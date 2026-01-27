63

Максим Траньков: «Трусова и Валиева – великие фигуристки. Их возвращение привлечет огромный интерес»

Траньков: Трусова и Валиева – великие фигуристки, их возвращение вызовет интерес.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что возвращение Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой повысит интерес к фигурному катанию.

«Трусова и Валиева возвращаются в профессиональный спорт? Девочки решили еще посоревноваться, у них все для этого есть. Если они чувствуют в себе силы, что их должно останавливать? Не хочу делать прогнозы, но обязательно посмотрю, когда они снова начнут выступать.

И Саша, и Камила – очень большие имена в российском спорте. Безусловно, они две великие фигуристки. Их возвращение в любом случае привлечет огромный интерес. И на трансляциях фигурного катания, и в зрительных залах аудитории точно добавится. Резонанс от любой такой новости будет очень большим», – сказал Траньков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoМаксим Траньков
женское катание
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Андрей Масловский
Чем велика Валиева?
Абсолютная мировая рекордсменка, владеющая всеми wr в фк - в кп, пп и по сумме.
Фигуристка, пробившая планку 90+ в кп, ранее казавшуюся бредом и фантастикой.
Фигуристка, исполнявшая пять ультра си на две программы.
Абсолютный эталон фигурного катания, уникальный сплав высочайшего уровня  технической сложности и красоты катания, к которому стремятся действующие и будут стремиться будущие фигуристки. Увы, безуспешно.
Ответ Андрей Масловский
Чем велика Валиева?
Дык, рядом находилась. Запах ощущала. Не каждый удостаивается чести такой 😏
Однозначно, Саша и Камила - талантливые, "штучные" фигуристки, любимые многими. Их возвращение, совершенно точно, обрадует болельщиков и всколыхнет интерес к ФК, и не только в нашей стране. Главное, чтобы это действительно было полноценное возвращение, а не пиар-ход.
Ничего в Трусовой великого нет и никогда не было. Коряво бегала от прыжка к прыжку, ни один квад нормально призмелить не могла. О том, что такое программы и музыка даже не слышала.
Ответ vladimir.tim.tv
Ничего в Трусовой великого нет и никогда не было. Коряво бегала от прыжка к прыжку, ни один квад нормально призмелить не могла. О том, что такое программы и музыка даже не слышала.
Комментарий скрыт
Ответ vladimir.tim.tv
Ничего в Трусовой великого нет и никогда не было. Коряво бегала от прыжка к прыжку, ни один квад нормально призмелить не могла. О том, что такое программы и музыка даже не слышала.
В юниорках, при разумном числе квадов , программы просматривались .... А потом , да , скакания с падениями вперемешку и все....
Если только это не пиар-ход, и фигуристки не ограничатся разовой акцией, одним стартом.
Кстати, у Трусовой это уже было.
Если обе решили серьёзно вернуться на соревнования, то честь и хвала им, будет интересно.
Ответ Olga.t
Если только это не пиар-ход, и фигуристки не ограничатся разовой акцией, одним стартом. Кстати, у Трусовой это уже было. Если обе решили серьёзно вернуться на соревнования, то честь и хвала им, будет интересно.
Так называемый "пиар ход" Трусовой подтверждался видео с тренировок 4 лутца, ничего себе пиар ход с прыжком который на данный момент на соревновании делает только 1 девочка в мире - Двоеглазова, если Трусова будет "пиариться" 4 лутцами или каскадами «тройной лутц — тройной риттбергер», то пусть пиарится сколько хочет.
Ответ tanya_1111
Так называемый "пиар ход" Трусовой подтверждался видео с тренировок 4 лутца, ничего себе пиар ход с прыжком который на данный момент на соревновании делает только 1 девочка в мире - Двоеглазова, если Трусова будет "пиариться" 4 лутцами или каскадами «тройной лутц — тройной риттбергер», то пусть пиарится сколько хочет.
Речь не о нынешних тренировках, а о прошлых событиях.
Опять две великие и одна талантливая, остальные так мимо проходящие. Как же это надоело. Захотели вернуться путь выходят и соревнуются наравне со всеми, так ведь нет, их ещё и тащить будут изо всех сил.
Ответ floret
Опять две великие и одна талантливая, остальные так мимо проходящие. Как же это надоело. Захотели вернуться путь выходят и соревнуются наравне со всеми, так ведь нет, их ещё и тащить будут изо всех сил.
Ну а как? Одна настрадалась и заслужила, другая кормящая мать. Хотя Сашке не думаю, что будут сыпать как не в себя, а вот космической возвращенке не пожалеют, 🍄 навалят полное лукошко 🫢
Ответ floret
Опять две великие и одна талантливая, остальные так мимо проходящие. Как же это надоело. Захотели вернуться путь выходят и соревнуются наравне со всеми, так ведь нет, их ещё и тащить будут изо всех сил.
Будут их тащить или не будут.. Всё покажет время.. 💫
Многое будет зависеть и от того, как пойдет возвращение, какие будут результаты, насколько серьезно спортсменки будут настроены вернуть прежний уровень, ну или хотя бы значительно приблизиться к нему. А если это будет лишь для пиара, то интерес быстро пропадет.
Поживем увидим, торопиться не будем, пока лишь словесные эпитеты...
А вот Траньков - двукратный ОЧ , но никому в голову не придет считать его великим а уж тем более ждать его возвращения .....
Что великого в Валиевой? Какие победы, достижения?
Ответ Volles
Что великого в Валиевой? Какие победы, достижения?
У Трусовой так то тоже побед не видать
