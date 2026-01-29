  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Костылевой: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца. Поменяем место жительства»
571

Мама Костылевой: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца. Поменяем место жительства»

Мама Костылевой: если отношение федерации не изменится, можем уехать в Италию.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, заявила о готовности выйти замуж за иностранца и уехать в Италию, если не изменится отношение федерации к спортсменке. 

«С ними [судьями] вообще не нужно спорить. Нужно поменять место жительства в связи с изменением семейного положения родителя. И все.

Если переоценка отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца.

Оценки на этих этапах Гран-при, даже если не учитывать многомесячную травму чемпионки России, до сентября... Приводят на такие мысли не только меня, я-то уже наблюдаю этот беспредел с Леной несколько лет.

Но теперь и Лена спрашивает сама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1, +2. У них нет глаз или совести?

На одном этаже с моей сестрой в ее миланской квартире живет вдовец-пенсионер. Мне сестра давно предлагала выйти за этого итальянского интеллигента замуж.

Мама вышла замуж. Меняет место жительства в связи с семейным положением. Девочка уезжает с родительницей. Да, чтоб стать итальянкой, надо лет десять. Но оно нам и не надо.

Я уже пару раз из-за Лениного фигурного катания круто меняла [жизнь]. А здесь не в худшую сторону... Вы жили в Милане? Я – да. Кашку варить я умею. И уколы, если что, сделаю. И в парке погуляем во дворе дома», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.

«Понимаете, Лену-то, не отпустят, как спортсменку. А вот по маминому замужеству и перемене места жительства... 

Ну каждый человек имеет право на личное счастье. Правда? И так случилось, что он иностранец. И дочь-то не бросить? Забираем в далекие края. Переезжаем «до городу Милану». 

У моей сестры муж не бедный мужчина. Да и на Сицилии, откуда он родом, плантации имеются. Так что не как спортсменка поедет Лена, а с мамочкой на ПМЖ», – добавила Ирина.

«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима». Костылева вернулась к Плющенко – спустя 19 дней

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?12898 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: чат телеграм-канала Ирины Костылевой
Ирина Костылева
logoЕлена Костылева
женское катание
logoсборная России
571 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А несчастный итальянский пенсионер в курсе, что он женится?
Ответ Silver Snow
А несчастный итальянский пенсионер в курсе, что он женится?
И самое главное на КОМ он женится))), за что ему бедному такое "счастье")))
Ответ Silver Snow
А несчастный итальянский пенсионер в курсе, что он женится?
Он не знает русского, мама Ира итальянского. Все ее скандалы будет принимать за бурную страсть, все счастливы))
Отпустите их, мамо Ира им весь ЕС развалит. Пусть ездуют
Ответ Lala M
Отпустите их, мамо Ира им весь ЕС развалит. Пусть ездуют
🤣🤣🤣👍👍👍
Ответ Lala M
Отпустите их, мамо Ира им весь ЕС развалит. Пусть ездуют
А зачем с Италии-то начинать? Есть более недружественные страны.
Знаете я кому сочувствую а ведь есть какой-то мальчик он наверное смотрит сериалы учится в школе играет в игры , слушает какую-то музыку и не знает что судьбой ему уготовано это тот кому эта мамыра будет тёщей . мне уже сейчас жалко этого пацана ).
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Знаете я кому сочувствую а ведь есть какой-то мальчик он наверное смотрит сериалы учится в школе играет в игры , слушает какую-то музыку и не знает что судьбой ему уготовано это тот кому эта мамыра будет тёщей . мне уже сейчас жалко этого пацана ).
Мама уже и раньше говорила, что Лена замуж пойдет за сына из ближайшего окружения Плющенко
И сейчас вот уже размечталась, что это будет футболист или хоккеист
цитирую:
"и квартирку на Патриарших заработает.
И замуж за хоккеиста или футболиста выйдет.
А так сидеть и плакать, что судьи без совести, ГОЕ зажали, опять в двадцатый раз
Можно и карьеру прошляпить.
Да , замуж и переехать надо, до 16 Лениных лет.
Времени в обрез"
Ответ nina1212
Мама уже и раньше говорила, что Лена замуж пойдет за сына из ближайшего окружения Плющенко И сейчас вот уже размечталась, что это будет футболист или хоккеист цитирую: "и квартирку на Патриарших заработает. И замуж за хоккеиста или футболиста выйдет. А так сидеть и плакать, что судьи без совести, ГОЕ зажали, опять в двадцатый раз Можно и карьеру прошляпить. Да , замуж и переехать надо, до 16 Лениных лет. Времени в обрез"
Кому молиться, чтобы у них получился переезд🙏
😂😂😂
Бедный сосед. Вот живешь так свою лучшую жизнь на пенсии, никто над душой не стоит, ешь пасту, а тут уже инициативная русская женщина тебе кашку сварила и уколы насильно делает.

По сабжу: она видела заходы своей дочери на любой прыжок? За что там ставить +3? Захода нет, акцент музыкальный даже рядом не валялся. За высоту ей и ставят +1, +2
Ответ Ostinato
😂😂😂 Бедный сосед. Вот живешь так свою лучшую жизнь на пенсии, никто над душой не стоит, ешь пасту, а тут уже инициативная русская женщина тебе кашку сварила и уколы насильно делает. По сабжу: она видела заходы своей дочери на любой прыжок? За что там ставить +3? Захода нет, акцент музыкальный даже рядом не валялся. За высоту ей и ставят +1, +2
Что значит "нет захода?", а полтора-2 катка шортрэком- это вам не заход?! "Впервые в мире и только у них", а сложный элемент с поправлением перчаток, который мамо окрестила как "ленкин фирменный"?!
Ответ Ostinato
😂😂😂 Бедный сосед. Вот живешь так свою лучшую жизнь на пенсии, никто над душой не стоит, ешь пасту, а тут уже инициативная русская женщина тебе кашку сварила и уколы насильно делает. По сабжу: она видела заходы своей дочери на любой прыжок? За что там ставить +3? Захода нет, акцент музыкальный даже рядом не валялся. За высоту ей и ставят +1, +2
За долгую подготовку по правилам от -1 до -3 снижение. https://fsrussia.ru/files/docs/SSPSrequirements2526.pdf
Если это не долгая подготовка у нее на триксель и практически все квады, то тогда какая долгая. Вообще хоть один более длинный заход на триксель кто-нибудь когда-нибудь видел? Ну, значит -3? Из плюсов, ну, хорошо пусть даже на +3 что-то там иногда. Но выше 0 ну, никак по правилам? А уж компы в Европе ей выпишут совсем другие, а квады уйдут, как попа и грудь вырастут.
Мама решила шантажировать федерацию?)))
Ответ Дженифер
Мама решила шантажировать федерацию?)))
Российскую
Ответ Дженифер
Мама решила шантажировать федерацию?)))
Их таких уже немало было. Все нынче пыль глотают, да попадание в 10-ку за счастье считают.
Есть в Италии какое-то общество защиты пенсионеров?
Ответ Арктический Лед
Есть в Италии какое-то общество защиты пенсионеров?
АП будет платить ему персональную пенсию и молоко привозить - за вредность.
Ответ Арктический Лед
Есть в Италии какое-то общество защиты пенсионеров?
Вот тоже, думаю, что бедный пенсионер - картина называется "без меня меня женили", интересные они с сестрой дамы, однако. Нет, конечно, тема гражданства Италии для талантов в обход закона довольно полно раскрыта в короткой сцене из к/ф "К чёрту на рога" минуте на 18-ой, но я вовсе не уверена, что то же касается и фигуристок...
Я так понимаю, папа Валерий уже "отставленный, но не вполне отпущенный"?
Ответ Delirium
Я так понимаю, папа Валерий уже "отставленный, но не вполне отпущенный"?
Папа там как игнатов у трусовой, голос не имеет права подавать)))
Ответ Delirium
Я так понимаю, папа Валерий уже "отставленный, но не вполне отпущенный"?
"- Ты все-таки меня пока не выписывай, мало ли что." :)
Вот такого поворота в этом сериале я не ожидал))
Ответ Александр Иванов
Вот такого поворота в этом сериале я не ожидал))
То ли ещё будет
Ответ Александр Иванов
Вот такого поворота в этом сериале я не ожидал))
🤣🤣🤣👍👍👍
А отец Евгений? У Леночки будет 3 папы?😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Ответ Lala M
А отец Евгений? У Леночки будет 3 папы?😵‍💫😵‍💫😵‍💫
А отец Евгений специализируется как раз на выдаче дочек в зарубежные федерации.
Ответ Delirium
А отец Евгений специализируется как раз на выдаче дочек в зарубежные федерации.
Так пусть всей семьёй едут разваливать, ой, развивать ФК в ЕС, а то хорошо устроились.
Валера, перекрестись левой пяткой, бери Фунтика и беги в Воронеж жить лучшую жизнь. Развод на госуслугах подпишешь
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»
вчера, 20:52
Радионова о Малинине: «Это настоящий бриллиант в фигурном катании. Он уже вписал себя в историю»
вчера, 20:04
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
вчера, 19:47
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Трусова и Валиева без медалей, а будут ли они у Гуменника и Петросян на Олимпиаде?
вчера, 18:01
Александр Энберт: «Петросян и Гуменник могут бороться за тройку на ОИ. У мужчин только Малинин владеет таким же количеством четверных, как Петр»
вчера, 16:26
Алена Леонова: «Провалом для Петросян и Гуменника на Олимпиаде будет место не в тройке»
вчера, 16:20
Ирина Роднина: «На Олимпиаде много людей с российскими именами и фамилиями. Русский дух будет присутствовать в спортсменах других стран»
вчера, 15:13
Илья Малинин выложил фото со Снуп Доггом на Олимпиаде-2026 в Милане
вчера, 14:10Фото
Фигуристка Яметова о шоу в КНДР: «У меня мечта была увидеть Ким Чен Ына вживую»
вчера, 12:59
Вероника Яметова: «Предлагали перейти за ОАЭ. Некоторое время был диалог об этом, но затем история сошла на нет»
вчера, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что МОК попросил украинцев не протестовать против участия россиян в ОИ: «Значит, есть о чем переживать. МОК не говорит о чем-либо просто так»
2 февраля, 17:39
Леонова о Трусовой: «Удивительно, что она так быстро восстановила тройные прыжки. Хочу видеть ее на соревнованиях с четверными»
1 февраля, 13:29
Наталья Бестемьянова: «Выступление Мишиной и Галлямова производит огромное впечатление. Талант этой пары просто необыкновенный»
1 февраля, 13:16
Акопова и Рахманин будут знаменосцами сборной Армении на открытии Олимпиады
31 января, 17:19
Метелкина о паре с Берулавой: «Перед стартом показываем друг другу, что мы все можем, что верим друг в друга. Мы – команда, мы вместе»
29 января, 16:29
Илья Авербух: «Величайшего фигуриста в истории не существует. Время летит и творит новых чемпионов, новых героев»
28 января, 12:43
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Рекомендуем