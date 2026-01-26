Слуцкая о стартовых номерах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть»
Двукратный призер Олимпийских Игр Ирина Слуцкая высказалась о стартовых номерах Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Милане.
В короткой программе россияне выступят в первых разминках. У Гуменника будет первый стартовый номер, у Петросян – первый или второй.
«Я на Олимпийских играх в начале выступала и нормально, медали завоевывала.
Ситуация так сложилась из-за отсутствия наших спортсменов в рейтинге и дисквалификации.
Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть. Главное — не делать ошибок и чисто кататься», — сказала Слуцкая.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Мы получили такие номера потому-что мы без рейтинга и тем более нейтральные.
Вон Наумов тоже в первой разминке а он с Америки.