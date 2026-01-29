Мама Костылевой: «Если отношение федерации к своей лучшей спортсменке не изменится, то мама выйдет замуж за иностранца. Поменяем место жительства»

Мама Костылевой: если отношение федерации не изменится, можем уехать в Италию.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой , заявила о готовности выйти замуж за иностранца и уехать в Италию, если не изменится отношение федерации к спортсменке.

«С ними [судьями] вообще не нужно спорить. Нужно поменять место жительства в связи с изменением семейного положения родителя. И все.

Если переоценка отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца.



Оценки на этих этапах Гран-при, даже если не учитывать многомесячную травму чемпионки России, до сентября... Приводят на такие мысли не только меня, я-то уже наблюдаю этот беспредел с Леной несколько лет.

Но теперь и Лена спрашивает сама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1, +2. У них нет глаз или совести?

На одном этаже с моей сестрой в ее миланской квартире живет вдовец-пенсионер. Мне сестра давно предлагала выйти за этого итальянского интеллигента замуж.

Мама вышла замуж. Меняет место жительства в связи с семейным положением. Девочка уезжает с родительницей. Да, чтоб стать итальянкой, надо лет десять. Но оно нам и не надо.

Я уже пару раз из-за Лениного фигурного катания круто меняла [жизнь]. А здесь не в худшую сторону... Вы жили в Милане? Я – да. Кашку варить я умею. И уколы, если что, сделаю. И в парке погуляем во дворе дома», – написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.

«Понимаете, Лену-то, не отпустят, как спортсменку. А вот по маминому замужеству и перемене места жительства...

Ну каждый человек имеет право на личное счастье. Правда? И так случилось, что он иностранец. И дочь-то не бросить? Забираем в далекие края. Переезжаем «до городу Милану».

У моей сестры муж не бедный мужчина. Да и на Сицилии, откуда он родом, плантации имеются. Так что не как спортсменка поедет Лена, а с мамочкой на ПМЖ», – добавила Ирина.

