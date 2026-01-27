Министр спорта Татарстана: «В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября школа Загитовой официально открылась»

Школу фигурного катания Загитовой в Казани планируют открыть 1 сентября.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют открыть 1 сентября.

«Все идет по плану. Как мы уже говорили, к концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. Мы сейчас на связи, после новогодних праздников уже проводим новые рабочие конференции. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала, открылась, и мы начали работать в рамках ее школы на базе Центра фигурного катания.

Эта школа будет находиться на территории нашей республики. Для этого мы строим достаточно большой объект площадью 6 тысяч квадратных метров. Сегодня это один из титульных объектов в республике. Поэтому, думаю, как только мы будем готовы, естественно, выйдем и все подробно расскажем», – сказал Леонов.

«По тренерскому штабу сейчас идут консультации, обсуждения, переговоры. Официально еще никто не принят, потому что пока не создана сама структура, в которую будут принимать сотрудников. То есть мы находимся в процессе.

По селекции – думаю, что по этому поводу мы отдельно сделаем репортаж, соберем всех и все подробно расскажем. Во-первых, это совместный продукт. Это школа, которая носит ее фамилию, поэтому здесь, наверное, больше она сама расскажет. Мы же административно, конечно, будем помогать – в организационном плане», – добавил министр.