Евгений Плющенко: «С Косторной и Куницей буду работать над прыжками. В парные элементы лезть не рискну – мне это не нужно, да и не интересно»

Плющенко: в работе с Косторной и Куницей не рискну лезть в парные элементы.

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с парой Алены Косторной и Георгия Куницы.

В январе фигуристы перешли в академию «Ангелы Плющенко».

«Ребята продолжат тренироваться у своего тренера Сергея Рослякова, который будет приезжать к нам на базу. Привлечем при необходимости и других специалистов. Сам буду работать с Аленой и Георгием над прыжками. В парные элементы лезть не рискну. Мне это не нужно, да и не интересно.

Пока рано говорить о прыжковом контенте этой пары. Еще даже не видел ребят, которые в начале января выступали в шоу. Не знаю, в какой они форме, как тренируются, есть ли желание и кураж, чтобы освоить что-то новое. На словах они готовы. Посмотрим, как будет на деле», – сказал Плющенко.

В сентябре у Косторной и Куницы родился сын. Последний раз они выступали на соревнованиях в сезоне-2023/24, когда заняли 9-е место на чемпионате России. Косторная также является чемпионкой Европы 2020 года в одиночном катании.