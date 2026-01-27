Максим Траньков: «Трусова и Валиева – великие фигуристки. Их возвращение привлечет огромный интерес»

Траньков: Трусова и Валиева – великие фигуристки, их возвращение вызовет интерес.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что возвращение Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой повысит интерес к фигурному катанию.

«Трусова и Валиева возвращаются в профессиональный спорт? Девочки решили еще посоревноваться, у них все для этого есть. Если они чувствуют в себе силы, что их должно останавливать? Не хочу делать прогнозы, но обязательно посмотрю, когда они снова начнут выступать.

И Саша, и Камила – очень большие имена в российском спорте. Безусловно, они две великие фигуристки. Их возвращение в любом случае привлечет огромный интерес. И на трансляциях фигурного катания, и в зрительных залах аудитории точно добавится. Резонанс от любой такой новости будет очень большим», – сказал Траньков.