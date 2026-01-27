82

Министр спорта Татарстана: «В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября школа Загитовой официально открылась»

Школу фигурного катания Загитовой в Казани планируют открыть 1 сентября.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют открыть 1 сентября.

«Все идет по плану. Как мы уже говорили, к концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — Центр фигурного катания совместно с Алиной. Мы сейчас на связи, после новогодних праздников уже проводим новые рабочие конференции. В нашей дорожной карте стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала, открылась, и мы начали работать в рамках ее школы на базе Центра фигурного катания.

Эта школа будет находиться на территории нашей республики. Для этого мы строим достаточно большой объект площадью 6 тысяч квадратных метров. Сегодня это один из титульных объектов в республике. Поэтому, думаю, как только мы будем готовы, естественно, выйдем и все подробно расскажем», – сказал Леонов.

«По тренерскому штабу сейчас идут консультации, обсуждения, переговоры. Официально еще никто не принят, потому что пока не создана сама структура, в которую будут принимать сотрудников. То есть мы находимся в процессе.

По селекции – думаю, что по этому поводу мы отдельно сделаем репортаж, соберем всех и все подробно расскажем. Во-первых, это совместный продукт. Это школа, которая носит ее фамилию, поэтому здесь, наверное, больше она сама расскажет. Мы же административно, конечно, будем помогать – в организационном плане», – добавил министр.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoсборная России
Школа Загитовой
logoАлина Загитова
Владимир Леонов
82 комментария
Когда поедете по дорожной карте обычных людей?
Ответ bukvoed33
Когда поедете по дорожной карте обычных людей?
Там пока ещё нет дороги. Там - бездорожье!
Ответ bukvoed33
Когда поедете по дорожной карте обычных людей?
они просто ждут красного света чтобы ехать 😉
У меня на улице в Казани(частный сектор) ремонта дороги не было уже больше 10 лет) И таких улиц здесь полно.Написал уже не одно письмо в администрацию.Говорят, финансирования нет) Ладно бы хоккейную школу строили, хоккей очень популярен у нас, но фигурное катание....Очень сомнительный проект исключительно для пиара Загитовой.
Ответ Фут.Боль
У меня на улице в Казани(частный сектор) ремонта дороги не было уже больше 10 лет) И таких улиц здесь полно.Написал уже не одно письмо в администрацию.Говорят, финансирования нет) Ладно бы хоккейную школу строили, хоккей очень популярен у нас, но фигурное катание....Очень сомнительный проект исключительно для пиара Загитовой.
Комментарий скрыт
Ответ Фира Фасхутдинова
Комментарий скрыт
В Казани уже есть Академия тенниса, пользуется большой популярностью у людей, поэтому и хотят строить филиал.
Складывается впечатление, что Загитову кто-то продвигает.
Правда Кто? И Куда? Пока не понятно.
Ответ Joker2104
Складывается впечатление, что Загитову кто-то продвигает. Правда Кто? И Куда? Пока не понятно.
Так вроде давно не секрет.
Ответ Olga.t
Так вроде давно не секрет.
Секрет Полишинеля!
Ответ Тимофей Панов
Мощно ее пихают
и в нее🤣
Ответ bezsugar
и в нее🤣
Комментарий скрыт
Министр спорта отдувается и пиарит как не в себя, а Алина почему-то молчит...Вообще это ж сенсация можно сказать, целая школа для человека ооочень косвенно относящемуся к республике. У неё ж рот должен не закрываться, расписывая как ей это надо, как она тренировать будет, как наконец-то появится у неё серьёзное и нужное дело. Вместо этого теперь что-угодно, только не про школу имени Себя. И вот почему-то думается, что это строительство ей нужно было как факт, широта размаха, так сказать, цельная школа в подарок, ух ты....С этой мыслью приятно жить, но что делать дальше - неизвестно и напряжно...А учитывая, что обязательно тщательно будет отслеживаться её деятельность в школе, и как часто она будет о ней вспоминать, допускаю, что Самая Всего не против чтобы строилось ещё лет пять.
"Это школа, которая носит ее фамилию, поэтому здесь, наверное, больше она сама расскажет". Ключевое слово - наверное
"Всё идёт по плану"...
Главное, чтобы план не оказался фантазией министра, иначе ему не поздоровится, у Загитовой "такие связи", что мало не покажется.
Загитова там будет ученицей начальной школы.
Тем, кому не надоело писать про караван: а он дойдет уже когда-нибудь?
Ответ Raphanus
Тем, кому не надоело писать про караван: а он дойдет уже когда-нибудь?
Комментарий скрыт
Ответ Raphanus
Тем, кому не надоело писать про караван: а он дойдет уже когда-нибудь?
Комментарий скрыт
Вообще то 1 сентября это День знаний .
Конечно , все понимают желание Загитовой хоть так себя с ними отождествить ...
