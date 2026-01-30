  • Спортс
  Пападакис об обвинениях от Сизерона в клевете: «У него те же самые аргументы, которыми он принижал мой голос и дискредитировал меня все эти годы»
68

Пападакис высказалась об обвинениях Сизерона в клевете.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис высказалась об обвинениях бывшего партнера Гийома Сизерона в клевете.

Сизерон назвал книгу Пападакис «клеветнической кампанией», направленной против него.

– Вы пишете: «В мире фигурного катания мое тело не принадлежало мне. Оно должно было подчиняться Гийому. Моя внешность должна была соответствовать системе ценностей, которая не отражает того, кто я есть на самом деле. Я принадлежу своему партнеру, тренировкам, федерации». Вы описываете это так, будто вы всего лишь объект. Насколько эта проблема все еще распространена в мире фигурного катания?

– Я не хочу говорить за других, но знаю, что мой опыт очень распространен. Я не сразу это осознала. Это не относится ко всем; я знаю людей, которые находятся в ситуациях, которые кажутся здоровыми и счастливыми, но, на мой взгляд, они остаются в меньшинстве.

Существует также культура, которая все это поощряет. Нет никого, кто бы защитил женщин от человеческих недостатков, которые может выявить конкурентная среда.

– Гийом Сизерон назвал ваши замечания «клеветническими». Что вы думаете об этих заявлениях?

– Его публичные заявления отражают характер наших отношений и то, что происходило все эти годы. Все аргументы, которые он сейчас использует публично, – те же самые, которые он использовал в наших отношениях, чтобы принизить мой голос, дискредитировать меня, и которые были частью его контроля.

Ожидала ли я, что все это так разгорится? Возможно, нет. Когда люди осуждают подобные действия, особенно женщины, к сожалению, всегда есть последствия.

– Вы должны были комментировать Олимпийские игры в Милане для NBC, но ваш бывший партнер направил письмо с требованием прекратить публикацию после выхода вашей книги, и телеканал отстранил вас от участия в программе. Ожидали ли вы таких последствий?

– NBC принял это решение, потому что боялся нападок со стороны моего бывшего партнера. Но проблема в основном носит общественный характер. Как так получается, что люди, осуждающие насилие, которые высказываются о проблеме, подвергаются наказанию, а те, кто его совершает – нет? Я не виню в этом NBC. Я думаю, это гораздо более серьезная проблема, – сказала Пападакис.

Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Le Figaro
logoсборная Франции
logoГабриэла Пападакис
logoГийом Сизерон
танцы на льду
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если ей так противно было от мира фигурного катания и от того, что её внешность и тело ей не принадлежат, то почему не ушла? Можно было бросить нелюбимый мир фигурного катания и быть счастливой. Но Пападакис опять строит из себя жертву. Ибо хотелось славы, побед, медалек, восхищения.И я тут как то зашла на её страницу в запрещенке и не узнала её, бодипозитивная женщина с нелепой причёской, в странных нелепых нарядах и провокационные видео обнимашек на льду с Забияко. Такое впечатление, что она просто забила на себя и в целом крыша едет не туда. Даже не сравнить с той Габи 2022года, как два разных человека. Но зато тело и внешность теперь ей принадлежат;)))
Ответ Lilia Sadykova
Если ей так противно было от мира фигурного катания и от того, что её внешность и тело ей не принадлежат, то почему не ушла? Можно было бросить нелюбимый мир фигурного катания и быть счастливой. Но Пападакис опять строит из себя жертву. Ибо хотелось славы, побед, медалек, восхищения.И я тут как то зашла на её страницу в запрещенке и не узнала её, бодипозитивная женщина с нелепой причёской, в странных нелепых нарядах и провокационные видео обнимашек на льду с Забияко. Такое впечатление, что она просто забила на себя и в целом крыша едет не туда. Даже не сравнить с той Габи 2022года, как два разных человека. Но зато тело и внешность теперь ей принадлежат;)))
Мне жаль что Сизерон столько с ней возился и не встал с Лоранс раньше
Ответ Lilia Sadykova
Если ей так противно было от мира фигурного катания и от того, что её внешность и тело ей не принадлежат, то почему не ушла? Можно было бросить нелюбимый мир фигурного катания и быть счастливой. Но Пападакис опять строит из себя жертву. Ибо хотелось славы, побед, медалек, восхищения.И я тут как то зашла на её страницу в запрещенке и не узнала её, бодипозитивная женщина с нелепой причёской, в странных нелепых нарядах и провокационные видео обнимашек на льду с Забияко. Такое впечатление, что она просто забила на себя и в целом крыша едет не туда. Даже не сравнить с той Габи 2022года, как два разных человека. Но зато тело и внешность теперь ей принадлежат;)))
В этом и есть несправедливость и жестокость ФК мира. Хочется медалек, но не сильно напрягаясь, ни в чем себе не отказывая, в бодипозитианой форме, в рандомнои мешке и с небритыми подмышками. И желательно с женщиной в таком же виде или хуже, чтобы выгодно смотреться. Самую страшную подругу в пару бы.
А чёртов Гийом насильничал своей отличной формой, ухоженностью и ответственным отношением к делу. Ни разожраться тебе, ни на тренировки забить. Чудовище!
Какое насилие? Она не называет конкретно ни одного эпизода насилия или даже оскорбления словесного со стороны Гийома, кроме того, что во времена депрессии ее он взял на себя все заботы (бронь билетов, отелей и прочее), а еще был талантливый и все им восхищались, что причиняло ей страдания
Ответ Freyja
Какое насилие? Она не называет конкретно ни одного эпизода насилия или даже оскорбления словесного со стороны Гийома, кроме того, что во времена депрессии ее он взял на себя все заботы (бронь билетов, отелей и прочее), а еще был талантливый и все им восхищались, что причиняло ей страдания
Вооот, раз талантливый и все им восхишаются, значит етоабьюз и угнетение. На кол его и отменить! Никаких ОИ арбузеру. А то ишь ты какой, кататься он ещё хочет! Угнетённая жертва не разрешает)))
Ответ Нюта Ериц
Вооот, раз талантливый и все им восхишаются, значит етоабьюз и угнетение. На кол его и отменить! Никаких ОИ арбузеру. А то ишь ты какой, кататься он ещё хочет! Угнетённая жертва не разрешает)))
а он еще и золото возьмет ои
Слушайте как надоело это нытье! Она 10 лет была на подиуме! После успеха в юниорах, насколько я знаю, Гийом хотел уйти и бросив ФК уехал «искать себя». Она САМА за ним поехала и терпеливо ждала когда его кризис пройдет и он вернется в пару! Да возможно потом он ей за это «мстил своим абьюзингом»….НО кто мешал ЕЙ взять и уйти?! Ее что под дулом пистолета заставляли кататься?! И на счет выкидыша- Вяльбе в свое время от первой в своей жизни ОИ отказалась ради своей первого ребенка, хотя ее тоже тогда и тренеры и федерация уговаривали сделать аборт и ей было 21 год. И что? А сколько актрис и певиц выбрав карьеру, остались бездетными- им тоже надо было обиженными мемуарами «залить весь белый свет»?!
Ответ Cler
Слушайте как надоело это нытье! Она 10 лет была на подиуме! После успеха в юниорах, насколько я знаю, Гийом хотел уйти и бросив ФК уехал «искать себя». Она САМА за ним поехала и терпеливо ждала когда его кризис пройдет и он вернется в пару! Да возможно потом он ей за это «мстил своим абьюзингом»….НО кто мешал ЕЙ взять и уйти?! Ее что под дулом пистолета заставляли кататься?! И на счет выкидыша- Вяльбе в свое время от первой в своей жизни ОИ отказалась ради своей первого ребенка, хотя ее тоже тогда и тренеры и федерация уговаривали сделать аборт и ей было 21 год. И что? А сколько актрис и певиц выбрав карьеру, остались бездетными- им тоже надо было обиженными мемуарами «залить весь белый свет»?!
Никуда Гийом не уходил. Если про переезд в Лион, то он окончил школу и хотел получить художественное образование ( кстати не доучился) и тренироваться в более сильной тренерской группе. А она не хотела терять партнера и хотела сбежать от матери.
Какие-то высосанные из пальца проблемы, ничего конкретного и ужасного. Одни сопли, капризы и жалобы не пойми о чем. Гийому успехов!
Ответ Татьяна Макарова
Какие-то высосанные из пальца проблемы, ничего конкретного и ужасного. Одни сопли, капризы и жалобы не пойми о чем. Гийому успехов!
Вообще не пойму в чем проблема? Её тело и внешность ей не принадлежало, это типа ей нужно было соответствовать Сизерону и не выглядеть рядом м ним чуханкой? А ещё не жрать все подряд, чтобы партнёр её в поддержки поднимать мог? А тут ещё и Вертью со своей ровной белозубой улыбкой нарисовалась и бесила бедную жертву Габи.
Ответ Татьяна Макарова
Какие-то высосанные из пальца проблемы, ничего конкретного и ужасного. Одни сопли, капризы и жалобы не пойми о чем. Гийому успехов!
Ну, кстати, да  — хоть бы один конкретный пример привела. А вот насильник, о котором бы неплохо было поведать миру, не назван.
Ну все, Габи плотно уселась на лошадку "жертвы насилия" и никуда с нее не слезет.
Чем больше говорит Пападакис, тем еще больше хочется встать на сторону Гийома
Гийом вернулся в мир ФК с новой партнёршей и оба демонстрируют классное скольжение, понимание друг друга и радуют своими прокатами любителей ФК. А Габи вернулась с обидой и местью, напомнив о себе своими интервью и книгой. Почувствуйте разницу, как говорится.
Так надо было уходить от такого абьюзера. Но нет же, "терпела", потому что понимала, что без него, ей не то что золото ОИ не светит, а вообще никакая медаль.
Гийом живӗт своей успешной чемпионской жизнью и просто защищается от инфантильных нападок бывшей партнёрши. А Габи не нашла себя в новой жизни и ищет виноватых. Делом надо заняться, настоящим, а не эпатировать публику провокациями. Очень надеюсь, что эта ситуация не помешает Сизерону на ОИ.
Гийому душевных сил на это не реагировать и удачи на ОИ!
