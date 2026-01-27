128

Шамиль Тарпищев: «Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам»

Тарпищев: буду пытаться помочь нашим спортсменам на Олимпиаде.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил, что на Играх-2026 будет пытаться помочь российским спортсменам.

«Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам. Буду на всех наших мероприятиях. Плюс, конечно, есть МОКовские вопросы. Об этом пока рано говорить. Но работы непочатый край», – сказал Тарпищев, возглавляющий Федерацию тенниса России.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Предолимпийский подкаст Спортса’’ и ТВ Старт с Кузмаком, Панкратовым и Ивановым: смотрите 28 января в 19:00

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Функционеров будет раз в 5 больше, чем спортсменов. Основные обязанности:
- кривить физиономии "как у них тут всё ужасно организовано и вообще на улицу выйти страшно";
- завывать "вы должны не посрамить оказанной страной чести отправить вас на ОИ";
- если будут медали, потрясать ими с воплями "завоевали назло западным врагам, как бы нас ни пытались унизить и засудить".
Ответ PourContre
Функционеров будет раз в 5 больше, чем спортсменов. Основные обязанности: - кривить физиономии "как у них тут всё ужасно организовано и вообще на улицу выйти страшно"; - завывать "вы должны не посрамить оказанной страной чести отправить вас на ОИ"; - если будут медали, потрясать ими с воплями "завоевали назло западным врагам, как бы нас ни пытались унизить и засудить".
Тарпищев - член МОК.
Ответ PourContre
Функционеров будет раз в 5 больше, чем спортсменов. Основные обязанности: - кривить физиономии "как у них тут всё ужасно организовано и вообще на улицу выйти страшно"; - завывать "вы должны не посрамить оказанной страной чести отправить вас на ОИ"; - если будут медали, потрясать ими с воплями "завоевали назло западным врагам, как бы нас ни пытались унизить и засудить".
Почему в 5? Берите больше!)) у вас как на канале Россия только наоборот : и там и там крайности.
Гуменник еще билет не купил, а "помощник" уже намылился впереди всех в вагон зайти.
Ответ Lennuci
Гуменник еще билет не купил, а "помощник" уже намылился впереди всех в вагон зайти.
чем он там поможет?)
Ответ bezsugar
чем он там поможет?)
Да пургу несет. На каких "наших мероприятиях" он там собрался присутствовать, если "наших" там нет, только нейтральные спортсмены и все, включая Русский Дом запрещено? Едет тусить с другими функционерами за гос счет, как будто никто не понял.
Тарпищев: «Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду (за ваш счёт). Буду пытаться помочь нашим спортсменам (мячи буду им подавать и ботинки буду чистить)»
Ответ Viks
Тарпищев: «Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду (за ваш счёт). Буду пытаться помочь нашим спортсменам (мячи буду им подавать и ботинки буду чистить)»
лезвия коньков точить и лыжи мазать🤣
Ответ Viks
Тарпищев: «Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду (за ваш счёт). Буду пытаться помочь нашим спортсменам (мячи буду им подавать и ботинки буду чистить)»
западным ботинки лизать
пожрать и посрать за счет налогоплательщиков
Ответ Blader
пожрать и посрать за счет налогоплательщиков
ага, как же они раньше жировали в "Русском доме". Каждую выездную олимпиаду устраивали там пир горой)
Ответ bezsugar
ага, как же они раньше жировали в "Русском доме". Каждую выездную олимпиаду устраивали там пир горой)
Там Бабкина помню с Лещенко зажигали и икру жрали
Почему бы не слетать на олимпиаду, посмотреть, отдохнуть, погулять за госсчет
Но работы непочатый край.
Возьми жену, родственников в помощь. А то как же это итальянские (страны НАТО) бутики без наших инвестиций.
и чем он собрался помогать спортсменам?
Ответ Срезик
и чем он собрался помогать спортсменам?
водички принесёт...анекдот расскажет
Ответ Срезик
и чем он собрался помогать спортсменам?
Ничем.
Где-то обрыдался от зависти Дмитрий Губерниев.
Ответ NecoArc
Где-то обрыдался от зависти Дмитрий Губерниев.
обрыгался, хочешь сказать
Деду 78 лет, а каков огурец
по видеосвязи вопросы решай, нефиг летать туда. 2026 год на дворе
Ответ Alexandro Purito
по видеосвязи вопросы решай, нефиг летать туда. 2026 год на дворе
Шампанское само себя не выпьет и морепродукты по видеосвязи не съедятся =)
