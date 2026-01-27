194

Евгений Плющенко: «Лена Костылева мне как дочка. Когда она написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о возвращении фигуристки Елены Костылевой в его академию.

– В начале января вы заметили, что Костылева «в очень плохой форме». Нужен ли был ей в таком состоянии старт на Мемориале Грушмана?

– Обязательно. Без соревновательной практики участвовать в первенстве России в Саранске в начале февраля не имело бы смысла. Старт в Санкт-Петербурге рассматривали как контрольный прокат. Он был необходим для того чтобы фигуристка четко понимала, на каком уровне она сейчас находится. Короткая программа получилась хорошо, в начале произвольной были великолепно исполнены три элемента ультра-си. На вторую половину у Лены просто не хватило сил.

– Сколько времени не хватило для того, чтобы набрать форму?

– Дней 7-10. Хотя любой тренер скажет, что времени всегда мало. Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме. После того как она выступила в нашем шоу «Спящая красавица», долго ее не видел. На первых тренировках увиденное не порадовало.

– Во время чемпионата России, когда вы рассказывали о расставании со своей ученицей, подчеркнули, что не исключаете возвращения. Как оно происходило?

– Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать.

– Вернулась ли семья Костылевых в коттедж на территории академии «Ангелы Плющенко» и понадобилось ли заключать новый договор с ее родителями?

– Пока все на честном слове. У нас долгое время все и так было хорошо. И каталась Костылева, тренируясь у меня, хорошо. Единственный косяк был на этапе Гран-при России в Омске. Туда Лена приехала в хорошей форме, идеально откатала короткую программу, но с произвольной не справилась. Через такие неудачи должен пройти любой спортсмен, и родители фигуристки должны это понимать.

Мы все достаточно спокойно отнеслись к результату на Мемориале Грушмана. Ведь изначально рассматривали его именно как контрольный прокат. А живет семья Костылевых в нашей олимпийской деревне, где, поверьте, созданы все условия и для спортсменов, и для их близких, – сказал Плющенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
что это за "олимпийская деревня" у Плюха??😁 Мания величия совсем накрыла?
Ответ garovatat
что это за "олимпийская деревня" у Плюха??😁 Мания величия совсем накрыла?
Обалдеть, я уж подумала, может переехали в Сочи, на Розу- хутор. Сказочник.
Ответ garovatat
что это за "олимпийская деревня" у Плюха??😁 Мания величия совсем накрыла?
Вы разве не знали, что его олимпийская деревня - это база Милана?
Уходила от меня в потрясающей форме, а Федченко за неделю развалила мне дочку…Олимпийская деревня…7-10 дней хватит для восстановления формы…каждый абзац прекрасен.
>>Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме

Федченко довела, ага
Ответ UserUser876
>>Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме Федченко довела, ага
до боли знакомая песня 😁
Ответ UserUser876
>>Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме Федченко довела, ага
Да может быть, и не Федченко, а сама девочка не хотела у нее заниматься. Возможно, под давлением мамы Иры ушла, но поняла, что ее место не там, а у Евгения.
Надеюсь по сле ПР, нас ждёт очередной годовой мораторий на общение с прессой. Просто уму не постижимо, что он - тренер. У него развитие 14 летнего подростка, о воспитании он ничего не слышал. И это сейчас цвет нации - Рудковкие, Богомоловы, Любимовы и др формируют "элиту" общества, которым все дозволено. Одним эксплуатировать детей, повязывая их кабальными контрактами, другим, разлагать подрастающее поколение, через культуру. И весь банкет за счёт государства и тех, кто платит налоги. Ещё и на спортсменов гонят, что книги не читают, а зачем?
Ответ Lala M
Надеюсь по сле ПР, нас ждёт очередной годовой мораторий на общение с прессой. Просто уму не постижимо, что он - тренер. У него развитие 14 летнего подростка, о воспитании он ничего не слышал. И это сейчас цвет нации - Рудковкие, Богомоловы, Любимовы и др формируют "элиту" общества, которым все дозволено. Одним эксплуатировать детей, повязывая их кабальными контрактами, другим, разлагать подрастающее поколение, через культуру. И весь банкет за счёт государства и тех, кто платит налоги. Ещё и на спортсменов гонят, что книги не читают, а зачем?
Ну после первенства ему б ноги от мамиры унести
Ответ Срезик
Ну после первенства ему б ноги от мамиры унести
Посмотрим, работа кипит. Красинская чистит
программу. Может и не так все плохо кончится на Первенстве.
База в Горках уже Олимпийская деревня, напомнило межгалактический турнир в Нью-Васюках Бендера, такого же шарлатана как и Рудковские, только смешного 😊
Ответ Westmoreland
База в Горках уже Олимпийская деревня, напомнило межгалактический турнир в Нью-Васюках Бендера, такого же шарлатана как и Рудковские, только смешного 😊
я бы сказала - такого же, только умного
Я извиняюсь, это Федченко за две недели (неделю из которых Костылева катала на разных шоу Плющенко) привела Леночку в катастрофическую форму? Или же это результат работы "любимого тренера" Леночки, который по своей давней привычке пытается свалить собственные огрехи на других?
Ответ Ягун Ягунини
Я извиняюсь, это Федченко за две недели (неделю из которых Костылева катала на разных шоу Плющенко) привела Леночку в катастрофическую форму? Или же это результат работы "любимого тренера" Леночки, который по своей давней привычке пытается свалить собственные огрехи на других?
Вы ведь, как и все, знаете ответ)
Ответ Ягун Ягунини
Я извиняюсь, это Федченко за две недели (неделю из которых Костылева катала на разных шоу Плющенко) привела Леночку в катастрофическую форму? Или же это результат работы "любимого тренера" Леночки, который по своей давней привычке пытается свалить собственные огрехи на других?
Конечно. Ведь даже из летнего отпуска фигуристка возвращается в лучшей форме , а здесь за 19 дней произошла ’’катастрофа’’.
Обожаю новости про начинающего, там всегда самые смешные комментарии)))
а мамыра то - кремень! повторно прогнула рудковских на устные договоренности, хотя, судя по панегирикам в телеге, какую-то бумагу, определяющую меру и размер ответственности за поношения АП в целом и Плюха в частности, мать все-же подписала.
Ответ garovatat
а мамыра то - кремень! повторно прогнула рудковских на устные договоренности, хотя, судя по панегирикам в телеге, какую-то бумагу, определяющую меру и размер ответственности за поношения АП в целом и Плюха в частности, мать все-же подписала.
Молодец, что кабальный контракт так и не подписала.
Ответ Kareglazaya
Молодец, что кабальный контракт так и не подписала.
На самом деле мы не знаем. Что-то там определенно есть, помимо "честного слова" (честное слово и мамыра, хаха), какой-то действенный мотиватор, ибо мать сыпет панегириками как на радио в Северной Корее)). Либо опасное устное предупреждение (читай - угроза) ей выдали, либо взяли письменное обязательство не лить гуано, усиленное хорошими штрафами.
А Титова, Сарановская, Жилины, Рубцова и тоже как дочки?
Ответ Холден Колфилд
А Титова, Сарановская, Жилины, Рубцова и тоже как дочки?
Жилина точно нет))) Там своя мама есть))
Ответ Zhuuuzhik
Жилина точно нет))) Там своя мама есть))
Ну и у Костылевой мама есть. Хотя... У этой мамы, кто платит, тот и как отец.
ясно только одно ,Лена всегда в катастрофически плохой форме и все с нуля ...
