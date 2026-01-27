Шамиль Тарпищев: «Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам»

Тарпищев: буду пытаться помочь нашим спортсменам на Олимпиаде.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил, что на Играх-2026 будет пытаться помочь российским спортсменам.

«Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам. Буду на всех наших мероприятиях. Плюс, конечно, есть МОКовские вопросы. Об этом пока рано говорить. Но работы непочатый край», – сказал Тарпищев, возглавляющий Федерацию тенниса России.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

