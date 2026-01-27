«Это признание ISU в беспомощности, что они не могут справедливо судить». Ягудин об идее ввести техническую и артистическую программы
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал инициативу введения технической и артистической программ на турнирах ISU по фигурному катанию.
Ягудин и Александр Жулин обсудили возможные нововведения в шоу «Каток».
Ягудин: Я лучше буду смотреть на тех, кто пытается и бомбит четверные, чем на катание, пусть оно и осмысленное, как у условной Костнер, Катарины Витт, но без всего.
Жулин: Может, поэтому и пытаются сделать две программы? Например, вышла условная Маргарита Базылюк и выиграла техническую программу у всех. А артистическую выиграла Каролина Костнер.
Ягудин: Я видел. В одной программе четыре прыжка, в другой вообще без прыжков. Это признание ISU в своей беспомощности, что они не могут справедливо судить. Если им приходится разделять на прыгающих и катающихся.
Фигурное катание наконец-то осознало, что оно на дне
ISU может уменьшить количество прыжков в программах и разделить их на техническую и артистическую. В первой останется 4 прыжка, во второй их не будет
Представляю, какой судейский беспредел начнётся, ведь если вообще без прыжков то тут любые оценки можно ставить.
Даже сейчас, в парных Танцах, есть очень большой элемент предвзятости, а что будет если оставить одного?
Ржать будем гораздо сильнее😂, над всем этим.
С одной стороны- несомненно. С другой, а как разделение поможет в данном случае? Ведь очевидно, что мы вернёмся во времена 6.0, или, если хотите, в современные танцы, где вся мафия будет судить по понятиям и авторитету в артистической программе.
Надоест это быстро.
От этого можно отталкиваться. Кто сделал больше (определённое количество) шагов/поворотов,--получает оценку за компоненты из одного уровня (от...до...) А кто не уложился в цифры этого уровня,--получает оценку уровня пониже.
Точно так же можно оценить и сравнить цифры соответствия музыкальным акцентам ...
Всё, что возможно, надо максимально привести к математике! И тогда на человеческий фактор необъективного (предвзятого) восприятия останется очень маленький процент от оценки... На сегодняшний же момент иногда кажется. что компоненты выставляются вообще от фонаря...
И спортсменов наших допустите уже, ну