрша, и он наслаждается этим. А раньше, одна только бретелька, которую он не догадался проконтролировать, стоила золота ОИ, а какая гигантская работа была проделана! И сколько мы ещӗ не знаем! Хочется посоветовать Габи начать с себя. да и закончить тоже собой.
Он пытался контролировать бретельку) Но тут и Габи могла бы поучаствовать. Если такая фигня происходила на регулярной основе, к ОИ не мешало бы поменять костюм или перед прокатом пришить намертво.
Ответ Zhuuuzhik
Он пытался контролировать бретельку) Но тут и Габи могла бы поучаствовать. Если такая фигня происходила на регулярной основе, к ОИ не мешало бы поменять костюм или перед прокатом пришить намертво.
о том и речь, что контроль должен был быть полный, иначе то бретелька отвалится, то ещӗ что-нибудь. Как он вообще всӗ это выдерживал?!
Бедный Гийом. Слава богу, что у него сейчас красивая и адекватная партнерша
Я вот не пойму её, сделала блестящую карьеру, разберись со своими тараканами со специалистом и живи дальше. Зачем выносить все это на публику, гадить бывшему партнёру🤔
Ответ Эдельвейс88
Я вот не пойму её, сделала блестящую карьеру, разберись со своими тараканами со специалистом и живи дальше. Зачем выносить все это на публику, гадить бывшему партнёру🤔
чтобы заработать денег , выступать она уже не хочет ( да и располнела знатно , видимо от переживаний) , в шоу не хочет , а что она ещё умеет? вот и придумала лёгкий заработок.
Ответ Natalia_777
чтобы заработать денег , выступать она уже не хочет ( да и располнела знатно , видимо от переживаний) , в шоу не хочет , а что она ещё умеет? вот и придумала лёгкий заработок.
Она катается в американском шоу соло.
