Шамиль Тарпищев: «Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам»
Тарпищев: буду пытаться помочь нашим спортсменам на Олимпиаде.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил, что на Играх-2026 будет пытаться помочь российским спортсменам.
«Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам. Буду на всех наших мероприятиях. Плюс, конечно, есть МОКовские вопросы. Об этом пока рано говорить. Но работы непочатый край», – сказал Тарпищев, возглавляющий Федерацию тенниса России.
Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
- кривить физиономии "как у них тут всё ужасно организовано и вообще на улицу выйти страшно";
- завывать "вы должны не посрамить оказанной страной чести отправить вас на ОИ";
- если будут медали, потрясать ими с воплями "завоевали назло западным врагам, как бы нас ни пытались унизить и засудить".
Возьми жену, родственников в помощь. А то как же это итальянские (страны НАТО) бутики без наших инвестиций.