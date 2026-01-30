Пападакис об обвинениях от Сизерона в клевете: «У него те же самые аргументы, которыми он принижал мой голос и дискредитировал меня все эти годы»

Пападакис высказалась об обвинениях Сизерона в клевете.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис высказалась об обвинениях бывшего партнера Гийома Сизерона в клевете.

Сизерон назвал книгу Пападакис «клеветнической кампанией», направленной против него.

– Вы пишете: «В мире фигурного катания мое тело не принадлежало мне. Оно должно было подчиняться Гийому. Моя внешность должна была соответствовать системе ценностей, которая не отражает того, кто я есть на самом деле. Я принадлежу своему партнеру, тренировкам, федерации». Вы описываете это так, будто вы всего лишь объект. Насколько эта проблема все еще распространена в мире фигурного катания?

– Я не хочу говорить за других, но знаю, что мой опыт очень распространен. Я не сразу это осознала. Это не относится ко всем; я знаю людей, которые находятся в ситуациях, которые кажутся здоровыми и счастливыми, но, на мой взгляд, они остаются в меньшинстве.

Существует также культура, которая все это поощряет. Нет никого, кто бы защитил женщин от человеческих недостатков, которые может выявить конкурентная среда.

– Гийом Сизерон назвал ваши замечания «клеветническими». Что вы думаете об этих заявлениях?

– Его публичные заявления отражают характер наших отношений и то, что происходило все эти годы. Все аргументы, которые он сейчас использует публично, – те же самые, которые он использовал в наших отношениях, чтобы принизить мой голос, дискредитировать меня, и которые были частью его контроля.

Ожидала ли я, что все это так разгорится? Возможно, нет. Когда люди осуждают подобные действия, особенно женщины, к сожалению, всегда есть последствия.

– Вы должны были комментировать Олимпийские игры в Милане для NBC, но ваш бывший партнер направил письмо с требованием прекратить публикацию после выхода вашей книги, и телеканал отстранил вас от участия в программе. Ожидали ли вы таких последствий?

– NBC принял это решение, потому что боялся нападок со стороны моего бывшего партнера. Но проблема в основном носит общественный характер. Как так получается, что люди, осуждающие насилие, которые высказываются о проблеме, подвергаются наказанию, а те, кто его совершает – нет? Я не виню в этом NBC. Я думаю, это гораздо более серьезная проблема, – сказала Пападакис.

