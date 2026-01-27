«Это признание ISU в беспомощности, что они не могут справедливо судить». Ягудин об идее ввести техническую и артистическую программы

Ягудин об артистической программе: это признание ISU в своей беспомощности.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал инициативу введения технической и артистической программ на турнирах ISU по фигурному катанию.

Ягудин и Александр Жулин обсудили возможные нововведения в шоу «Каток».

Ягудин: Я лучше буду смотреть на тех, кто пытается и бомбит четверные, чем на катание, пусть оно и осмысленное, как у условной Костнер, Катарины Витт, но без всего.

Жулин: Может, поэтому и пытаются сделать две программы? Например, вышла условная Маргарита Базылюк и выиграла техническую программу у всех. А артистическую выиграла Каролина Костнер.

Ягудин: Я видел. В одной программе четыре прыжка, в другой вообще без прыжков. Это признание ISU в своей беспомощности, что они не могут справедливо судить. Если им приходится разделять на прыгающих и катающихся.

Фигурное катание наконец-то осознало, что оно на дне

ISU может уменьшить количество прыжков в программах и разделить их на техническую и артистическую. В первой останется 4 прыжка, во второй их не будет