Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
С 6 по 19 февраля на Олимпиаде-2026 пройдут соревнования по фигурному катанию. Спортс’’ представляет расписание соревнований.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Фигурное катание
Командные соревнования
6 февраля, пятница
11:55 – танцы на льду, ритм-танец / результаты
13:35 – пары, короткая программа / результаты
15:35 – женщины, короткая программа / результаты
7 февраля, суббота
21:45 – мужчины, короткая программа / результаты
23:59 – танцы на льду, произвольный танец / результаты
8 февраля, воскресенье
21:30 – пары, произвольная программа
22:45 – женщины, произвольная программа
23:55 – мужчины, произвольная программа
Личный турнир
9 февраля, понедельник
21:20 – танцы на льду, ритм-танец
10 февраля, вторник
20:30 – мужчины, короткая программа
11 февраля, среда
21:30 – танцы на льду, произвольный танец
13 февраля, пятница
21:00 – мужчины, произвольная программа
15 февраля, воскресенье
21:45 – пары, короткая программа
16 февраля, понедельник
22:00 – пары, произвольная программа
17 февраля, вторник
20:45 – женщины, короткая программа
19 февраля, четверг
21:00 – женщины, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
