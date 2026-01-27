  • Спортс
  • «Это признание ISU в беспомощности, что они не могут справедливо судить». Ягудин об идее ввести техническую и артистическую программы
85

«Это признание ISU в беспомощности, что они не могут справедливо судить». Ягудин об идее ввести техническую и артистическую программы

Ягудин об артистической программе: это признание ISU в своей беспомощности.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал инициативу введения технической и артистической программ на турнирах ISU по фигурному катанию. 

Ягудин и Александр Жулин обсудили возможные нововведения в шоу «Каток».

Ягудин: Я лучше буду смотреть на тех, кто пытается и бомбит четверные, чем на катание, пусть оно и осмысленное, как у условной Костнер, Катарины Витт, но без всего. 

Жулин: Может, поэтому и пытаются сделать две программы? Например, вышла условная Маргарита Базылюк и выиграла техническую программу у всех. А артистическую выиграла Каролина Костнер. 

Ягудин: Я видел. В одной программе четыре прыжка, в другой вообще без прыжков. Это признание ISU в своей беспомощности, что они не могут справедливо судить. Если им приходится разделять на прыгающих и катающихся.

Фигурное катание наконец-то осознало, что оно на дне

ISU может уменьшить количество прыжков в программах и разделить их на техническую и артистическую. В первой останется 4 прыжка, во второй их не будет

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Каток»
85 комментариев
Выдающихся катальщиков и катальщиц единицы. При введении артистической программы получится ровно та же ситуация, что и сейчас в танцах - образуется очередь из фигуристов, качество катания которых глазу будет неразличимо, а медали они будут получать за отстаивание в этой очереди, выслугу лет и принадлежность к определенной федерации.
Ответ kverigina
Выдающихся катальщиков и катальщиц единицы. При введении артистической программы получится ровно та же ситуация, что и сейчас в танцах - образуется очередь из фигуристов, качество катания которых глазу будет неразличимо, а медали они будут получать за отстаивание в этой очереди, выслугу лет и принадлежность к определенной федерации.
Хотя и в танцах сейчас столько элементов, что при должном рассмотрении там все-таки можно градировать сложности разных пар.
Ответ kverigina
Выдающихся катальщиков и катальщиц единицы. При введении артистической программы получится ровно та же ситуация, что и сейчас в танцах - образуется очередь из фигуристов, качество катания которых глазу будет неразличимо, а медали они будут получать за отстаивание в этой очереди, выслугу лет и принадлежность к определенной федерации.
100%
Разделение программ делается не потому что ису не справляются с судейством.Это делается для понижения уровня сложности чтобы не только ведущие страны могли претендовать на медали.Ису давно говорят что хотят популяризовать ФК через расширение географии.Ну вот типа если у условной Швейцарии появится свой чемпион мира то это даст толчок,зрители повалят на трибуны,дети на катки.Вот такие у них планы...но как это реализовать при технарях?При живом Малинине,японцах,а там и Россию допустят ещё.Они понижают планку с определенной целью,друзья.Ису идут по пути инклюзивности и это уничтожает ФК как спорт
Ответ IrinaMelnick11
Разделение программ делается не потому что ису не справляются с судейством.Это делается для понижения уровня сложности чтобы не только ведущие страны могли претендовать на медали.Ису давно говорят что хотят популяризовать ФК через расширение географии.Ну вот типа если у условной Швейцарии появится свой чемпион мира то это даст толчок,зрители повалят на трибуны,дети на катки.Вот такие у них планы...но как это реализовать при технарях?При живом Малинине,японцах,а там и Россию допустят ещё.Они понижают планку с определенной целью,друзья.Ису идут по пути инклюзивности и это уничтожает ФК как спорт
О, да. И вся Африка, не имея хлеба и воды, бросится строить катки в пустыне от такой "популяризации". Коровин вон ФК в Филиппинах как популяризирует с последних мест. Зачем нужно это расширение географии, если у большинства стран на этот вид спорта и, тем паче, содержание спортсменов нет ни копья? Допустите сильнейших, и Европа за ними потянется, глядишь и 3-3 запрыгают.
Ответ Lennuci
О, да. И вся Африка, не имея хлеба и воды, бросится строить катки в пустыне от такой "популяризации". Коровин вон ФК в Филиппинах как популяризирует с последних мест. Зачем нужно это расширение географии, если у большинства стран на этот вид спорта и, тем паче, содержание спортсменов нет ни копья? Допустите сильнейших, и Европа за ними потянется, глядишь и 3-3 запрыгают.
На Африку они конечно не рассчитывают,но на Европу да.В Европе популярность ФК очень снизилась за последние десятилетия.В первую очередь они будут пытаться реанимировать Европу
Это вообще идеотизм разделять на - с прыжками и без прыжков.
Представляю, какой судейский беспредел начнётся, ведь если вообще без прыжков то тут любые оценки можно ставить.
Ответ Роман Волков
Это вообще идеотизм разделять на - с прыжками и без прыжков. Представляю, какой судейский беспредел начнётся, ведь если вообще без прыжков то тут любые оценки можно ставить.
Откройте для себя главный вид ФК - спортивные танцы - спорт номер 1 у всех бабушек Советского Союза ( и у нас - их внуков )
Ответ papa buba diop
Откройте для себя главный вид ФК - спортивные танцы - спорт номер 1 у всех бабушек Советского Союза ( и у нас - их внуков )
Без прыжков это любительский вид катания, ведь в нём нет спортивных элементов, демонстрации силы. Это, однозначно, приведёт к судейскому фарсу. Собственно для этого это и придумано, чтобы побеждали нужные.
Даже сейчас, в парных Танцах, есть очень большой элемент предвзятости, а что будет если оставить одного?
Ржать будем гораздо сильнее😂, над всем этим.
В спортивной гимнастике постоянно усложняюттррограммы, в сноуборде, фристайле, прыжках в воду. И только в фигурном катании решили пойти против прогресса.
Спортивные бальные танцы неслучайно не включены в перечень олимпийских видов. А вот эта артистическая программа чем-то таким и рискует стать. Как можно считать видом спорта просто артистизм на коньках? Да, можно так проводить конкурсы какие-то, но какое отношение это имеет к спорту? В балете и то прыгают.
Ответ Zbra
Спортивные бальные танцы неслучайно не включены в перечень олимпийских видов. А вот эта артистическая программа чем-то таким и рискует стать. Как можно считать видом спорта просто артистизм на коньках? Да, можно так проводить конкурсы какие-то, но какое отношение это имеет к спорту? В балете и то прыгают.
Пападакис и Хаббелл вон агитируют за дамские танцы. Глазом не успеем моргнуть, как их введут.
Ответ Zbra
Спортивные бальные танцы неслучайно не включены в перечень олимпийских видов. А вот эта артистическая программа чем-то таким и рискует стать. Как можно считать видом спорта просто артистизм на коньках? Да, можно так проводить конкурсы какие-то, но какое отношение это имеет к спорту? В балете и то прыгают.
Так же как считать фигурным катанием поскакушки на льду
>Это признание ISU в своей беспомощности, что они не могут справедливо судить. Если им приходится разделять на прыгающих и катающихся.

С одной стороны- несомненно. С другой, а как разделение поможет в данном случае? Ведь очевидно, что мы вернёмся во времена 6.0, или, если хотите, в современные танцы, где вся мафия будет судить по понятиям и авторитету в артистической программе.
Ответ Delirium
>Это признание ISU в своей беспомощности, что они не могут справедливо судить. Если им приходится разделять на прыгающих и катающихся. С одной стороны- несомненно. С другой, а как разделение поможет в данном случае? Ведь очевидно, что мы вернёмся во времена 6.0, или, если хотите, в современные танцы, где вся мафия будет судить по понятиям и авторитету в артистической программе.
Да пусть будут просто одиночные танцы, где прыжки сложнее дупеля будут запрещены, что плохого? Вечно обиженные недооцененные катальщики получат целый дополнительный комплект наград. Зрители тоже найдутся.
Ответ Delirium
>Это признание ISU в своей беспомощности, что они не могут справедливо судить. Если им приходится разделять на прыгающих и катающихся. С одной стороны- несомненно. С другой, а как разделение поможет в данном случае? Ведь очевидно, что мы вернёмся во времена 6.0, или, если хотите, в современные танцы, где вся мафия будет судить по понятиям и авторитету в артистической программе.
Кстати, я тоже подумала о временах 6,0. Ну вот, а почему бы и нет? Красивый прыжок - хто тоже своего рода искусство. А прыжки с которызьрадают - это ноль. И баллы. Те же прыжки оценить проще - есть конкретные очерки. Поь хореографии этих оценок, увы, нет. Вывод: нужна сбалансированная программа, которая по стут должна становится единым номером, не просто прыгнуть три раза, а именно в определенный момент программы, которая является сюжетной.
___Может, поэтому и пытаются сделать две программы? Например, вышла условная Маргарита Базылюк и выиграла техническую программу у всех. А артистическую выиграла Каролина Костнер.__ А потом складывают сумму, и опа - особо не напрягаясь выигрывает Каролина. Вся Явропа счастлива. Потом фигуристы решают - а ну нафиг я будут скакать, я в артисты пойду. Наблюдаем каскады 2-2, 2-1 - болельщикам скучно, уже нет того азарта - сиганет, не сиганет 4л или 3А. Зал не орет при 4А, - все слезу смахивают как условная Каролина откатала.
Надоест это быстро.
Ответ Elena Polkina
___Может, поэтому и пытаются сделать две программы? Например, вышла условная Маргарита Базылюк и выиграла техническую программу у всех. А артистическую выиграла Каролина Костнер.__ А потом складывают сумму, и опа - особо не напрягаясь выигрывает Каролина. Вся Явропа счастлива. Потом фигуристы решают - а ну нафиг я будут скакать, я в артисты пойду. Наблюдаем каскады 2-2, 2-1 - болельщикам скучно, уже нет того азарта - сиганет, не сиганет 4л или 3А. Зал не орет при 4А, - все слезу смахивают как условная Каролина откатала. Надоест это быстро.
Ну почему вы вот так уверенно за всех болельщиков? Программа должна быть комплексной, а не состоять из одних поскакушек и обкату по периметру. Это фигурное катание. Катание. Понимаете? А не акробатика на льду, с которой сегодня лидерствует Илья Малинин.
Это проблема фигурного катания да и вообще всех видов спорта , где вместо конкретных голов , метров , секунд .... применяют растяжимые баллы и где личные пристрастия судей могут повлиять на распределение мест и медалей.....
Ответ Vasily Ivanov
Это проблема фигурного катания да и вообще всех видов спорта , где вместо конкретных голов , метров , секунд .... применяют растяжимые баллы и где личные пристрастия судей могут повлиять на распределение мест и медалей.....
Понимаете, одно дело, когда личные пристрастия судий на что-то влияют, а другое, когда сама федерация своими нововведениями максимально стремится к увеличению субъективной составляющей и уменьшению более и менее объективной. Мы об этом сейчас говорим. Выстроена достаточно сбалансированная система, можно говорить, что в ней то не идеально, это, но не предлагается сделать ее более объективной, предлагается прямо противоположное - убить то, что и привлекает болельщиков к этому виду спорта - это сочетание технической сложности с катанием, с хореографией, с осмысленной программой. И это уже не про субъективность судейства, это про изменение концепции самого фигурного катания. Об этом надо говорить уважаемым экспертам, хотя от них мало что тут зависит.
Ответ Vasily Ivanov
Это проблема фигурного катания да и вообще всех видов спорта , где вместо конкретных голов , метров , секунд .... применяют растяжимые баллы и где личные пристрастия судей могут повлиять на распределение мест и медалей.....
Так это и говорит о том, что менять надо не сами программы, а СУДЕЙСТВО (особенно компонентов). Я не понимаю, неужели при уровне современной техники так сложно подсчитать, сколько сложных шагов/поворотов сделал в программе один фигурист, и сколько--другой. И сравнить эти цифры МАТЕМАТИЧЕСКИ. Вот вам уже и будет объективное, наглядное выражение сложности связок (транзишенов).
От этого можно отталкиваться. Кто сделал больше (определённое количество) шагов/поворотов,--получает оценку за компоненты из одного уровня (от...до...) А кто не уложился в цифры этого уровня,--получает оценку уровня пониже.
Точно так же можно оценить и сравнить цифры соответствия музыкальным акцентам ...
Всё, что возможно, надо максимально привести к математике! И тогда на человеческий фактор необъективного (предвзятого) восприятия останется очень маленький процент от оценки... На сегодняшний же момент иногда кажется. что компоненты выставляются вообще от фонаря...
Это возможность раздать медальки другим федерациям, где прыгать особо не умеют. Лучше бы проводили семинары и мастер-классы для спортсменов и тренеров, вводили соревнования по системе клубов, разбирались с судейством (в идеале прозрачный и подробный отчет после каждых соревнований). Но это требует больших вложений, как финансовых, так и временных. Так что, конечно, это не про ИСУ)
И спортсменов наших допустите уже, ну
С 1973 года по 2002 год проходили так называемые ландоверы - Чемпионаты мира по фигурному катанию среди профессионалов, в которых участвовали фигуристы, завершившие спортивную карьеру, где, например, самым сложным прыжком был тройной тулуп... Вот пусть и возобновляют эти ландоверы, аналогичные тому, что ISU хочет сделать под названием "артистическая программа", - кому интересно, те будут смотреть сие... И пусть ISU во главе с их горе-"новатором" Бенуа Лавуа больше не морочит головы действующим фигуристам какими-то выдумками типа "разделения" на две программы, какими-то "полуфиналами Гран-при" и прочей ерундой, - фигурное катание есть спорт, который должен прогрессивно развиваться, а не маяться беспомощными идейками, как правильно сказал Алексей Ягудин... А для Жулина пусть станет ясным то, что действующая фигуристка Базылюк должна катать единую программу с двумя оценками от судейской бригады за технику и за компоненты, а Костнер пусть довольствуется ландовером, - вот и всё...
Ответ Сергей Горшт
С 1973 года по 2002 год проходили так называемые ландоверы - Чемпионаты мира по фигурному катанию среди профессионалов, в которых участвовали фигуристы, завершившие спортивную карьеру, где, например, самым сложным прыжком был тройной тулуп... Вот пусть и возобновляют эти ландоверы, аналогичные тому, что ISU хочет сделать под названием "артистическая программа", - кому интересно, те будут смотреть сие... И пусть ISU во главе с их горе-"новатором" Бенуа Лавуа больше не морочит головы действующим фигуристам какими-то выдумками типа "разделения" на две программы, какими-то "полуфиналами Гран-при" и прочей ерундой, - фигурное катание есть спорт, который должен прогрессивно развиваться, а не маяться беспомощными идейками, как правильно сказал Алексей Ягудин... А для Жулина пусть станет ясным то, что действующая фигуристка Базылюк должна катать единую программу с двумя оценками от судейской бригады за технику и за компоненты, а Костнер пусть довольствуется ландовером, - вот и всё...
Пусть... Ну да... А я за! Надоели поскакушки
