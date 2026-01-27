  • Спортс
159

Евгений Плющенко: «С Косторной и Куницей буду работать над прыжками. В парные элементы лезть не рискну – мне это не нужно, да и не интересно»

Плющенко: в работе с Косторной и Куницей не рискну лезть в парные элементы.

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с парой Алены Косторной и Георгия Куницы.

В январе фигуристы перешли в академию «Ангелы Плющенко».

«Ребята продолжат тренироваться у своего тренера Сергея Рослякова, который будет приезжать к нам на базу. Привлечем при необходимости и других специалистов. Сам буду работать с Аленой и Георгием над прыжками. В парные элементы лезть не рискну. Мне это не нужно, да и не интересно.

Пока рано говорить о прыжковом контенте этой пары. Еще даже не видел ребят, которые в начале января выступали в шоу. Не знаю, в какой они форме, как тренируются, есть ли желание и кураж, чтобы освоить что-то новое. На словах они готовы. Посмотрим, как будет на деле», – сказал Плющенко.

В сентябре у Косторной и Куницы родился сын. Последний раз они выступали на соревнованиях в сезоне-2023/24, когда заняли 9-е место на чемпионате России. Косторная также является чемпионкой Европы 2020 года в одиночном катании.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoАлена Косторная
logoЕвгений Плющенко
Георгий Куница
logoсборная России
Сергей Росляков
пары
159 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Начинающий 5 дней назад: в добрый путь молодость, талант, желание! Начинающий сегодня:не знаю , в какой они форме, есть ли желание и ваще посмотрим. Если что, я их не тренировал, у Рослякова спрашивайте..
Ответ Ramyen
Начинающий 5 дней назад: в добрый путь молодость, талант, желание! Начинающий сегодня:не знаю , в какой они форме, есть ли желание и ваще посмотрим. Если что, я их не тренировал, у Рослякова спрашивайте..
Ахаха, точно так! Есть ощущение, что он попробовал с ними и ему не понравилось)) теперь отползает
Ответ Ramyen
Начинающий 5 дней назад: в добрый путь молодость, талант, желание! Начинающий сегодня:не знаю , в какой они форме, есть ли желание и ваще посмотрим. Если что, я их не тренировал, у Рослякова спрашивайте..
Я их не видел
Так он по такому принципу уже Костылеву тренирует 😂 «Буду работать с ней над прыжками, а хорео, дорожки – это мне не нужно и не интересно»)
Ответ Lz+Lo
Так он по такому принципу уже Костылеву тренирует 😂 «Буду работать с ней над прыжками, а хорео, дорожки – это мне не нужно и не интересно»)
Он истинный ученик Мишина, для которого хорео, образы и проч. - детский лепет на лужайке, по его собственному выражению)
Ответ Lz+Lo
Так он по такому принципу уже Костылеву тренирует 😂 «Буду работать с ней над прыжками, а хорео, дорожки – это мне не нужно и не интересно»)
Так у него по хореографии Нугуманова с Леной работает , совмещая с наставником по соц. сетям 😊
Да мы знаем, что работа тренера она так, хобби. Поэтому конечно не интересно лишний раз куда-то там заглядывать
Ответ Sportsfan
Да мы знаем, что работа тренера она так, хобби. Поэтому конечно не интересно лишний раз куда-то там заглядывать
...разве что в кик заглянуть, если само как-то неплохо пойдёт...
Акселечек,акселечек давай.
Все ,обнял.Поехал на падел..))
Ответ oldparakhod
Акселечек,акселечек давай. Все ,обнял.Поехал на падел..))
Пушка!
Ответ oldparakhod
Акселечек,акселечек давай. Все ,обнял.Поехал на падел..))
🤣🤣🤣👍
То есть по сути он будет учить их тому, что они без сомнения и так неплохо умеют (по крайней мере уже на достаточном для выступления в паре уровне), а подтягивать их слабые места ему неинтересно, пусть кто-то другой занимается.
Я б такого тренера не хотела.
Ответ тучка60
Я б такого тренера не хотела.
Так и они не хотят. Но, шоу... Домик...
Он только если в КиКе посидеть, лисьи глазки показать🤭
Ответ Snegirochka
Он только если в КиКе посидеть, лисьи глазки показать🤭
выгулять лисьи глазки))) однако боюсь при таком сказочном тренировочном процессе, с КК у него не будет этой возможности, ибо Плюх любит пальцы вверх гнуть, а провалы не любит)
Ответ Snegirochka
Он только если в КиКе посидеть, лисьи глазки показать🤭
Для этого и правил глаза?
Начинающий так и не начал...
Ответ Флер де Лис
Начинающий так и не начал...
Коллекционер всевозможных хобби.
Будут ли Куницы прыгать сальто впервые в мире???
Ответ Арктический Лед
Будут ли Куницы прыгать сальто впервые в мире???
Будет глупо с их стороны так рисковать.
Вспомнился монолог Аркадия Райкина "Сервис".
"У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть? - Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь!"
Предчувствую, что аналогично будет и с прыжками этой пары )
