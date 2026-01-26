  • Спортс
Слуцкая о стартовых номерах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть»

Двукратный призер Олимпийских Игр Ирина Слуцкая высказалась о стартовых номерах Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Милане. 

В короткой программе россияне выступят в первых разминках. У Гуменника будет первый стартовый номер, у Петросян – первый или второй. 

«Я на Олимпийских играх в начале выступала и нормально, медали завоевывала.

Ситуация так сложилась из-за отсутствия наших спортсменов в рейтинге и дисквалификации.

Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть. Главное — не делать ошибок и чисто кататься», — сказала Слуцкая.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
В общем, ничего нового она и не сказала. Это всё и так понятно.
Ответ ANNN
В общем, ничего нового она и не сказала. Это всё и так понятно.
Как это ничего нового не сказала? Гланое она напомнила, что она медали завоеала, правда, умолчала какие и почему была в начальных разминках.
Шансы есть и у Аделии и у Петра! Наша задача поддержать фигуристов!
будут придерживать, именно в таких условиях выступать Аделии и Петру.
Ответ Маргарита В Сафронова
будут придерживать, именно в таких условиях выступать Аделии и Петру.
Придерживать - это мягко сказано. Будут засуживать, а вы будете сидеть, смотреть, терпеть и сглатывать.
Ответ Forever Alone
Придерживать - это мягко сказано. Будут засуживать, а вы будете сидеть, смотреть, терпеть и сглатывать.
мы будем ржать над теми, которым завышают😁
Не "могут придержать", а "гарантированно и обязательно придержат" нашим спортсменам, потому и дали такие номера. Система оценок изначально необъективна, этим они и пользуются.
Ответ Hiro Nakamura
Не "могут придержать", а "гарантированно и обязательно придержат" нашим спортсменам, потому и дали такие номера. Система оценок изначально необъективна, этим они и пользуются.
Причём тут дали такие номера?
Мы получили такие номера потому-что мы без рейтинга и тем более нейтральные.
Вон Наумов тоже в первой разминке а он с Америки.
Надоели, у всех спрашивают что-ли?? Уймитесь уже, журналисты., дайте уже ребятам спокойно готовиться, не нагнетайте, и так напряжённо!
