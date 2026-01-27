Евгений Плющенко: «Лена Костылева мне как дочка. Когда она написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял»

Евгений Плющенко: Лена Костылева мне как дочка.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о возвращении фигуристки Елены Костылевой в его академию.

– В начале января вы заметили, что Костылева «в очень плохой форме». Нужен ли был ей в таком состоянии старт на Мемориале Грушмана?

– Обязательно. Без соревновательной практики участвовать в первенстве России в Саранске в начале февраля не имело бы смысла. Старт в Санкт-Петербурге рассматривали как контрольный прокат. Он был необходим для того чтобы фигуристка четко понимала, на каком уровне она сейчас находится. Короткая программа получилась хорошо, в начале произвольной были великолепно исполнены три элемента ультра-си. На вторую половину у Лены просто не хватило сил.

– Сколько времени не хватило для того, чтобы набрать форму?

– Дней 7-10. Хотя любой тренер скажет, что времени всегда мало. Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме. После того как она выступила в нашем шоу «Спящая красавица», долго ее не видел. На первых тренировках увиденное не порадовало.

– Во время чемпионата России, когда вы рассказывали о расставании со своей ученицей, подчеркнули, что не исключаете возвращения. Как оно происходило?

– Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать.

– Вернулась ли семья Костылевых в коттедж на территории академии «Ангелы Плющенко» и понадобилось ли заключать новый договор с ее родителями?

– Пока все на честном слове. У нас долгое время все и так было хорошо. И каталась Костылева, тренируясь у меня, хорошо. Единственный косяк был на этапе Гран-при России в Омске. Туда Лена приехала в хорошей форме, идеально откатала короткую программу, но с произвольной не справилась. Через такие неудачи должен пройти любой спортсмен, и родители фигуристки должны это понимать.

Мы все достаточно спокойно отнеслись к результату на Мемориале Грушмана. Ведь изначально рассматривали его именно как контрольный прокат. А живет семья Костылевых в нашей олимпийской деревне, где, поверьте, созданы все условия и для спортсменов, и для их близких, – сказал Плющенко.

