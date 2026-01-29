Мама Костылевой: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца. Поменяем место жительства»
Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, заявила о готовности выйти замуж за иностранца и уехать в Италию, если не изменится отношение федерации к спортсменке.
«С ними [судьями] вообще не нужно спорить. Нужно поменять место жительства в связи с изменением семейного положения родителя. И все.
Если переоценка отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца.
Оценки на этих этапах Гран-при, даже если не учитывать многомесячную травму чемпионки России, до сентября... Приводят на такие мысли не только меня, я-то уже наблюдаю этот беспредел с Леной несколько лет.
Но теперь и Лена спрашивает сама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1, +2. У них нет глаз или совести?
На одном этаже с моей сестрой в ее миланской квартире живет вдовец-пенсионер. Мне сестра давно предлагала выйти за этого итальянского интеллигента замуж.
Мама вышла замуж. Меняет место жительства в связи с семейным положением. Девочка уезжает с родительницей. Да, чтоб стать итальянкой, надо лет десять. Но оно нам и не надо.
Я уже пару раз из-за Лениного фигурного катания круто меняла [жизнь]. А здесь не в худшую сторону... Вы жили в Милане? Я – да. Кашку варить я умею. И уколы, если что, сделаю. И в парке погуляем во дворе дома», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.
«Понимаете, Лену-то, не отпустят, как спортсменку. А вот по маминому замужеству и перемене места жительства...
Ну каждый человек имеет право на личное счастье. Правда? И так случилось, что он иностранец. И дочь-то не бросить? Забираем в далекие края. Переезжаем «до городу Милану».
У моей сестры муж не бедный мужчина. Да и на Сицилии, откуда он родом, плантации имеются. Так что не как спортсменка поедет Лена, а с мамочкой на ПМЖ», – добавила Ирина.
И сейчас вот уже размечталась, что это будет футболист или хоккеист
цитирую:
"и квартирку на Патриарших заработает.
И замуж за хоккеиста или футболиста выйдет.
А так сидеть и плакать, что судьи без совести, ГОЕ зажали, опять в двадцатый раз
Можно и карьеру прошляпить.
Да , замуж и переехать надо, до 16 Лениных лет.
Времени в обрез"
Бедный сосед. Вот живешь так свою лучшую жизнь на пенсии, никто над душой не стоит, ешь пасту, а тут уже инициативная русская женщина тебе кашку сварила и уколы насильно делает.
По сабжу: она видела заходы своей дочери на любой прыжок? За что там ставить +3? Захода нет, акцент музыкальный даже рядом не валялся. За высоту ей и ставят +1, +2
Если это не долгая подготовка у нее на триксель и практически все квады, то тогда какая долгая. Вообще хоть один более длинный заход на триксель кто-нибудь когда-нибудь видел? Ну, значит -3? Из плюсов, ну, хорошо пусть даже на +3 что-то там иногда. Но выше 0 ну, никак по правилам? А уж компы в Европе ей выпишут совсем другие, а квады уйдут, как попа и грудь вырастут.