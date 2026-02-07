148

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026

На Олимпиаде-2026 с 6 по 19 февраля пройдет турнир по фигурному катанию.

 С 6 по 19 февраля на Олимпиаде-2026 пройдут соревнования по фигурному катанию. Спортс’’ представляет расписание соревнований.

Олимпиада-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Фигурное катание

Командные соревнования

6 февраля, пятница

11:55 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

13:35 – пары, короткая программа / результаты

15:35 – женщины, короткая программа / результаты

7 февраля, суббота

21:45 – мужчины, короткая программа / результаты

23:59 – танцы на льду, произвольный танец / результаты

8 февраля, воскресенье

21:30 – пары, произвольная программа

22:45 – женщины, произвольная программа

23:55 – мужчины, произвольная программа

Личный турнир

9 февраля, понедельник

21:20 – танцы на льду, ритм-танец

10 февраля, вторник

20:30 – мужчины, короткая программа

11 февраля, среда

21:30 – танцы на льду, произвольный танец

13 февраля, пятница

21:00 – мужчины, произвольная программа

15 февраля, воскресенье

21:45 – пары, короткая программа

16 февраля, понедельник

22:00 – пары, произвольная программа

17 февраля, вторник

20:45 – женщины, короткая программа

19 февраля, четверг

21:00 – женщины, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko. 

Россия на Олимпиаде-2026: так мало наших не было никогда

Олимпиаду-2026 покажет Okko! Медиареволюция в России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Пусть Аделия и Петр будут счастливы после своих прокатов!
Ответ Mira Val
Пусть Аделия и Петр будут счастливы после своих прокатов!
🤞🤞🤞
Ответ Mira Val
Пусть Аделия и Петр будут счастливы после своих прокатов!
Поддерживаю комментарий.
Дожили. Теперь бы пережить)
Ответ kverigina
Дожили. Теперь бы пережить)
🔥
Ответ kverigina
Дожили. Теперь бы пережить)
100500 плюсов, лучше и не скажешь)))))
Петру и Аделии показать свои лучшие прокаты, и будь что будет 🔥
Всем приятного просмотра, фигуристам удачи и особо нашим Аделии и Петру!
Ответ Дядя Коля 026
Всем приятного просмотра, фигуристам удачи и особо нашим Аделии и Петру!
Эх, добрый ты человек, дядя Коля 🙂
Только Аделии и Петру! А остальным фигуристам удачи пусть свои пожелают.
Аделия и Пётр, удачи вам! Мы вас любим ❤❄
Еще не решила, хочу ли без наших другие соревнования смотреть, правда не интересно, без сильнейших спортсменов своего вида, разыгрывают медали по-тихому, какая-то подковерная возня, а не достойное выступление, тем более в команднике, где наши 100% должны были побеждать. 🤷‍♀️
Ответ Светлана Батишева
Еще не решила, хочу ли без наших другие соревнования смотреть, правда не интересно, без сильнейших спортсменов своего вида, разыгрывают медали по-тихому, какая-то подковерная возня, а не достойное выступление, тем более в команднике, где наши 100% должны были побеждать. 🤷‍♀️
Комментарий скрыт
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
А в чем конкретно японская пара выглядит круче?)
Осталось совсем чуть-чуть) Всем фигуристам здоровья и удачи. Ну а нашим спортсменам - крепких нервов и чистых прокатов!
Хочется просто чистых и качественных прокатов от наших Адели и Петра!! Удачи им!
Какой праздник у нас украли, командное золото могли выиграть
Ответ zadonbasss
Какой праздник у нас украли, командное золото могли выиграть
Еще и личку в парном
Ответ zadonbasss
Какой праздник у нас украли, командное золото могли выиграть
Комментарий скрыт
Смотреть точно не буду, нервов не хватит.
Посмотрю после проката.
Пусть победит сильнейший
Аделии и Петру удачи, сил и терпения 🙏
